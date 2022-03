Muchos productos de exportación chinos llegan a Europa del Este y Rusia a través de los puertos de los Países Bajos, Alemania o Turquía. La reciente invasión rusa de Ucrania ha creado importantes dificultades para los exportadores chinos. Grandes volúmenes de productos de exportación se encuentran atascados en los puertos de tránsito y están siendo vendidos allí en lugar de en sus destinos originales. Esta situación estimula una intensa competencia y los precios están bajando. Grandes volúmenes de jengibre y ajo chinos se revenden en los Países Bajos y alrededores. Roterdam está atascado. Zhang, gerente de Jining Greenstream Fruits & Vegetables Co., Ltd., explica que la empresa ha enviado un gran volumen de ajo a Europa del Este, pero el reciente estallido de la guerra en la región ha interrumpido el transporte. "Tenemos varios contenedores marítimos actualmente en el puerto de Roterdam. Estos contenedores estaban destinados a San Petersburgo, pero las autoridades portuarias de Roterdam se negaron a enviarlos a Rusia debido al embargo sobre el comercio con Rusia. No hay otra solución que almacenar temporalmente los contenedores en el puerto. Y los informes muestran que Róterdam actualmente almacena contenedores de exportadores de todo el mundo que se encuentran en la misma situación. "El embargo interfiere con el transporte a Rusia, pero Ucrania también se ve afectada por la guerra en curso. El puerto de Odesa fue cerrado tras el estallido de la guerra y las compañías navieras tuvieron que redirigir sus buques de carga a puertos cercanos, por ejemplo, en Turquía. A los exportadores les resulta difícil revender sus productos en la zona".