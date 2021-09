Luego de 2 reuniones con el intendente departamental Miguel Vega, y notas presentadas al gobernador Sergio Uñac, y al Departamento de Hidráulica, los productores rurales del departamento Jáchal no han tenido respuestas ante la problemática actual y analizan medidas. Son más de 300 las firmas recolectadas, de todas las localidades y el pedido radica en un estudio completo para la realización de varios pozos de bombeo subterráneo y el mantenimiento a la obsoleta red de riego lugareña. No quisieron tomar medidas antes de las elecciones, pero ya la paciencia se les agota, indican que hasta diciembre alcanzará el agua para los campos. Ante el faltante, no se pueden regar campos con membrillos, cebollas y alfalfas, los cultivos principales.

Nota al Sr. Gobernador.

Los representantes del agro norteño aseguran que de ser así van a desaparecer como pueblo, se quejan por los escasos aportes de la minería al departamento, y piden soluciones con aportes del gobierno y de la actividad minera. Dijeron que es un lugar que vive de la agricultura, y se verá afectada seriamente la economía de no haber soluciones.