Que la primavera la sangre altera, ya lo sabemos. Y que a los primeros rayos de sol, (aunque haga -100 grados fuera) nos venimos arriba, también. El invierno acaba de pasar por nuestro cuerpo y estas blanca como la nieve. Muchas mujeres quieren lucir un tono fascinante a la hora de mostrar un poco más la piel. Hace unos años para lograr broncearse se recurría al solárium, pero los especialistas descartan su uso, ya que sus efectos en la piel pueden ser tan dañinos como los rayos ultravioletas del sol. Entonces, cómo lograr un tono bronceado si el sol es cada vez más peligroso y hay que evitar exponerse a sus rayos. Actualmente, existe en el mercado una alternativa, los autobronceantes, los que a simple vista no tienen consecuencias.

Existen muchas formas de broncearte sin tomar una gota de sol y sin manchas. En primer lugar, parte de qué tipo de autobronceador vas a optar, hoy encuentras muchos por internet ya que en el mercado suelen estar demoradas las entregas de productos. Hay una gran variedad y su presentación viene en spray, manoplas autobronceadoras, en mousse, cremas o lociones. Si no lo tienes muy claro, es bueno asesorarte con tu dermatólogo, por el tipo de piel que tengas. Una vez elegido, los expertos en cosméticas, dan las claves para aplicarlo bien y lograr un resultado natural, con un bronceado progresivo y uniforme.



Consejos para lucir un bronceado de aspecto natural, uniforme y progresivo



Desde hace unos años han ganado en el mercado una amplia gama de productos autobronceantes, que nos garantizan un color dorado y natural, sin riesgos para la piel. Sólo es cuestión de acostumbrarse a utilizarlos para no mancharse y en cambio sacar todo el partido posible a su utilización.

Las líneas de productos suelen ofrecer dos opciones de autobronceantes: algunos para pieles claras y otros para pieles oscuras. El primer paso es elegir el adecuado para la propia piel. Los hay en crema, también en textura mouse y en spray. Las diferentes texturas ofrecen ventajas, la crema otorga un color muy uniforme y más intenso, pero hay que tener más cuidado para no manchar la piel, la ropa y las manos. El mouse, como textura, se distribuye con más facilidad. El spray es muy sencillo de utilizar, evita mancharse las manos y se seca más rápido para poder vestirse. Pero por otra parte, hay que tener cuidado en cubrir todas las áreas para que no queden blancos indeseables, o bien lamparones, donde se ha acercado demasiado la boquilla a la piel. También, se presentan productos para el cuerpo y el rostro, o ambos. Conviene elegir el producto específico para la piel de la zona a tratar.

Cómo aplicar el autobronceador y evitar manchas naranjas



1. Exfolia no sólo antes, sino también durante

¿Sabes todo lo que un exfoliante puede hacer por ti? El truco está no sólo en exfoliar la piel 24 horas antes de aplicar el autobronceador, insistiendo especialmente en las áreas más rugosas como las rodillas, codos y tobillos, sino también después. Repite la exfoliación a los cuatro días para devolver la uniformidad al color. No tengas miedo a que el color se vaya, pues lo que conseguirás con la exfoliación será darle un aspecto más bonito.



2. Hidrata a diario las zonas bronceadas

Lo más sencillo del mundo y una de las cosas con más efecto. La razón, el color dura más y queda sublimado cuando la piel está cuidada e hidratada. Así que, una buena crema hidratante corporal te dará eso que tanto buscas, una piel de durazno. El consejo es ser constante con el uso.



3. Si tienes manchas, protégelas con vaselina

En el caso de que tengas manchas en la piel por problemas de hiperpigmentación, no temas a usar autobronceador. No resaltará las manchas porque hay una solución muy fácil; ayuda a disimularlas igualando su color con el tono de la piel aplicando una ligera capa de vaselina justo sobre la mancha antes de extender el autobronceador.



4. Aplica crema a modo de barrera protectora en los codos, rodillas y talones

¿A quién no le ha salido alguna vez alguna mancha delatora en las zonas más hiperqueratinizadas? Codos, rodillas y talones son lugares que delatan las manchas. Pero basta con aplicar crema hidratante en esas zonas antes de extender el autobronceador para conseguir un color uniforme en todo el cuerpo.

5. Si te lo aplicas por la noche, usa ropa oscura y holgada

Si utilizas la noche para aplicar el autobronceador, es mejor ir a dormir con ropa que no apriete y que sea de color oscuro por si quedan manchas. Aún así, lavando las prendas las manchas desaparecerán por completo.



6. Elige la mejor textura para tu tipo de piel

En crema, espuma, spray, bruma, aceite o sheet mask. Cada mujer tiene una fórmula ideal, sólo tienes que conocer qué tipo de piel tienes. Las cremas y aceites son perfectas para pieles secas y muy secas. Por su parte, las espumas son mejor para las pieles grasas o mujeres que tienen poco tiempo, el spray es el idóneo para llegar a todo el cuerpo y las sheet mask, para las perfeccionistas del bronceado facial.



7. En qué momento colocarlo

Nunca se debe aplicar el autobronceador antes de la ducha para no arrastrarlo con el agua y el jabón. El autobronceante debe colocarse en forma pareja en las distintas zonas del cuerpo y rostro para lograr un buen resultado, un color bronceado natural. No se debe aplicar el autobronceante el mismo día de la depilación, para no irritar la piel ni dejar manchas.