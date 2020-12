Esta semana, con Suplemento Verde nos dedicamos fundamentalmente a las uvas de mesa.



Además de Carpintería (Pocito), estuvimos en la zona primicia del departamento Albardón, donde el suelo ripioso, el agua de bombeo, un clima benéfico para este cultivo y un manejo agronómico ajustado en la faz técnica y profesional, llevan a obtener hermosos racimos en fechas tempranas.



Productores que trabajan denodadamente sin descanso en esa zona desértica, pero espectacular para estos menesteres, dijeron a este medio que "nosotros buscamos la fecha, no tanto el calibre, siempre es una cuestión de mercado. Este año, en particular, hay buen calibre en los racimos. Por ejemplo acá estamos cosechando y preparando cajones de una Flame Seedless, de un parral de 8 años, que se ve excelente a la vista general, incluyendo sanidad óptima, color, sabor, etc."



Prosiguieron expresando, mientras se caminaba bajo un parral, con temperaturas elevadas por encima de los 30 grados centígrados y el movimiento era intenso, "desde el 4 de diciembre estamos a full, con unas 1.800 cajas por hectárea de rendimiento, siempre en envases de 10 kilos. Hay calibres 20, 21 y 22 con algunas excepciones de más."



El ingeniero agrónomo que los asesora, este año extendió un programa de manejo que incluyó: poda a 8 guías, 5 yemas, pitón y cargador, sujetando la carga de arranque, siempre con buenos sarmientos. Se ha usado 2 toneladas de Smarter por hectárea, urea y sulfato de amonio por 100 unidades de nitrógeno, 50 unidades de fósforo y 150 unidades de potasio. Los microelementos son tenidos en cuenta, es decir se usan magnesio, zinc y otros, además del clásico guano de aplicación invernal.



En este momento están enviando las cargas a Rosario, Córdoba, Buenos Aires y las principales capitales argentinas, siempre con Flame Seedless, y el 10/12 (la nota se hizo el 9) se empezaba a cortar la variedad Cardinal.

CAJONES de 10 kilos, viajan a las capitales argentinas.



Esta especial zona temprana de las lomas y cerros bajos albardoneros, tiene una particularidad que viene muy bien a esta actividad: está protegida. En 10 años de registros meteorológicos, la más baja temperatura fue cercana a 1 grado. Cuando llegando a la ruta 40 hay 5 bajo cero, y más lejos al Este, puede llegar a los 8 bajo cero. La geografía, los niveles y una serie de condiciones llevan a que casi no hiele. Aseguran puede haber un gradiente de 7 a 8, y hasta 10 grados con las fincas donde más hiela en Albardón.



Visitamos un parral de sólo 4 años, de Cardinal, que se cosechará el lunes próximo, y donde los calibres están entre 21, 22 y 24. Racimos prolijos, cultivos limpios. Un buen futuro a a vista.



Los productores apuntan a mercado interno, valores de $80 el kilo, menos exigencias, buena demanda y un año difícil, hacen que apunten a recuperar un sector que ronda las 2.500 hectáreas y supo ser el principal de San Juan, en la época de los diferimientos.