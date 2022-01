Según los Ing. Agr. Ricardo Bergonzi, asesor privado y Sergio Costantino, director de Argenpapa, el sitio que maneja la mejor información de este tubérculo en el país, el precio promedio de la bolsa de papa en MCBA en el año 2021 fue $ 391, o bien U$S 3,9 a valores corrientes, resultando en promedio, menos de 0,20 U$S/kg. De esta forma el precio de la papa se ubicó durante el 2021 en los valores más bajos del período 2015-2021. Buscar: (https://argenpapa.com.ar/noticia/10069-informacion-economica-analisis-de-la-variacion-del-precio-de-la-papa-en-argentina-periodo-2015-20). Durante el último año, sólo en cuatro meses el precio estuvo por encima del promedio: enero, febrero, octubre y noviembre; mientras que en el resto del año estuvo por debajo del mismo.



El mes que alcanzó el precio promedio más alto fue enero, llegando a un pico de $ 775/bolsa (U$S 8,6/bolsa) y el más bajo fue junio, con un mínimo de $ 300/bolsa (U$S 3,0/bolsa); aunque el valor más bajo del año fue $ 225/ bolsa (U$S 2,2/bolsa) y se registró los días 29 y 30 de septiembre. En cuanto al flujo de camiones, la cantidad total negociados en el año fue 15.527, con un promedio mensual de 1294 y un promedio diario de 60 camiones, con lo que resultó un total de bolsas ingresadas durante el 2021 de 21.738.000. El ingreso más importante se evidenció en el mes de agosto con 1.494 camiones, un 15% por encima del promedio, aunque el precio promedio de la bolsa estuvo 13 pesos por encima del precio del mes más bajo.



En el último cuatrimestre del año los camiones negociados estuvieron siempre por encima del promedio y los precios se mantuvieron o crecieron, probablemente por una mejor calidad de papa que hizo sostener la demanda. Esta tendencia cambió en el mes de diciembre, donde se observa un importante ingreso de mercadería, que sumado a la modificación de la calidad de la papa a una retracción en el consumo, hizo bajar el precio promedio respecto de los dos meses precedentes.