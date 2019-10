Traslado. El operativo es monitoreado por la policía ambiental de las distintas jurisdicciones a lo que se sumó una escolta personal dispuesta por Minera Andina del Sol hasta el puerto chileno.

El pasado mes de mayo la empresa Minera Andina del Sol realizó el primer operativo nacional de envío de 96 toneladas de mercurio de Veladero hacia una mina de sal en Alemania. CUYO MINERO profundizó sobre el tema con la minera que opera en Iglesia y pudo conocer que recientemente la sustancia finalizó al 100% su tratamiento en Suiza y actualmente se prepara para emprender camino hacia la mina de sal germana. Por su parte, la empresa afirmó que continuará realizando envíos a futuro. Dentro de esta planificación, el próximo embarque se realizaría durante el primer trimestre de 2020.



Fuentes especializadas indicaron que en el mes de agosto, luego de un viaje que implicó transportar el mercurio a través de 6 provincias argentinas y 9 países diferentes, la empresa Batrec (a cargo del traslado y disposición) finalizó en Suiza la estabilización de todo el material enviado por la mina sanjuanina.



El tratamiento para el mercurio se destaca en términos de seguridad, tasa de conversión y eficiencia del sistema. Este proceso emplea un reactivo de estabilización que se mezcla con el mercurio líquido. El azufre activo dentro de la mencionada mezcla reacciona con el mercurio metálico y se convierte en HgS (cinabrio).

Cabe destacar que el HgS es el único compuesto de mercurio no tóxico, más estable y más insoluble. “En materia de tiempos, todo el proceso está cumpliéndose de acuerdo con la planificación realizada por la empresa para el proceso de exportación”, indicaron fuentes de la minera.



En relación con el tránsito por Argentina, la empresa esgrimió las notificaciones pertinentes a la autoridad federal, como indica el código y los tratados internacionales. Previamente, Minera Andina del Sol tramitó su permiso como generador del residuo.



“El transporte y tránsito internacional se rige por el convenio de Basilea. De acuerdo con ese protocolo, la compañía minera avisó a los 9 países de tránsito con la anticipación establecida y respondió las consultas que cada uno realizó. Esos países fueron Chile, Perú, Panamá, Estados Unidos, Bahamas, Bélgica, Francia, Holanda, Suiza y Alemania”, indicaron desde la empresa operadora.



En este contexto de envío de materiales peligrosos cabe destacar que el mercurio generado en Veladero se exportó hasta 2012 (164 toneladas) cuando se cerró la posibilidad de enviarlo al destino al que era enviado en los Estados Unidos.



“Desde ese momento se almacenó en instalaciones declaradas, seguras y aprobadas por los organismos de control”. Posteriormente, Minera Andina del Sol avanzó entonces en buscar una propuesta para el transporte, tratamiento y disposición final de mercurio fuera del país, en línea con la legislación provincial, argentina e internacional.



Esta última se sustenta en el tratado de Basilea (para la gestión responsable de los residuos peligrosos), tal como ha sido clasificado el mercurio generado. También se sostiene en el tratado de Minamata (que se centra más específicamente en identificar las aplicaciones del mercurio y explorar alternativas para reemplazar su uso).



Con la aprobación de la 6° y 7° actualización la Declaración de Impacto Ambiental de la mina Veladero, el Ministerio de Minería avaló la propuesta y requirió a la empresa comenzar a retirar, tratar y dar disposición final al mercurio almacenado temporalmente en la mina y el que se genere a futuro. El residuo, que ya pasó a ser responsabilidad de la empresa tratante, comenzó a ser enviado recientemente a Alemania, más específicamente a una mina de sal de la empresa K+S que asegura la disposición final de acuerdo con la legislación europea, en instalaciones adecuadas a más de 700 metros de profundidad.

Valor. La compañía minera no realiza pagos parciales por el envío de mercurio a las jurisdicciones que atraviesa, solo realiza un pago único a la empresa transportista.



1,5 millones de dólares es el costo del envío de 100 toneladas de mercurio desde Veladero hacia Europa.



Mercurio y minería

El mercurio no es un insumo utilizado en el proceso minero que se desarrolla en Veladero, de allí que no sería preciso hablar de “sustitución”. Dicha sustancia en su forma natural se presenta como cinabrio y está presente en la mineralogía de las zonas de la mina iglesiana, así como otros minerales, entre ellos, oro, plata, etc. Desde el primer Informe Ambiental de Veladero en el año 2005, se identifica y se declara la obtención del mercurio elemental originalmente en el proceso de lixiviación y recuperación del oro. Esta es una característica que la mina comparte con otros yacimientos metalíferos que también lo generan como parte del proceso de extracción.