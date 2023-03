Fotos Lic. Adrián Alonso

Hay empresarios sanjuaninos que generan nuevas inversiones y esto alienta en un contexto de incertidumbre como el actual. Este es el caso de Eduardo "Chiqui" Barceló, gestor de la empresa Nutrientes SA e YPF Agro entre otras firmas en la provincia, que incluso no redujeron su marcha, ni siquiera en pandemia.



Y así lo confirma: "La pandemia nos llevó muchos amigos, quedaron en el camino con mucho dolor para nosotros. Pero esta misma situación de aislamiento nos llevó a estar casi dos años parados y por ello dentro de nuestro grupo comenzamos a pensar, porque dentro del mismo hay un sector dedicado a la construcción"



Por ello "hicimos una estación de servicio nueva en Ruta 40 y Calle 6. Remodelamos otra acá en Pocito, en calle 11 esquina Joaquín Uñac". Cuando comenzó, "pensamos que la pandemia era un crack económico con el que íbamos a quedar en el camino las empresas, pero por suerte la situación se fue llevando y pudimos salir adelante e incluso registrar un crecimiento dentro de ella".

En seis meses más estará listo el nuevo "Truck center" para los camiones de gran porte de la actividad minera.





TRES DESAFÍOS

"Hoy avanzamos con tres proyectos", destacó Barceló comenzando por "un Truck Center, en un terreno pegado al Club Centro Valenciano, junto a la gente de Michelin. Destinado al transporte pesado y pensando mucho en la minería que se viene. Es un proyecto que en los próximos 6 meses va a estar terminado".



Es bueno hoy ver el avance: "Porque va a ser muy importante e imponente. Se trata de una centro de soporte para la logística de carga, los camiones, en cuanto cubiertas, reparaciones y servicios de mantenimiento que ellos necesitan periódicamente".



En José Dolores y General Acha, "donde tuvimos nuestra primera venta de combustibles, hemos tirado todo abajo y estamos haciendo una nueva inversión en una nueva estación de servicios bastante moderna", comentó cerrando con "la frutilla del postre: la nueva apuesta comercial a la calle Esteban Echeverría y Central, donde también comenzaremos muy pronto con una estación de servicio modelo muy bonita".

En donde construyeron su primera estación de servicio ya está listo el terreno para la nueva apuesta.



TRABAJAR

Consultado por al actual momento de incertidumbre y su motivación a seguir adelante consignó que en general, "todos los hombres y mujeres de empresas que hemos trabajado duro, si miramos para atrás en retrospectiva 10 a 20 años, podemos afirmar que se ha progresado, hemos ido para adelante. Qué podríamos haber hecho mucho más en un país dónde tuviéramos créditos con tasas razonables o blandas para el sector productivo. Por supuesto que sí. Igual pudimos progresar", sentenció.



EN NÚMERO

30 nuevos puestos de empleos sumarán las nuevas inversiones del grupo Barceló que ya cuenta con unos 300 empleados.

"Apostamos a San Juan"



Eduardo Barceló continuó la charla afirmando: "Tanto nosotros como los productores, industriales y transportistas, así como la gente que uno conoce, piensa exactamente lo mismo. Apostamos a San Juan. Y que es difícil trabajar y producir y pagamos muchísimos, muchísimos impuestos, es cierto. Pero la vamos llevando y acá vamos a permanecer".



POLÍTICOS

Consultado por las próximas elecciones solicitó a los políticos "que todo lo que prometan, lo traten de cumplir. Yo sé que no es lo mismo pelear que tener el saco, pero que lo que propongan, lo realicen. San Juan es una provincia en muchos casos modelo, pero donde uno ve por ahí cosas para ajustar en la excelente gestión de nuestro coterráneo Sergio Uñac. Uno en la parte privada vive mirando la parte de gastos y en la parte estatal no se mira tanto. Pero en la macro no nos podemos quejar del actual gobernador y una gestión bastante razonable y ordenada".



ENSAYO

Suplemento Verde agradeció el apoyo de Nutrientes en el Ensayo del Melón de la Agrotécnica Sarmiento y consignó: "Es parte de nuestra obligación el participar de proyectos de investigación e innovación para el desarrollo, probar nuevas variedades y tecnología y en ello colaborar con diferentes instituciones públicas y privadas. Acompañar a los medios de comunicación como Diario de Cuyo a la hora de capacitar y ofrecer lo mejor que podamos al productor".



LA RIOJA

También representa a YPF en La Rioja: "Allí desarrollamos un proyecto muy lindo en cuanto a la nueva planta inaugurada recientemente de YPF Agro en La Rioja y también en Chilecito estamos muy presentes en el campo".



A LOS JÓVENES

Finalmente consigno a la juventud local: "Tengan fe. Para un joven o recibido no es fácil conseguir trabajo. Luego de unos 20 años de estudiar, salir y no encontrar las posibilidades de desarrollarse y buscar una alternativa en otros solares es difícil; los invito a que desarrollen cosas propias y traten de estar y quedarse acá. El desarraigo no es bueno. Y por ello debemos pensar formas y herramientas para ayudar a la gente a quedarse en San Juan. Invito a los jóvenes a que lo intenten, la peleen y se queden en esta hermosa provincia".