Marina Zeghaib es profesora de Yoga Terapéutico, Integral, Dance y Bailoterapia, ninguno de estos estilos tiene que ver con otro, por ello, la profesora cuenta en qué consisten los diferentes yogas y bailoterapia.

"Me inicié en la danza clásica, estudié en Studio Uno, luego hice karate y después como mi padre es del Líbano por ello viajé a Buenos Aires a estudiar la carrera de danzas árabe en una escuela muy importante. Me recibí y volví a San Juan donde trabajé dando clases en institutos y compañías. Pero entre tanto me di cuenta que esta danza necesitaba un complemento físico que lo podía dar el yoga. Me puse a investigar y descubrí que el yoga es una disciplina que forma a bailarines, es ahí cuando hago el profesorado en yoga, de esto hace 11 años atrás. Estando en este mundo me di cuenta de las distintas ramas que ofrece esta disciplina. Dentro de las que yo manejo están yoga terapéutico, dance e integral. Son tres disciplinas muy distintas. Además, soy técnica en realización audiovisual, me dedico a la dirección de cine, me gusta trabajar con adolescentes, jóvenes y adultos. Por eso las clases en el instituto también son en esa franja de edades, ya que tienen mucha relación con lo terapéutico". Marina aclara en qué consiste cada disciplina de las que es profesora en el Instituto "Sur la pointe".



Yoga terapéutico

Está inclinado a personas que tienen patologías físicas y psicológicas, algunos alumnos van a psiquiatras por problemas de ataque de ira, ansiedad, ataques de pánico, depresión o por físicos, por ejemplo porque tienen prótesis o quebraduras, esto es un complemento a la rehabilitación que están haciendo, una vez que están más estables, pueden ayudarse con yoga terapéutico. Trabajo con médicos que me dan las indicaciones para saber como debo tratar a cada alumno. También este tipo de yoga sirve para personas adultas con problemas de movilidad, motricidad y coordinación; generalmente gente que nunca hizo nada y llegan a la tercera edad con problemas de artritis, artrosis, etc. Las clases son dos veces a la semana y trabajo con todas las edades con patologías.



Yoga integral

Es un conjunto de técnicas diferentes que se fueron dando en la India porque el yoga es una disciplina hindú, entonces toma un poco de todas las ramas y técnicas del yoga y los complementa en una sola disciplina. Así los profesores tenemos la libertad de ir trabajando distintas técnicas según el grupo. Por ejemplo, si hay un grupo de gente joven que se que tiene potencial no haré un yoga tranquilo, porque se que ese grupo pide más. Si trabajo la meditación, respiración, pero con ejercicios que complementen la fuerza con la elasticidad. Son clases donde hay mucho esfuerzo. Pero en realidad este yoga se adapta de acuerdo al grupo que se presenta. Es hasta personas de 70 años, siempre analizando el estado físico de cada una.



Yoga dance

Es más fluido es como danza, se trabaja con música, pero los asanas que son las posturas del yoga están totalmente ligados no se mantienen en una postura rígida como en los otros yogas. Se arma una coreografía ligando postura con postura a través de la música. Es una danza con movimientos de yoga que van ligadas. Lo primero que se realiza es entrenar las técnicas de las posturas después, se enseña como se liga una con otra y al final se encaja dentro de la música. Es para gente joven ya que hay más fluidez, es hasta los 60 años.



Bailoterapia

En esta disciplina pueden venir mujeres y hombres de cualquier edad. Parte de una coreografía de nivel principiante y se realiza. Pero en mi experiencia vi que no era la necesidad única de una persona que no ha hecho danza o de una persona mayor notaba distintas falencias o había cosas que faltaban para las personas. Entonces personalmente fui incluyendo clases de acondicionamiento físico al principio de la clase, esto tiene que ver con el yoga, con entrenamiento, con la danza, posteriormente les hago trabajos de sincronización, coordinación y motricidad, esto es a través de distintos movimientos y ejercicios que tienen que ver únicamente con eso. Luego todo esto va plasmado dentro de la coreografía. Posteriormente les hago hacer ejercicios que son juegos grupales que tienen que ver con la expresión corporal para crear confianza con el otro y consigo mismo. Cuando aprenden a conectarse grupalmente, esto significa soltarse, confiar en el otro, lograr el contacto físico, tener mayor autoestima. Por último viene la parte técnica y al final la danza. Es integrar distintas cosas para que después se vea el producto final. Los estilos de danza se van cambiando cada dos o tres semanas, según el grupo. Por ejemplo una semana puede ser salsa, otra rock and roll, jazz, y así voy cambiando estilos. En estas clases viene grupos de todas las edades y hasta se suben al escenario, desarrollar cualidades es la meta y sacar bloqueos mentales.

Las clases de yoga son personalizadas, tanto para hombres como mujeres, esto quiere decir que como profesora en un grupo debo adaptar a cada alumno a su ritmo y necesidad. El hombre sobre todo tiene muchos prejuicios y limitaciones, esto hay que sacarlo porque es bueno que ellos practiquen yoga porque deben trabajar más introspectivamente, es meterse para adentro y eso es bueno para ellos, esto va desde los 20 a los 80 años. Las clases son dos veces por semana y el precio es de $5.000.





La danza clásica, mi pasión



Marcela Sánchez, cuenta cómo nació la escuela de danza clásica. "Me recibí en el año 2006 de profesora de danza clásica en el Instituto Studio Uno con Alejandra Lloveras. Trabajé durante 6 años en ese instituto. En el 2013 es cuando pude abrir mi Instituto 'Sur la pointe'. Empecé en un lugar muy pequeño y con pocas alumnas, donde hubo mudanzas de la escuela hasta que pude tomar vuelo. Sur la pointe de a poco fue creciendo, primero con las clases de danza y contemporáneo, luego le sumamos las clases de stretching y ritmos variados para adultos, por ejemplo salsa, jazz, tango, folklore, zumba, árabe, entre otros.

La escuela de danza clásica con contemporáneo consiste en clases técnicas y de baile clásico donde trabajamos con niños desde los 4 años. Desde esa edad hacen un jardín de ballet para introducir a los niños y niñas al movimiento. Luego empiezan con la escuela de técnica clásica y contemporáneo.

Lo particular de esta escuela y que deseo resaltar, que es una casa de familia, no quiero una institución rígida, pretendo que sea un espacio donde los chicos y las familias se sientan cómodos. Por ello hago hincapié en la contención y aprendizaje, donde se aprende además el mundo del arte y la disciplina, pero siempre feliz. Donde no se genere presión en el alumno ni el los padres. Realizamos funciones de danza dos veces al año para poder ver los logros de los chicos en el aprendizaje. En los meses de junio y julio hay dos funciones una de la escuela de danza clásica y otra de la gente que viene a los talleres, que se llevaran a cabo en el Teatro Municipal de Albardón y a fin de año en el Teatro Sarmiento. Además para incentivar a los alumnos, realizamos viajes done participamos de concursos de danza, estos son nacionales, por ejemplo, en las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis, etc.

También se dicta danza clásica para adultos, es gente con y sin experiencia, se maneja un nivel intermedio para poder nivelar a todos. Son clases gratificantes porque tanto el que extrañaba danza y quiere volver, como el que nunca bailó y fue su sueño, sienten que se van de la clase bailando, todo un logro para ellos. Se puede ingresar en cualquier momento del año, es bueno en la mitad porque hay vacaciones de invierno y de verano".





El Dato:

Instituto Sur la Pointe

Edificio El Andino 1¦ piso oficina 1

Av. Ignacio de la Roza 697 (o).

Contacto 264 - 4536622