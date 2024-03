Continuando las acciones destinadas a recuperar las exportaciones de la Provincia de San Juan y promocionar su oferta exportable, la dirección de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan, hace entrega de su IV Informe de Mercado: Investigación de Mercado de Pasas de Uva-Perú, elaborados en base a información propia y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.



Descripción del destino: el Perú está localizado en la costa oeste central del continente. Limita con el Océano Pacífico al oeste; con Chile al sur; con Brasil y Bolivia al este; y con Colombia y Ecuador al norte. Con una extensión territorial de 1.285.215,60 km, es el tercer país más extenso de Sudamérica después de Argentina y Brasil, y se puede dividir esquemáticamente en tres regiones naturales: la Costa, la Sierra y la Selva Amazónica. Su capital es Lima.

*Población: 33.700.000 personas.

*Superficie: 1.285.220 km2.

*PBI: U$S 223 mil millones.

*PBI per cápita: U$S 6.621.

*Moneda: soles peruanos.



> ASPECTOS ECONÓMICOS

Perú tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, entre ellos una deuda pública relativamente baja en relación con el PBI, reservas internacionales considerables y un sólido banco central. La pandemia de covid-19 expuso las debilidades de la economía peruana, y a pesar de la solidez de sus fundamentos, no ha mostrado un crecimiento socialmente inclusivo. El año 2020 concluyó con una contracción del PIB del 11,2%, una tasa de pobreza por encima del 30% y la tasa de informalidad rozando el 80%.



Los sectores primarios siguen siendo la base de la economía peruana. Sin embargo, el impulso al uso de tecnología ha comenzado a generar espacios a las exportaciones no tradicionales, teniendo como aliciente una buena situación económica y los esfuerzos por acortar la brecha digital entre la costa y el resto del país.



Entre las principales actividades económicas del Perú se incluye a la minería, la pesca, la explotación de hidrocarburos, la manufactura (textiles principalmente), servicios y agricultura. A escala mundial, Perú es líder en producción de quinua, maca, harina de pescado, cobre, espárragos y arándanos.



El Perú tiene una firme política de liberalización del comercio, con acuerdos comerciales de diferente índole en enero de 2019 abarcaban aproximadamente el 92,2% de sus exportaciones con 21 acuerdos comerciales vigentes.



Tiene vigente TLC con: Estados Unidos, China, Tailandia, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Canadá, Costa Rica, Chile México, Venezuela, Panamá, Singapur y Cuba.



Asimismo, cuenta con 29 acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones. También ha firmado el Acuerdo de Complementación Económica ACE 58 con el Mercosur. Por otro lado, ha suscripto el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico en 2011, del que también son miembros Chile, Colombia y México.



Finalmente, el Perú es parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (Chile, Estados Unidos, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Brunéi, Perú, Japón, Malasia y México) que ha finalizado sus negociaciones en octubre de 2015.



El salario (sueldo mensual) medio es de U$S 432.



Cabe destacar el afecto histórico del pueblo peruano por nuestro país en virtud del rol emancipador del Ejército de Granaderos Argentino conducido por el General José de San Martín, hecho que se manifiesta en todos los aspectos de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.



> SITUACIÓN DE LA PASA PERUANA

La pasa peruana es un mercado en proceso y sólo existe una empresa que se dedica a su producción. Esto se debe a que casi toda la uva de Perú se destina a fruta fresca, siendo Perú el tercer exportador a nivel mundial de uva en fresco. La uva que pasa a ser deshidratada, se le denomina como uva de descarte, ya que no cumple con los requisitos para la exportación. Para lograr este proceso de desecado, se reduce al máximo el contenido de agua dejando la uva al sol, proceso que se le conoce como deshidratación solar. En Perú se importa pasas principalmente desde Chile, Argentina y Estados Unidos.

La producción de pasas peruanas se concentra en las localidades de Piura e Ica.



> CONCLUSIÓN

Perú es un destino con gran potencial para los productos argentinos en general y en particular para el de nuestro análisis ya que actualmente hay un déficit en la producción de pasas de uva en el mercado interno peruano, lo que incrementa la importación de pasas debido a la demanda insatisfecha.

Dada su proximidad geográfica y como estado asociado al Mercosur, le da a la Argentina una posición privilegiada en este mercado.

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas vitivinícolas de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.

> Lo que vendemos a Perú

San Juan es el primer productor y exportador de pasas de uva de Argentina, dónde el 29,6% de la superficie cultivada con vid corresponde a uvas aptas para consumo en fresco y/o pasas, también llamadas de doble propósito.



En el año 2023 según los registros del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la superficie total de viñedos en la provincia de San Juan pisó las 41.118 hectáreas, en retroceso general desde 1990, sin embargo las uvas para pasas se mantuvo creciente.



Las exportaciones sanjuaninas, esto es el 85% promedio del país, totalizaron en el año 2023 en 2.259.609 de dólares en valores FOB por un total despachado de 1.297.014 kilogramos.



Entre los principales productos exportados a Perú además de la pasa de uva, podemos encontrar otros productos como tapones, tapas, cápsulas y otros dispositivos de cierre, de plástico; mosto; vino a granel; vino fraccionado; surtidos de juntas de distinta composición; bentonita activada y carburo de calcio.



Si observamos al sector vitivinícola, que totalizó en 1.452.243 en dólares y en valores FOB, las pasas de uva representan el 78% (unos U$S 1.128.238); en segundo lugar, se encuentra mosto, representando el 11% (unos U$S 165.250 valor FOB), seguido por vino a granel (U$S 87.600) y vino fraccionado (U$S 71.156).



Lo interesante es que, con un promedio anual de U$S 3,2 millones FOB y 1,7 millones de kilogramos promedio de ventas de uvas desecadas, Perú, es el tercer mercado más importante de ítem de nuestra oferta exportable, luego de Brasil y EEUU durante los últimos.