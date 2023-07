Estimular las inversiones privadas debería ser el rol del Estado nacional y provincial en los próximos años.



Es tiempo de cambios de colores partidarios en el ejecutivo provincial y por ende de balances, diagnósticos y proyecciones en materia de políticas públicas necesarias para recuperar el agro y la industria sanjuanina en general.



Para ello consultamos diferentes referentes del sector privado quienes marcaron como lo más necesario el volver a ser escuchados, de poder opinar y ser tenidos en cuenta sus propuestas y reclamos. Paralelamente solicitan a los líderes en los nuevos tiempos que se vienen acciones más proactivas que reactivas en cuanto a las decisiones en el ámbito nacional que terminan condenando a las economías regionales como la nuestra al achicamiento y extinción.



Entre otras demandas, el empresariado local requiere una mejor administración del patrimonio fitosanitario e industrial, para ello demanda mejores condiciones de intercambio comercial con el exterior y que productos claves son importados. Para ello se requiere de una presencia provincial más firme y sostenida en los estamentos nacionales donde se cierran acuerdos y medidas que después los perjudica.



Sin lugar a dudas el agua se convierte en un tema transversal y la adecuada gestión conjunta entre productores, industriales, civiles y Estado es el otro gran punto. La sequía extrema pronosticada por Germán Poblete y otros geocientíficos en el año 2008, según data en las ediciones de la época de Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, se transformó en "sequía perfecta"; justamente por la mala gobernanza del recurso hídrico provincial.



Sólo cabe mencionar que en el año 2007, según el último Relevamiento Agrícola del Departamento Hidráulica, en San Juan había unas 104,7 mil hectáreas de las cuales quedan unas 50 mil según el estudio satelital realizado por el INTA San Juan en el tercer cuatrimestre del año pasado, corroborando lo informado por el Censo Nacional Agropecuario en el 2018.



Factores políticos, macroeconómicos y agroclimatológicos se confabularon en la reducción de los cultivos y extinción de actividades, cuyos protagonistas no fueron escuchados oportunamente, como en el caso de la uva para consumo en fresco que en el año 2011 significó más de 70 frigoríficos exportadores movilizando unos 50 mil puestos de empleo directo e indirecto para comercializar unos 70 millones de kilogramos de uva más el mercado interno, generando más de U$S 100 millones FOB de ingresos de divisas. Hoy quedan no más de 3 frigoríficos que comercializan un poco más de 3 millones de kilogramos y algo al mercado interno. Lo mismo le sucedió al ajo y la cebolla.



La pasa de uva, por ejemplo, dejó de ser "gobernada" por las empresas locales para serlo por empresas foráneas de dudosa reputación cuya competencia desleal viene aniquilando las locales, y en el rubro enológico y olivícola la falta de una brújula de pensamiento estratégico y sistémico se nota frente a otras provincias que sí la tienen.



EXPORTAR

El dólar es un tema central entre los empresarios. Producir con un costo de dólar blue a $565 y tener que exportar con un dólar agro de $340 no es negocio ni aquí ni mucho menos en otro país, por lo que somos caros para el mundo, la inflación hace mella en las empresas y se desalienta la inversión. Sólo cabe analizar el comportamiento del comercio exterior sanjuanino. En los últimos 10 años se caracterizó por un abandono de los exportadores locales a su suerte.



Según el Indec, entre los años 1993 al 2003, las ventas externas provinciales crecieron de U$S 42 a 150 millones. Hacia el 2013 las exportaciones alcanzaron los U$S 1.860 millones, ya con unos U$S 1.486 millones correspondientes a ventas externas, de oro, plata y metales estratégicos. El año récord para San Juan fue el 2011 con U$S 2.463 millones. U$S 2.034 millones de los cuales fueron de metales preciosos y estratégicos.



Del 2010 al 2015 lideramos Cuyo en exportaciones y fuimos la quinta provincia argentina con mayor exportación por habitante.



