Buenos Aires es la ciudad que no descansa y puedes encontrar mucho por hacer tanto en capital como en sus alrededores. De hecho, es muy fácil dejarse llevar por el torbellino constante de eventos que surgen y, de repente, descubrir que ni siquiera has visto sus puntos de referencia más importantes. No es casualidad que sea una de las ciudades más visitadas de Sudamérica. Edificios emblemáticos y culturales como el Teatro Colón, el Museo de Bellas Artes junto a otros que funcionan en San Telmo. El Puente de la mujer es icónico del barrio de Puerto Madero, es la primera obra en América latina del reconocido arquitecto español Santiago Calatrava y representa otra muestra de que la Ciudad se posiciona a la vanguardia del arte y de la arquitectura en toda la región. Es además un imponente proyecto de ingeniería: gracias a que dispone de uno de los mecanismos de giro más grandes del mundo, este puente peatonal giratorio se abre para dar paso a las embarcaciones a vela que navegan por los diques de Puerto Madero. El Planetario Galileo Galilei es el espacio para la difusión y el aprendizaje del conocimiento científico-astronómico dentro del Parque Tres de Febrero y en la Ciudad de Buenos Aires.

La Boca es uno de los sitios más visitados por los turistas extranjeros que arriban a Buenos Aires, sin embargo muchos habitantes de la ciudad no conocen el barrio o hace tiempo que no lo frecuentan. En La Boca se puede visitar la famosa calle Caminito, el Museo Quinquela Martín, la fundación Proa, el Estadio de Boca Juniors, el Museo de Cera y diferentes conventillos.

La ciudad de Tigre es un destino muy concurrido durante la Semana Santa. Allí hay opciones para todos los gustos: caminar y matear al lado del río en el Paseo Victorica, hacer compras en el Puerto de Frutos, realizar un paseo en lancha colectiva o catamarán, pasar el día en algún recreo de las islas, visitar el parque de diversiones más grande del país, recorrer el Museo Naval o el Museo de Arte de Tigre (en el palacio del ex Club Tigre).

El barrio de Puerto Madero cuenta con diferentes lugares que valen la pena visitar. Un lugar ideal para pasear y recorrer caminando.

La Feria de Recoleta es famosa por sus artesanías, este amplio mercado con puestos sobre el parque recibe durante los fines de semana a miles de visitantes. Además hay shows callejeros, espectáculos musicales, teatro, etc. Una recorrida por la Feria se puede combinar con la visita al Cementerio, Centro cultural, Museo de Bellas Artes o al monumento de La Flor.

La Feria de San Telmo funciona normalmente el Domingo Santo. La feria es visitada por miles de personas y es una de las favoritas de los turistas extranjeros que visitan la ciudad. El horario de comienzo es desde la mañana. Aprox. 10 horas y finaliza al caer el sol.



BUENOS AIRES



El paquete incluye:



- Traslados de entrada y salida en destino.

Excursión Incluida.

- Traslado Aeropuerto o terminal de ómnibus

- Hotel / 04 noches de Alojamiento en HOTEL BROADWAY-SUITES 4*

- Incluye Desayuno Buffet durante estadía.

https://www.broadway-suites.com.ar/

- City tour de Mediodía

- Tarifa por pax base doble.................................................... $72.295

- Consultar diferencia habitación single

- No incluye: Pasaje aéreo o terrestre desde y hasta San Juan



SAN RAFAEL - MENDOZA



El rafting en el río Atuel es una actividad especial para disfrutar en familia o con amigos. Su complejidad es baja, pero tiene sus divertidos rápidos y muchas opciones para jugar en el agua y pasarla bien. La actividad consiste en descender por el río y atravesar sus rápidos, en una balsa de goma. Su intensidad es intermedia y es apta a partir de 5 años de edad. El río Atuel, un río clase II, nos propone disfrutarlo por una duración de 40-60 minutos en este su recorrido tradicional. Luego de encontrarnos en nuestra base recibirás una charla técnica, nos vestimos y ya estamos listos para la diversión. Recorreremos por las aguas unos 10km disfrutando de la naturaleza y paisajes inigualables. Contarás con todos los elementos de seguridad, guías profesionales y la mejor onda.

El Parque de la Aventura, es especialista en actividades de montaña, capacitándonos técnicamente en busca de la excelencia y seguridad en la prestación de servicios. Por ejemplo, Los Puentes Tibetanos, un recorrido de aventura transitando un cañadón, atravesándolo por medio de juegos aéreos (puentes colgantes) - 18 estaciones distribuidas en 3 niveles de altura y dificultad. El Canopy, es un conjunto de tirolesas, trasladándonos de un cerro a otro por medio de un cable. Nuestro circuito dispone de 3 tramos recorriendo 130m., 120m. y 80m. de longitud.

Naturaleza y Aventura



El paquete incluye:



- 06/04 al 09/04

- 03 (Tres) noches de Alojamiento en Cabañas Los Chalecitos 3*

- No incluye Desayuno- Ingreso Jueves 06/04 - al Domingo 09/04.

- Tarifa por persona en base doble.................................................... $68.900

- Tarifa por persona en base triple.................................................... $57.100

- Tarifa por personas en base cuádruple.......................................... $50.750

- Tarifa por persona en base quíntuple............................................. $46.800

- No incluye: traslados desde y hasta San Juan

https://loschalecitos.com.ar/



- Expedición rafting Atuel 16K (almuerzo incluido). Dificultad media apta para mayores de 5 años. Peso máximo 120 kg - Equipo Incluido - Con almuerzo incluido durante el recorrido

- Día Parque de Aventura (Puente tibetanos-Canopy y piscina de Montaña) dificultad media.

Puentes tibetanos: Recorrido de aventura transitando un cañadón, atravesándolo por medio de juegos aéreos (puentes colgantes) - 18 estaciones distribuidas en 3 niveles de altura y dificultad.

Canopy: Es un conjunto de tirolesas, trasladándonos de un cerro a otro por medio de un cable. Nuestro circuito dispone de 3 tramos recorriendo 130m.,120m. y 80m. de longitud.



