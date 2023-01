El final de la serie de la tercera temporada, que es la que está en pantalla, te dejará con muchas ganas de la cuarta. Verdaderamente Lily Collins continúa mostrando unos outfits potentes e impactantes. Verdaderamente se ha convertido por méritos propios en una de las más populares y a la vez más controvertidas del catálogo de Netflix. Con dos nominaciones a los Emmy 2021 (Mejor serie de comedia y Mejor diseño de producción) y otras dos a los Globos de Oro 2021 (Mejor serie de musical y comedia y Mejor actriz) no exentas de polémica, los críticos aseguran que la calidad de la serie se queda muy, pero que muy lejos de las cifras de visualizaciones en la plataforma.



Lo que está claro es que el enorme éxito ha garantizado su permanencia en Netflix al menos durante dos temporadas más, como anunció a principios de año la propia plataforma. A todos nos gustaría saber qué nuevas aventuras va a vivir Emily en la Ciudad de la Luz o, quizás, en nuevos destinos, como se está rumoreando.



La primera temporada se estrenó mundialmente en diciembre de 2020, mientras que la segunda llegó el pasado 22 de diciembre de 2021. La serie, creada por Darren Star (el mismo showrunner de "Sexo en Nueva York') nos presenta a una chica estadounidense que trabaja en una agencia de marketing de París, y nos cuenta todas sus historias con amores y amistades.



La segunda temporada debutó en el Top 10 Global de Netflix y encabezó la lista en 94 países con 107,6 millones de horas vistas en sus primeros cuatro días de emisión, del 22 al 26 de diciembre de 2021. El final de la serie dejó claro que seguiría y que nos ofrecería muchos más "lookazos' y momentos de risa y de no pensar en nada, que es lo que básicamente ofrece la serie.



El final de la temporada 3 durante los nuevos episodios, vemos a Emily debatirse entre Alfie y Gabriel, a pesar de que este está comprometido con su amiga Camille. El amor va a ser una de las claves de esta temporada, porque veremos también las movidas sentimentales entre Sylvie y el fotógrafo y su marido, y el lío de Mindy con Nico (Paul Forman). Sin embargo, hay que esperar al último de los 10 capítulos (que cada uno dura un poco más de 30 minutos, así que es "maratoneable' total) para encontrar un "gancho' inesperado, el "cliffhanger' (momento culminante) por el que seguro que te entrarán miles de ganas de que estrenen la temporada cuatro ya (tranquilo, habrá que esperar bastante). Del final, la propia Lily Collins ha declarado: "El final es realmente el cliffhanger definitivo una vez más, porque hay alrededor de cinco cosas diferentes que sucedieron en el lapso de no importa cuántos minutos y de repente te hace desear que llegue inmediatamente la otra. Ella toma decisiones, pero todas las cosas empiezan a suceder de nuevo'.

¿Quién es Lily Collins?



No hay duda, es una de las actrices del momento del momento. Todo gracias al gran éxito que ha tenido uno de los recientes golazos de Netflix, la serie "Emily in París'. del creador, productor y guionista Darren Star, y con la estilista Patricia Field a los mandos del vestuario, ha sido inevitable que se la compare con "Sexo en Nueva York'. Aunque aquí la protagonista no es ni Sarah Jessica Parker ni la Gran Manzana, sino Lilly Collins y la Ciudad de la Luz.



Lily es hija del músico Phil Collins, está comprometida con el director Charlie McDowell. Comenzó su carrera en el mundo de la interpretación con tan solo 2 años y hemos podido verla en "Un sueño posible' (donde trabajaba con Sandra Bullock), "La excepción de la regla' (por la que fue nominada a un Globo de Oro), "Tolkien', "Hasta los huesos', "Okja' o "Extremadamente cruel, malvado y perverso'. En su libro "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me' (Sin filtros: Sin vergüenza, Sin arrepentimiento, Solo yo) habla sobre la complicada relación con su padre y sobre los desórdenes alimenticios que padeció.



Centrándonos en su estilo, Lily brilla cada vez que pisa la alfombra roja con espectaculares vestidos largos, pero también cuando va de corto. En su día a día prefiere los básicos y la comodidad, pero en las grandes ocasiones confía en los colores oscuros, el blanco, el rojo o los estampados florales. Repasa con nosotros sus mejores looks.



