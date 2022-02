La suba del gasoil aumentará los costos de la producción de granos en U$S 100 millones, esto por el aumento del 9%. Puede representar un costo extra para la cosecha y transporte de granos correspondientes a la campaña 2021/22 de U$S 103 millones, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Según cálculos de la entidad bursátil, el sector agropecuario consumirá un total de 2.088 millones de litros de gasoil durante la cosecha y el transporte de granos este año, lo que conllevaría a un gatos total de U$S 1.851 millones. De ese total de litros, 947 millones estarán destinados a la producción de granos y 1.141 millones al transporte de los mismos. Si bien este aumento en los costos responden principalmente a la suba del precio del combustible, antes de que se dé este incremento, en el sector ya se estipulaba con una suba en la demanda del mismo. La BCR proyectó un área total ocupadas con cultivos de 38 millones de hectáreas, lo que supone un incremento de poco más de 700.000 hectáreas respecto a la campaña pasada, a pesar de que, debido a efectos de la sequía, la superficie a cosechar sería de 125,4 millones de toneladas, frente a las 127,9 millones de la campaña anterior.