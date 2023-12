Entramos en una época del año donde algunas personas, empresas o amigos por alguna razón desean celebrar. Y, si estás invitada, debes arreglarte conforme a las circunstancias. Comenzamos por explicar ¿qué es un cóctel? Es un evento social que exige un protocolo específico, pero hay tantos tipos de reuniones sociales como formas de vestir para esto, aunque todas ellas tienen una regla en común; aunque haya que ir menos arreglada que si se tratara de un evento de etiqueta, sí tienes que arreglarte más que para una reunión o un compromiso de carácter más informal.

La clave para acertar cuando recibes una invitación para acudir a un evento, con la indicación de "dress code cóctel", se abre un extenso abanico de posibilidades para vestirte adecuadamente y también de dudas. ¿Cómo resolverlo?

Los eventos formales llevan aparejados unas reglas de vestuario para cada situación y momento. Si has recibido alguna invitación para acudir a alguno de estos acontecimientos sociales, verás que en la misma se indica también la norma en clave. Una de las más habituales es el "dress code cóctel". Pero ¿sabes qué significa y qué puedes ponerte?

Antes de nada, debes conocer el momento del día en el que se va a desarrollar el evento, esto es importante. Ahora bien, el "Dress code cóctel" dicta las reglas de vestir en eventos formales que tienen lugar por la tarde o al final de esta, y que se pueden extender hasta bien entrada la noche. El objetivo principal es que el outfit sea elegante y sofisticado, ya que estamos ante un acontecimiento que ocurre cuando cae el sol.



Vestido, mono o dos piezas

Si te decantas por un vestido, el largo ideal es el que se sitúa por las rodillas o por encima de estas. Si lo prefieres, también puedes llevar pantalones, ya sean en formato palazzo o rectos, o incluso monos. Las faldas son otra opción, ajustando el largo. Eso sí, olvidate de los estampados y es preferible usar tonos neutros, y si son oscuros, mejor.

Por supuesto, nada de minifaldas excesivamente cortas, ni de escotes muy pronunciados, si quieres ajustarte a lo que los anfitriones te han solicitado a través de la invitación. Sé prudente con las aperturas y las transparencias. Este código de vestimenta apunta a un look que no tiene porque tener la sensualidad como objetivo. Ten en cuenta, que los vestidos de noche, incluidos los largos, no son los adecuados para este tipo de eventos. Para ellos, están las invitaciones para "black tie" y "white tie".

Para el pelo, ¿qué?



El vestido es importante, pero también lo es el peinado, que debe ir en consonancia con la ropa y con el resto de los complementos. Una buena opción consiste en llevar tu melena a su aire, suelta, como lo haces cada día, pero extremando los cuidados del cabello para que luzca perfecto. Si puedes, pide cita en la peluquería. En un pelo bien trabajado está la clave. Otra opción, son los semirrecogidos sencillos. Aunque no hay norma escrita sobre esto, parece que el horario nocturno es el ideal para los recogidos elegantes. Si tienes el pelo corto, un peinado con efecto mojado puede funcionar muy bien para un evento de noche. Si bien, hay otras opciones igual de ideales para lucir el cabello corto en este tipo de eventos.



No olvides tu clutch

Deja para otra ocasión los formatos de bolsos de gran tamaño y opta por un modelo pequeño. Lo ideal es un clutch. Un mini bolso en el que puedas llevar lo imprescindible: móvil, llaves y dinero. A veces, las limitaciones de su tamaño, y el que lo tengas que llevar en la mano, aunque la mayoría ya tienen cadenita, puede hacer que te cuestiones si es el bolso que más te apetece llevar. Pero en la mayoría de las ocasiones, el éxito final del look reside en el clutch. Si eliges un outfit sobrio y reservas la creatividad para el bolso, puedes jugar con sus tonos y formas, dentro de los límites de la elegancia que se impone. Colores en tonos fuertes, brillos, pedrería o incluso frases con mensaje son ideales porque permiten romper la sobriedad del vestido.



