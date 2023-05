No hay duda de que el limón es una de lo cítricos favoritos de todo el mundo, no sólo por sus frutos sino por su flor de azahar, un perfume que embriaga y hace soñar a cualquiera. Ya sea para preparar comidas o para aderezar los pequeños antojos nacionales, su carácter ácido y aromático hacen de este fruto uno de los elementos claves de la gastronomía. Amantes del poder de las plantas para decorar y diseñar nuestros espacios verdes, es un gran acierto ya que no es un árbol grande. Es un frutal perenne que vive muy bien tanto en jardines como macetas, nos deleita con limones, esenciales en lo culinario y aporta vitamina C. Es de origen asiático, de la familia de las rutáceas. Sus grandes y ovaladas hojas de color verde brillante son, al igual que sus flores, muy aromáticas, con una característica espina en la base. Hay muchas variedades de limonero y sus distintas especies se diferencian por la forma y color de sus frutos, los limones, y por la forma, acidez y períodos de maduración de los mismos. Este árbol prefiere un suelo bien drenado, fértil y rico en humus, en una zona orientada al sol y protegida del viento. Dada su altura, inferior a 4m. por lo general y sus vivos colores hacen que sea uno de los elegidos para el jardín.



Características

El árbol limonero o citrus x limón es de tamaño mediano del género citrus, puede llegar a vivir 70 años. En la actualidad crece en zonas de clima templado y se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. A pesar de estos requerimientos en nuestra provincia si lo colocas en un buen lugar, lo tienes seguro. De tronco leñoso, amarillento y muy ramificado, sus grandes y ovaladas hojas de color verde brillante son muy aromáticas y están verdes todo el año. También desprenden un gran aroma sus flores, el azahar. Su fruto, el limón, es de color amarillo o verde y tiene una gruesa corteza que oculta una capa blanca esponjosa e insípida, debajo de la cual se encuentra la pulpa. Los limones brotan en las ramas de un año y en las que tienen yema terminal. En cuanto a la cosecha, se debe realizar de forma escalonada, cuando estén maduros, algo que ocurre durante casi todo el año. Esto depende de la variedad de limonero. La flor del limonero es el azahar, su nombre procede del árabe, de color blanca, nacen aisladas o en racimos y son sumamente fragantes.

Requisitos básicos

Los limoneros precisan de un suelo bien drenado, fértil y rico en humus, que debe estar orientado al sol y protegido del viento. Para un óptimo crecimiento precisa de un clima templado, donde no hay cabida para el frío y la humedad, y mucho menos, para las heladas.

Regado y floración

Deben regarse de forma abundante, sobre todo cuando los frutos comienzan a salir y en época de floración. En época de calor será importante regarlo a diario, mientras que en invierno pueden pasar alrededor de 3 días. Siempre que sea posible debemos usar fertilizantes, también sería positivo no tener otros tipos de vegetación debajo de la copa, ya que podrían consumir los nutrientes de las raíces.



Abono

En cuanto al abono, debe ser rico en macronutrientes como el nitrógeno, el potasio o el fósforo, y en micronutrientes como el yodo, el hierro y la vitamina A. Se debe aplicar en primavera y verano, para hacerlo, hay que tener en cuenta la altura del árbol y la producción de limones, ya que, a mayor producción y tamaño, mayor deberá ser el aporte de nutrientes.

La poda

La poda deberá ser anual en período de inactividad vegetativa, pero especialmente en los primeros años del limonero, en esto no debemos pasarnos. Sobre todo, se eliminarán las ramas sobrantes y secas para despejar el camino a la luz. Durante la misma se eliminarán las ramas muertas, otras más débiles y los chupones (ramas que crecen de forma vertical y que no dan fruta), de modo que el resto del árbol tenga más fuerza.

Enfermedades

A pesar de que el limonero es fácil de cuidar hay ciertas enfermedades que pueden atacarlo y poner su vida en peligro. Debemos estar alerta si sucede alguna de estas:



* Hojas de color amarillo: es un síntoma muy llamativo y fácil de localizar, generalmente está causado por una plaga o por la falta de nutrientes.

* Hojas arrugadas: si las hojas de tu árbol limonero están arrugadas es posible que se deba a que está contaminado por una plaga que es el insecto minador.

En cuanto a los agroquímicos para combatir las plagas, se aconseja llevar una hoja al comercio para colocar el insecticida adecuado. Recuerda siempre asesorarte bien y seguir las instrucciones del membrete.

El Limonero 4 Estaciones

Esta variedad es la elegida por casi todos, porque es perenne, tiene sus hojas verdes todo el año y da frutos al menos durante 8 meses. De esto es el nombre de 4 estaciones. Además, es elegido para el cultivo en macetas.

Tener árboles con frutos todo el año es el sueño de cualquier fanático de las plantas. Pues, si eres uno de ellos, este es perfecto para tu jardín. Como da frutos y flores durante todo el año, podrás disfrutar del mejor aroma, los más ricos jugos naturales y las mejores recetas en casa, usando los limones caseros.

Algo que debemos tener en cuenta es que los primeros frutos, el árbol tardará por lo menos unos 3 años en darlos. A partir de allí, puedes disfrutar de los limones todo el año. Crece tanto en exteriores como en maceta, ya que se adapta a cualquier ambiente. No obstante, lo más recomendable es que lo plantes en el exterior, donde crecerá libre y sin limitaciones.

Requiere de unas 5 o 6 horas de sol para crecer sano. También es muy importante que la tierra en la que lo coloques tenga buen drenaje y que esté abonada con materia orgánica. En cambio, si decides colocarlo en maceta deberás escoger una de buen tamaño para que crezca cómodo. Si es posible la maceta debe tener hoyos en la base, lo que ayudará al drenaje. El riego debe ser abundante y con regularidad. En invierno debe disminuir para evitar congelaciones. Además, debes cubrir el limonero con una manta porosa que lo mantendrá caliente y lo dejará respirar a la vez.