Desde el año 2017 al 2022 las ventas externas cayeron un 18,23% y se notó el impacto de la macroeconomía nacional sobre las regiones y la falta de gestión. El valor FOB general provincial se redujo de U$S 1.410 a 1.163 millones. El año pasado las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron apenas U$S 1.163 millones, 31,9% del total de las ventas externas de la región Cuyo. Este valor FOB representó una caída de 3,6% respecto a 2021.

La Industria local requiere de un programa de incentivo fiscal y financiero previsible en el tiempo, Indicó Ricardo Palacios desde la UISJ.

Agua y financiamiento en la agenda pública 2024



Los empresarios sanjuaninos están atentos a los cambios que puedan darse en la nueva gestión del gobernador electo Marcelo Orrego a partir de diciembre próximo y dos son los motores de sus respuestas a la consulta de qué esperan en materia productiva:

El regreso a un diálogo bidireccional donde haya espacios para la sugerencias de ideas y aceptación de críticas.

La recuperación y crecimiento de la frontera productiva y las exportaciones sanjuaninas; gestión más eficiente del agua y mayor financiamiento de por medio, claro.

En este contexto Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO consultó a los referentes locales de los principales sectores:



INDUSTRIA

Agregar valor local es clave para el crecimiento de la economía y en este sentido desde la Unión Industrial de San Juan el empresario Ricardo Palacios señaló "la urgencia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas locales con créditos y asistencia financiera en este drama coyuntural".



Por supuesto, apuntó a "alcanzar rápidamente un acuerdo en relación a las tasas de alumbrado público y contribución municipal que están impactando fuerte en la industria. Así como generar políticas de Estado productivistas en torno a crédito, pero también infraestructura".



Y enumeró: "Necesitamos rutas de salida y acceso a la provincia en condiciones de enviar productos y traer insumos necesarios para producir. Como las rutas a La Rioja, San Luis y Mendoza. También necesitamos mejorar la conectividad digital y muchas cosas más".



"Por eso es que creemos firmemente en la necesidad de escuchar y ser escuchados para poder articular con el Estado las políticas públicas para un desarrollo sostenible", remarcó finalmente Ricardo Palacios desde su empresa RyR.



Por su parte Micaela Taboada desde la UISJ Joven local indicó: "Es fundamental tener continuidad de las acciones positivas como el Compre Sanjuanino. Y seguir con las gestiones en conjunto para bajar las tasas municipales". Desde Carpas Argentina solicitó "avanzar en allanar el camino para que las nuevas operaciones mineras puedan arrancar. Eso va a hacer una inyección para toda la industria".



"Necesitamos que se revea el tema de las tasas del municipio que se cobran en la boleta de energía", afirmó Laura Echegaray desde la empresa SalyClor, agregando: "Somos muchas las empresas y también las actividades del agro electrointensivas".

En San Juan existen nuevas inversiones con actividades electrointensivas que hay que potenciar.



VITIVINICULTORES

El ingeniero Juan José Ramos desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan requirió al nuevo gobierno "que se implemente un mecanismo legal de fijación de precios para la uva y el vino, como tienen los yerbateros, para que viñateros tengamos un precio rentable por nuestra producción".



Y sumó "un plan integral de tecnificación del manejo del agua. Partiendo de la conducción por cañería desde el dique distribuidor hasta el productor y riego presurizado en todas las propiedades. Asimismo, solicitaremos la aplicación acabada de la ley de protección de glaciares y ambiente periglaciar".



Desde la Federación de Viñateros de San Juan, su presidente Eduardo Garcés marcó: "Hemos elaborado proyectos, entre ellos la presurización de los canales principales de riego provincial que nos otorgarían eficientización del uso del agua y por ende la mejora de la producción".



Garcés insistió en "hacer cumplir la ley de creación del Departamento Hidráulica, la 886, descentralizando hacia las juntas de riego; hoy está más centralizado que nunca".



Osvaldo Sánchez desde Campogrande del Acequión destacó "la necesidad de acompañar a los empresarios que invertimos en proyectos con caminos, servicios y energía accesible".



CHACAREROS

Finalmente Osvaldo Recio, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios local, marcó "la importancia de dar continuidad a lo bueno que se ha realizado en esta gestión como el apoyo a los chacareros con fondos rotatorios para riego y también tecnologías".



EN NÚMEROS