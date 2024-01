La eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ha generado dificultades para la exportación de banano del Trópico de Cochabamba, ya que varios vehículos que transportaban la fruta no pudieron ingresar a Argentina. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, señaló a noticiasfides.com que la decisión del nuevo Gobierno argentino "ha abierto la posibilidad que las negociaciones sean entre importador y exportador; desde luego, cumpliendo medidas sanitarias". "También ha agravado un impuesto para el importador argentino. En todo caso, la devaluación podría generar una mayor posibilidad de que, particularmente desde Cochabamba, podamos volcar con mayor fuerza el banano como segundo producto de exportación de Cochabamba", dijo Morales. No obstante, la falta de reglamentación de las medidas gubernamentales ha dejado camiones varados en la frontera de Yacuiba, ya que no pueden ingresar la carga sin la correspondiente normativa. Aunque los pedidos fueron autorizados por el Gobierno anterior la semana pasada, la ausencia de reglamentación impide su avance legal. Otra preocupación en el sector es la deuda dejada por el anterior Gobierno argentino con los productores de banano.