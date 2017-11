Los costos en alza, un dólar planchado y la falta de acuerdos internacionales de libre comercio están ahogando a las economías regionales argentinas y la olivicultura no está ajena a esta realidad.

Ahora le toca el turno a la última de las grandes empresas de capitales sanjuaninos con un amplio abanico de proveedores de aceitunas como lo es Industrias Fábregas, donde la cuarta generación empresarial enfrenta la "tormenta perfecta" y se presentó en convocatoria de acreedores esta semana. Por este motivo Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO publica la entrevista solicitada por Juan Fabregas:



- ¿Por qué se vieron obligados a presentarse en convocatoria de acreedores?



- Es una suma de cosas. Las economías regionales lo que producen es para exportar y el aumento de la moneda de venta del exportador, no aumenta al ritmo del aumento de los costos. También las políticas macroeconómicas. Competimos con países donde subsidian a los que salen a ganar mercados, como España y Egipto. Y también tenemos una competencia desleal acá con La Rioja y Catamarca, ya que tienen monopolizado el negocio y la mayoría de las empresas son mixtas, es decir, público-privadas.



- Y entonces, ¿le ve futuro al sector?



- Si seguimos trabajando para los bancos, no. Ningún negocio exportador puede absorber créditos del 20% al 30% de tasa de interés. Competimos con países con 0% de interés y que tienen premios. Ya que entienden algo: la compra del producto en la provincia paga sueldos, impuestos, genera un valor agregado; lo exportás al mundo a cambio de divisas. Ahora acá no hay retenciones, pero sí demoras de un año en las devoluciones de IVA y para colmo tenemos cargas impositivas imposibles y créditos impagables.



- Y al productor, ¿cómo lo ves?



-Muy complicado y cada vez con menos opciones, hace 10 años tenían 15 opciones para vender su aceituna. Hoy tienen una o dos. Si esto sigue así, estarán obligados a vender a La Rioja que siempre pagó menos que San Juan y sumarle el flete. Ejemplo: si en San Juan se pagaba U$S 0,50 el kilo, en La Rioja le pagarán U$S 0,45 menos el flete. O sea U$S 0,40. Y la mayoría de las fábricas están llenas por lo que los compradores serán muy selectivos, con los precios, las calidades y a quién le compran.



- Actualmente, ¿Fábregas cuántos empleos genera?



- Nosotros en empleos fijos 24 más 10 casi permanentes en la elaboración y aceituna negra. En total son 34 puestos de trabajo directos. En el caso de los indirectos, como los profesionales en alimentos, legales, contable, mantenimiento y comercio exterior; otros 10 puestos más.



Además dependen de la fábrica 170 productores con 3 o 4 empleados promedio por finca. Es decir, unos 600 puestos de trabajo más. Además en la época de cosecha, demandamos unos 4.000.0000 de kilos. La cuenta es simple. Con un jornal se cosechan 7 cajas de 20 kilogramos y por ende se necesitan unos 28.000 jornales que representan empleo de lunes a viernes para 120 puestos de trabajo.



- Además están los proveedores...



- Sí, claro. Proveedores de productos, tambores y fletes. Por ejemplo, en tambores hay una línea de 2 operarios sólo trabajando para nosotros. En fletes son 6 meses, 5 a 6 camiones permanentes. En productos químicos generamos 2 o 3 empleados para nosotros. Sin poder cuantificar exacto, son aproximadamente 10 trabajadores más.



En resumen actualmente nuestra empresa genera ingresos para unas 764 personas. Con una familia tipo de 5 personas, esos sueldos sostienen más de 3.800 personas.



-¿Tienen pensado seguir trabajando? Y el Gobierno local, ¿está al tanto?



- Sí seguiremos. Estamos viendo todas las opciones que disponemos. La semana próxima nos reuniremos con el Gobierno, para ver si podemos trabajar en conjunto, ya que es una empresa y un sector en que depende de ellos si prefieren plazos fijos y bancos fuertes. O pymes que les dan empleo a 4.000 personas.



Creo que no se le da la importancia que merece. Hace 10 años se exportaban 80 millones de kilos de uva en fresco, lo mismo con el ajo, la cebolla. Sólo basta ver en los archivos del INTA o el Verde cómo todas las producciones fueron bajando y algunas desapareciendo.



Y no es porque el productor no sabe. Es porque no hay políticas de fomento. Desde hace varios años es más negocio tener la plata en los bancos en lugar de una empresa y dar trabajo. Y así es difícil que provincias como San Juan subsistan...



Obras, diques, teatros, en algún momento el Estado nacional dejará de mandar fondos ¿y de qué vivirá la provincia? Todos empleados públicos no podemos ser.



- Todos se quejan pero ninguno da soluciones, ¿vos qué proponés?



- La propuesta es adaptarnos a lo que está haciendo el mundo y las potencias como España-Grecia-Chile con asociaciones-cooperativas o distintos nombres según el lugar.



* El productor pone su mercadería -aceituna-.



* El industrial pone su estructura-fábrica-comercialización.



* El gobierno consigue créditos a tasas competitivas.



Toda la utilidad se la lleva el productor... Con este esquema un productor podría ganar en vez de U$S 0,50 por kilo, pasaría a ganar U$S 0,90 o 1. Porque de la manera que venimos trabajando tanto el industrial como el productor trabajan para los bancos.



El industrial tiene que, en 4 meses, comprar su producción; por lo que está todo el año con deudas con los bancos, cuando paga, paga con cheques 5-6 que como el productor está con necesidades, sale a cambiarlos. Al 4%, si puede hacerlo en el banco o al 8% en la calle...



Por cómo está planteado el negocio, el industrial pagó el 30% de interés y el productor cobró un 30-40% menos de lo que tenía que cobrar.



- Entonces, ¿vas a proponer al Gobierno una cooperativa?



-Yo no le pondría nombre. Sí sería una asociación productor, industrial, gobierno. Donde el que gane sea el productor y el industrial pueda mantenerse... Si no es muy difícil ya que el monopolio de la conserva lo tiene La Rioja o Catamarca donde ya trabajan así. Si no nos adaptamos desaparecemos. Hoy quedamos dos industrias. Y si cerramos, los productores tendrán que vender por precios ínfimos a La Rioja.