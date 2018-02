El público joven se acercó a los stand de bodegas. El vino no estuvo ausente en una fiesta tan popular como la Fiesta del Sol.

Con amplia participación del público, el espacio Origen San Juan del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico puso en primer plano al vino que está ganando consumidores en todo el mundo. En esta oportunidad Vinsol, el programa de promoción del vino sanjuanino, aprovechó la concurrencia del público para realizar encuestas sobre el consumo local de bebidas en general y como está allí posicionado el vino.



La segunda noche de la gran fiesta comenzó con una cata dirigida y posterior degustación a cargo de Hugo Carmona Torres y Myriam Pérez, reconocidos profesionales con profundo conocimiento y amor por el vino. La degustación de los varietales Viognier, Pinot Gris, Sauvignon, Chardonnay, Torrontés y Moscatel, entre las principales, fue la tarea de difusión, no sólo con los vinos sino con la presencia de los mismos racimos de uvas para el reconocimiento de la gente.

La cocina en vivo con vino blanco fue muy aplaudida por el público.



Las bodegas presentes fueron: Augusto Pulenta, Entre Tapias, Marale Wines, Nesman, Bodega Romano Pin, Sierras Azules, Merced del Estero, Graffigna Yanzon, Alta Bonanza de Los Andes, Champañera Miguel Mas y Vinos Verbo.



Vinsol tuvo como objetivo potenciar en esta oportunidad el consumo de vino blanco en la población a través de una serie de actividades promocionales y encontró en la máxima fiesta sanjuanina la mejor ocasión para hacerlo.



El consumo de vinos blancos, rosados y espumantes está en alza, especialmente entre los jóvenes. Actualmente en Argentina el 25% del consumo lo constituye el vino blanco. Un segmento que crece, y sobre todo de la mano de los espumantes.



San Juan es la principal zona primicia de uvas blancas de Argentina ya que desde enero da comienzo a la vendimia con uvas de Zonda, de esta forma se logra el primer vino del año en el mundo, a comienzos de marzo.



El calor sanjuanino nos invita a disfrutar de una refrescante bebida, y qué mejor opción que un delicioso vino blanco de nuestra tierra. El vino blanco vive su mejor momento.



Posteriormente, profesores de la Tecnicatura en Gastronomía de la Universidad Católica de Cuyo, Mariano Carmona y Nicolás Ramet, realizaron una clase de cocina en vivo, utilizando como ingrediente principal vino blanco de las bodegas presentes en el stand dedicado al sector agroindustrial. La gente pudo saborear estos platos típicos.



Cerrando la noche no podía faltar la preparación de tragos a cargo del barman Fernando Carrizo (Barras Ibiza), quien utilizó frutas, hielo y por supuesto el vino blanco. Está demás decir que el público no se movió hasta que ya no quedara nada por degustar.