"Tal como me había comprometido el día de la asunción, vamos a brindar el primer diagnóstico de la situación económica y financiera por la que atraviesa la provincia de San Juan. Yo les decía ese mismo día que la situación económica es una foto, pero el problema que tiene la provincia, es una situación financiera. Los ingresos que ha tenido la provincia en estos tiempos van por la escalera y los gastos han ido por el ascensor", marcó el gobernador de la provincia en su primer diagnóstico del grave estado financiero de la provincia de San Juan.



Acompañado del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, estas palabras afirmaron la necesidad de aumentar las inversiones y la producción en todos los eslabones de la producción de bienes y servicios sanjuaninos y su comercialización nacional e internacional.



"Si no tomamos medidas a corto plazo, los sanjuaninos las vamos a pasar mal. Yo les diría en términos, en este caso financieros, que, si San Juan fuese un paciente, estaríamos en terapia intensiva. Tenemos que tomar medidas que definitivamente cambien el rumbo y que haya un crecimiento de desarrollo sustentable en el tiempo".

El ministro de economía, Roberto Gutiérrez habló de reconstruir el aparato productivo local.



A PRODUCIR

Roberto Gutiérrez, el nuevo ministro de Economía, Finanzas y Hacienda local, fue muy duro en lo que el destacó previo al discurso a Suplemento Verde de Diario de Cuyo, "voy a hablar una sola vez por ahora". El funcionario no fue con rodeos y señaló "la provincia ha gastado ahorros, y tiene un resultado negativo de $ 21.000 millones de pesos en el año".



Y acompañado de gráficos e información de la macroeconomía provincial, Gutiérrez dejó en claro los desafíos a vencer y la extrema importancia que tendrá la reconstrucción del aparato productivo local "San Juan es hoy una provincia más dependiente y más vulnerable que en 2015".



Los principales puntos destacados, muchos de ellos ya informados desde el 2015 por este suplemento agrario hasta ahora, fueron:

* El nivel real de actividad de la Provincia, en el período 2015-2022 cae un 3,7%. Esta contracción tiene efectos negativos en empleo, los ingresos y el bienestar general de los sanjuaninos.

* Desde 2015 hubo 5 años de caída de la actividad económica y sólo 3 de crecimiento. En este mismo período, la Nación creció un 0,6% y la provincia cayó 3,5%. San Juan en 2015 representaba del 1,11% del PBI nacional y en 2022 1,06%. Nuestra provincia ha perdido protagonismo respecto de otras provincias.

* Esta pérdida de la participación de ese nivel de actividad con respecto al país puede traducirse en una menor influencia en las decisiones y políticas a nivel nacional.

* El Producto Bruto Geográfico -PBG- per cápita en U$S corriente anual tiene una caída del 20,6% lo que puede llevar a un empeoramiento de las condiciones de vida de los sanjuaninos y un aumento de la pobreza en igual término.

* Con respecto al empleo privado asalariado, en el período 2015 a 2023 hay un estancamiento. Además, hay un aumento en la participación de empleo público.

* Esta dependencia del sector público trae implicaciones en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia económica. Esto porque en este período ha crecido fuertemente el empleo público de 40% en 2015 al 49,1% en 2022. Paralelamente la producción vitícola ha caído un 27% desde 2015, la minería no generó nuevos emprendimientos desde 2015 y el turismo se ha amesetado y ha decrecido un 9,4%. En síntesis, se estancó la generación de empleo genuino.

* Las exportaciones en el período 2015-2022 caen un 16,6%. Esto afecta negativamente el comercio exterior de la provincia, disminuyendo los ingresos generados por el intercambio comercial y posiblemente afectando a sectores clave de la economía.

En síntesis, la única salida a la vulnerabilidad y dependencia económica en la que se encuentra San Juan es la generación de recursos genuinos y divisas del comercio exterior de la producción y comercialización de sus bienes y servicios.

AUTOMATIZACIÓN



> Soluciones de packaging

La rellenadora de cajas Scorpion de REV Packaging Solutions, altamente automatizada y por tanto ampliamente personalizable y configurable según las necesidades, ha sido diseñada para llenar cajas de plástico o cartón de varios tipos como IFCO, CPR, EPS, CHEP, etc., incluso con bordes laterales, utilizando una amplia gama de cestas, también de plástico o cartón y de diferentes tipos, por ejemplo con o sin tapa o bisagra y bandejas de cartón con solapas, además de en malla y en flow pack.



"Gracias a su diseño", explica una nota de la empresa, "con una doble estación de llenado, la Scorpion es muy rápida. La máquina garantiza más de 150 envases efectivos por minuto. Es especialmente adecuada para la automatización de líneas de muy alta productividad de flow wrap y topseal. "Y esto asegura numerosas ventajas, no solo relacionadas con la simplificación del procesamiento y la maximización de las ganancias mediante importantes ahorros en costos y tiempos, que de por sí ya serían datos significativos, sino también en relación con una mejor gestión de los operadores y el consiguiente aumento del rendimiento del personal mismo".



MÁS INFO: info@revsrl.com y www.revsrl.com