Guía definitiva de marcas, trucos de estilo, lugares en los que se grabó y todo lo que te preguntes sobre la serie



1. El envidiable (e improbable) armario de la protagonista

Uno de los puntos fuertes de Emily in París es el despliegue de estilismos que la incombustible estilista Patricia Field ideó en la primera temporada para todos los personajes, pero especialmente para su protagonista.

Emily Cooper viaja a París con apenas dos maletas, como se puede ver en los primeros minutos del primer episodio, pero la incontable cantidad de tiendas, vintage y no, de la ciudad hacen que pronto empiece a lucir prendas de Chanel, Dior (al igual que otras firmas tradicionalmente parisinas, como AMI París, casa para la que ha de diseñar una acción comercial en la tercera temporada) con total seguridad y aplomo. Marylin Fitoussi tomó el testigo en la segunda y tercera temporada como diseñadora de vestuario, y Field se quedó como asesora de la producción en el terreno estilístico.

2. Las localizaciones a tener en cuenta para una futura escapada



El París que muestra la serie es el de postal, el que más de una vez se ha visto en películas y series ambientadas en la ciudad y en el que cualquier turista se sentiría como en casa. La torre Eiffel, la Ópera Garnier, la exclusiva zona de Saint Germain des Prés o el Jardín del Palais-Royal son algunos de los enclaves que aparecen en los capítulos, pero no son los únicos. También hay lugar para el París más alternativo que se encuentra en las inmediaciones del canal Saint-Martin o sitios como la Rue de l'Abreuvoir. Todos ellos conforman los indispensables para una visita completa a la capital francesa.

3. Los secretos de estilo que aprendimos de todos los personajes (pero especialmente de los secundarios)



Patricia Field, estilista de la serie, echó el resto en el armario de Emily Cooper, pero no dejó atrás el de otros personajes secundarios que aparecen en los capítulos. Quizá no tan vistosos, los looks de Sylvie, Camille o Mindy mezclan tendencias con arrojo y ofrecen un buen abanico de ideas que merecen ser copiadas. También el de la propia protagonista, alguien que no le teme al mix and match, que no tiene miedo a los accesorios y que sabe cómo rematar cualquier outfit para que resulte perfecto a la hora del día que sea. Algo importante cuando se tienen horarios de oficina imposibles.



4. La casi inabarcable cantidad de accesorios de Emily



Otro de los clichés que Emily no se cansa de reivindicar es el de las boinas parisinas, las tiene en prácticamente, todos los colores y estampados, las lleva en cualquier ocasión y consigue que redondeen estilismos que, en ningún caso, hubieran resultado planos. Los bucket hats (sombreros de cubo) también tienen un hueco especial, aunque en clave vintage. En la serie incluso hay algunos accesorios, como ese charm con la forma de la torre Eiffel, que casi acaparan todo el protagonismo durante un solo episodio. Los bolsos 2.55 de Chanel en todos los colores y los zapatos más envidiados también piden paso a lo largo de los capítulos.

5. Todas las referencias culturales que ha construido la serie

Desde los capítulos de la sexta temporada de Sexo en Nueva York - en los que Carrie Bradshaw se muda a París-, hasta los escenarios que se pudieron ver en Julie & Julia, la cantidad de referencias de otros productos culturales en Emily in París, algunas originarias del propio trabajo anterior de Darren Star, son innumerables. Es más, algunos de los personajes están inspirados en otros que ha dado Hollywood o la industria de la moda en el pasado. ¿Quién no ha pensado en Miranda Priestley, la temible villana de El diablo viste de Prada, al escuchar a Sylvie? ¿Quién no ha visto en los rompedores diseñadores Grey Space a un trasunto de Off-White? ¿Quién no ha reconocido rasgos de Alber Elbaz e incluso Karl Lagerfeld en el legendario Pierre Cadault? Después de toda esta inspiración, tan solo queda soñar con que, al igual que sucedió en Sexo en Nueva York, las siguientes temporadas muestren a los verdaderos personajes que han servido de modelos.