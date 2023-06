Se podría decir que Blackcaffé no es un café común y corriente. Allí van los clientes buscando un lugar acogedor, cálido, tranquilo, irresistible por los buenos sabores -no solo de la infusiones que sirven sino además de la pastelería, panadería y sandwichería, inclusive apta para personas celíacas- pero fundamentalmente amigable con las mascotas. Así como se lee. Los consumidores de café van al local de calle Rivadavia 73 oeste, pasando Mendoza, a pocos pasos de la plaza 25 de Mayo, acompañados de sus perros, según describe su propietario Marcelo Mora lo que él mismo denomina un "centro de descanso para mascotas". Esto lo convierte en un "lugar especial ya que la gente que ama a sus animales no necesita dejarlos en casa".

Otra característica que tiene este espacio de delicatessen es que los dueños adquirieron la maquinaria necesaria para tostar y moler los granos de café, prácticamente cuando el cliente hace su pedido. Por lo que cada pocillo y cada especialidad de café -por ejemplo utilizan leche vaporizada para añadir a cada taza o hacen una preparación con agua tónica- conserva "su sabor inigualable".

A su vez, recientemente incorporaron a la carta novedades como los bagles -una panificación originariamente centroeuropea, típica de la cocina judía de Europa del Este que con el tiempo ha cautivado a los sibaritas de Nueva York y desde allí a todo el mundo, que se distingue por su forma redondeada y por tener una corteza dorada coronada de semillas de amapola o sésamo- con diferentes rellenos. Aparte sirven sandwiches vegetarianos y otras especialidades preparadas sin harina de trigo, aptas para pacientes celíacos como cupcakes sin TACC, entre otros productos tanto dulces como salados. El menú se completa con los originales crossantinos -unos rollitos de masa bañados en chocolate blanco, con leche o amargo, también almíbar o glasé y coronados con frutos secos sanjuaninos como pistachos, nueces y almendras- y las palmitas o palmeritas de hojaldre bañadas en chocolate, waffles, tortas, licuados, jugos naturales, smoothies caseros y por supuesto, variedad de cafés.

El local -que está acordando franquicias en diferentes puntos de la provincia- abre prácticamente todo el día: de 6.30 a 22 horas, salvo los domingos que el horario de atención es de 8 a 21 horas.