Maquillaje sofisticado

En esta ocasión se trata de lucir un maquillaje equilibrado, que está a medio camino entre la noche y el día, con un punto festivo. Lo aconsejable será utilizar una base de maquillaje con cobertura, pero a la vez luminosa. Después, utiliza un colorete en tonos marrones o polvos bronceadores para marcar el contorno del rostro y definir pómulos y sienes. En los ojos, las sombras de la gama de los marrones favorecerán tu look. También puedes utilizar sombras nacaradas o metalizadas para conseguir un aire de noche más sofisticado. Utiliza el eyeliner para enmarcar los ojos y finaliza con máscara de pestañas. Si usas pestañas postizas o extensiones, procura que sean elegantes y poco evidentes.

Para los labios, puedes jugar con un amplio abanico de tonalidades: desde los rojos hasta los nude. Perfila con un lápiz del mismo tono, y si quieres puedes finalizar con un toque de brillo en el centro de la boca.



Tocado sí, tocado no

Olvidate de los tocados excesivos. Como venimos comentando en las líneas anteriores, en el "dress code cóctel" se impone la elegancia, la sofisticación y la sobriedad, y por tanto, el cabello debe estar impoluto y perfectamente peinado. Lo que no impide, que puedas lucir pasadores y otros accesorios para el pelo, adecuados al look. También se puede optar por tocados, pero estos deben ser muy sutiles, casi imperceptibles, y en perfecta armonía con el vestido.





Zapatos de tacón de aguja

Lo que dice el protocolo del "dress code cóctel" al respecto, es que hay que lucir tacones. El problema, es que hay quien no puede utilizarlos por motivos de salud, o bien, porque no se maneja sobre ellos o incluso, hay quien se niega a calzárselos por principios. No obstante, no todos los tacones tienen que ser high heels. Estamos convencidas de que encontrarás algunos zapatos de tacón a tu medida, que te hagan cumplir con la norma, y al mismo tiempo, que se adapte a tus deseos. Ahora bien, si puedes utilizarlos, lo aconsejable es lucir unos impactantes stilettos. Esos 10 cm. o más por encima del suelo, mejoran y estilizan cualquier look y figura. Olvidate de las plataformas porque no tienen muchos simpatizantes entre quienes definen el estilo cóctel. Si finalmente tienes que optar por zapatos planos, elige unos formales y elegantes.



Joyas metálicas

No debemos perder de vista que se trata de un evento formal de noche, y si el vestido es sobrio y elegante, las joyas deben ir en consonancia con el conjunto. Por eso, lo recomendable es elegir accesorios y joyas metálicas. Las tonalidades del oro y la plata siempre son un acierto. Si tienes joyas con piedras preciosas o bisutería muy especial con un toque elegante puedes lucirlas en estas ocasiones. Las gemas darán empaque a tu look. Esta temporada vienen pisando fuerte las perlas, que se convierten en tendencia. También tienes la opción de llevar accesorios básicos y discretos, y elegir una pieza llamativa y deslumbrante, sin olvidar la máxima de la elegancia. Por ejemplo, se pueden lucir pendientes largos o extra largos, si luces un recogido en el cabello. Teniendo en cuenta lo anterior, un vestido básico negro con un collar largo y excesivo de perlas, tipo Chanel, puede ser una elección extraordinaria.



Elementos casuales

Medias nude

Hace algunos años era inconcebible un look de estas características sin llevar medias. Ahora depende del grado de formalidad del evento y de la temperatura. En los meses más calurosos del año, si el evento no es estricto y serio, puedes ir sin medias. Si el evento tiene lugar en otoño o en invierno, lo indicado son las medias finas nude o negras sencillas sin detalles, ni diseños. No se recomiendan las medias de colores ni las de encaje o fantasía.

Guantes y manga francesa

Lucir guantes siempre es un plus de distinción en invierno, los guantes de piel o piel vuelta, conceden personalidad a los outfits y al mismo tiempo, abrigan. Pero los guantes, no son sólo para el frío. Con los estilismos primaverales puedes lucirlos con tejidos de encaje, tul, croché, satén. Recuerda siempre que deben quedar un poco arrugados. Estirarlos mucho provocará que pierdan todo su encanto. La recomendación: suma guantes con manga francesa para poner un toque de distinción.¸·<