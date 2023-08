La mesa académica con funcionarios del gobierno provincial, directores y autoridades de entidades.

En un momento de gran incertidumbre, tanto en lo económico como en lo político, se realizó el "VII Encuentro Argentino del Tomate", en el Complejo Deportivo La Superiora, ubicado en el departamento Rawson.



En la apertura el martes 22, Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia, en ejercicio del poder ejecutivo, recordó que "viniendo Sergio Uñac de Pocito, su gobierno estuvo dirigido a apuntalar el agro. Recuerdo que organizó viajes de productores a California y a España. Y de 22 agricultores que viajaron, solamente 2 tenían riego por goteo. Ahora se llegó al 95 % de total, se avanzó en grande en este tema".



El ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero Reinoso dijo "la cadena del tomate industrial es un ejemplo a seguir. Ha sido elogiada en otros congresos, incluso por extranjeros. Para la función pública, acercarnos a un sector productivo, y que esté organizado, ayuda mucho para poder tomar las decisiones. Necesitamos sustituir las importaciones y aumentar las exportaciones, generar divisas, este sector, todos ustedes, son quienes contribuyen para que eso suceda y para que cada vez estemos mejor. Luego completó "los créditos que a través del Ministerio de la Producción y Agencia de Inversiones San Juan se fueron dando y convirtieron al clúster de tomate para industria en lo que es hoy".



Martín Gómez Sabatié, secretario de Agricultura local, expresó "San Juan y Mendoza producen más o menos el 80 por ciento de todo el tomate industrial que se hace en el país, y parte se procesa en aquí. Nuestra provincia llega a unas 3.000 hectáreas y ha crecido mucho en la faz técnica, con rendimientos más altos que otras zonas productoras. Tenemos primicias muy importantes para el calendario, pero el ciclo es extenso, con gran amplitud, tenemos casi cuatro meses de cosecha de tomate".

Uno de los stands que hubo en el moderno complejo La Superiora.



Rubén García, intendente de Rawson, destacó "el tomate es una fuerte herramienta en lo que es el ámbito laboral, para nosotros. El Médano de Oro tiene conocidos chacareros que se dedican a esta actividad hace muchos años. Esperemos otras cadenas sigan este ejemplo productivo y comercial y esta jornada tenga un éxito rotundo".



Mónica Ruiz, directora del INTA dijo que "hay investigaciones de relevancia y siempre hay oportunidades en este sector, que cuenta con gran cantidad de profesionales ingenieros agrónomos en el campo. Es un rubro de gran crecimiento que debe continuar así".



Guillermo San Martín, presidente de Asociación Tomate 2000 recalcó que "en la provincia es un sector estratégico, los indicadores hablan por sí solos. Es un sector es dinámico, pujante, innovador, que tiene mucho futuro".



Este evento fue organizado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones, la Asociación Tomate 2000, el Senasa, el INTA, la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, Cámaras de Productores Agrícolas y la Municipalidad de Rawson.

Riego, errores comunes y consejos

Luis Cuitiño brindó consejos para eficientizar el recurso hídrico.

En las variadas conferencias de este encuentro, por ejemplo se habló de "Situación hídrica de la provincia", explicando Ramiro Cascón, Secretario de Agua y Energía San Juan que "las últimas nevadas en la Cordillera de Los Andes han traído algo de esperanza a la extrema sequía que tenemos, pero creo debemos ser cautos a la hora de especular con las mediciones de escorrentía a futuro. Los productores deben extremar las medidas para lograr la máxima eficiencia del riego, en los cultivos de tomate para industria. San Juan con el método presurizado de riego por goteo ha demostrado que tiene un alto nivel de rendimientos por hectárea y eso indica inteligencia en el uso del recurso hídrico, entre otras cosas, que los agricultores manejan muy bien".



El funcionario mostró filminas con los registros comparativos, también fotografías y brindó consejos, además de evacuar las dudas de todos los presentes, muy interesados en esta conferencia.



En tanto que se abordó "Nuevas tecnologías de riego", por el ingeniero agrónomo Luis Cuitiño, consultor privado en Argentina y otros países. El profesional mendocino aconsejó la automatización de los equipos y el control del riego, tanto para condiciones de estrés como de saturación de agua. "Incluso productores de años, o gente con superficies importantes a veces cometen errores infantiles. La automatización cuesta entre 8 y 10% del riego por goteo, y tiene enormes ventajas. Hay que hacer estudios de caudales efectivos de cada pozo de bombeo, analizar frecuencias de riego, comparar perfiles de suelos, ver los Kc (coeficientes de cultivo), etc. "Es muy común pasarse en el uso de agua al inicio y al final del cultivo de tomate para industria, y eso es crucial. Hay casos muy simples de control, como el de los sensores de presión de las mangueras, y que normalmente no se utilizan".



"No sólo deben ver una foto, sino toda la película, a veces por falta de tiempo es muy común decidir sin ver, y ahí aparecen los errores. También los sistemas de fertirriego no se controlan como se debería, y estamos creyendo que aplicamos cierta cantidad de nutrientes y no es así. Los inyectores hay que saber controlarlos periódicamente", dijo.



"Con un buen equipo, completo, de programación de riego, se pueden hacer maravillas, hasta un mínimo control de heladas; además para un ahorro energético importante, primero debo saber el gasto real del kW por metro cúbico. Con 6.000 metros cúbicos por temporada para tomate industria, bien manejados logro rindes altos, muchos creen que se necesitan 9.000 y no; ahorro muchos dólares si ajusto ese número".



"Con dos sensores en el terreno, ya puedo comparar, y según profundidad de suelo, puedo ir viendo. Recordar que en suelos aluvionales hay gran heterogeneidad y no debemos dejar de analizar la capacidad de retención del suelo de mi finca", sentenció.

Alerta con el virus rugoso

Mapa actual de presencia del virus rugoso en Argentina.

"Descripción, transmisión y sintomatología del virus ToBr R del tomate", a cargo de la Dra. Paola López Lambertini IPAVE - INTA, y "Alcance de la normativa decretada por Senasa por el virus ToBr R del tomate", por el Ing. Agr. Hernán Von Baczko, de la Dirección de Información Estratégica Fitosanitaria del Senasa y Melina Antenucci, de la Dirección de Comercio Exterior Vegetal de la misma entidad, fueron conferencias que atrajeron a los asistentes.



Es que en febrero de 2023, apareció este virus (denominado Tobamovirus) en invernaderos de Bella Vista, Corrientes y luego ha aparecido en otros puntos del país como en La Plata, cinturón hortícola de Buenos Aires. Los daños económicos a campo en el mundo están en valores de entre 30 y 70%.



La Dra López Lambertini mencionó que en 2014 aparece en Israel, luego va a Europa, en 2018 llegó a Estados Unidos y México y este año lo encontró la investigadora del Laboratorio de Fitopatología Hortícola del INTA EEA Bella Vista, Ing. Agr. Verónica Obregón, en Argentina. El grave inconveniente es que se transmite por contacto y todo contamina, las plantas, herramientas, la ropa, el suelo, el agua, las manos, etc., pero lo más importante es que ingresa por heridas, necesita un daño o lastimadura para entrar. Se recomienda erradicar la planta infectada, y quemarla; además tomar el sector alrededor y también eliminar.



La especialista agregó que es un virus emergente en nuestro país, que no tiene vector natural tiene partícula viral muy estable y se transmite también por semilla. Y plantas con estrés son más susceptibles.



Hoy hay cultivares con tolerancia, pero aun no hay resistencia. Y también es otro inconveniente el caso de las infecciones mixtas, como trips o mosca blanca en el tomate para industria. Las semillas extraídas de un fruto contaminado están al 100% infectadas.

Consejos para considerar con y sin presencia de ToBrR.



A continuación, Von Baczko dijo que el Laboratorio del Senasa ya tiene los insumos para hacer los análisis. Que están en vigilancia permanente, y que se busca simplemente "presencia o ausencia". Se está elaborando un mapa de zonas con presencia. Se trabaja con las denuncias, que se pueden cargar vía web.



Las etapas de prevención, erradicación, contención y fiscalización, son contempladas y se ha armado un Comité de Crisis, para fortalecer las medidas a tomar. Un caso son las semillas a ingresar por Aduanas, con control y visitas a viveros multiplicadores.