Virginia Carbonelli, especialista en césped, visitó nuestra provincia invitada a una jornada técnica en Agroconsulta, y mencionó en diálogo con Suplemento Verde que "este es el momento de sembrar las especies de verano, para esta zona de Cuyo son Bermuda Grass y Kikuyo, que lo bueno es que son perennes, van a durar muchos años (bien cuidadas) y además toleran bien condiciones de poca disponibilidad de agua y altas temperaturas".



Prosiguió: "Tenemos que querer hacer un buen césped, para que se nos dé. O sea, picar el suelo, removerlo, agregar tierra de buena calidad, desterronarlo bien, dejarlo mullido y recién allí sembrar a conciencia. No obviar pasos, porque no se dan los resultados. Hay que esparcir la semilla al voleo, y luego taparla finamente; no es como en las labores de siembra de invierno, que tiramos y listo, acá hay que tapar suavemente la semilla".



Agregó: "Como es muy pequeña, hay que darle no más de 50 mm y a lo sumo 100 mm de cobertura. Debemos tener paciencia, porque es lento el proceso. Se puede tardar, desde la siembra a buena cobertura, unos 75, 80 y hasta 90 días".



Le consultamos los kilos a sembrar y Carbonelli dijo: "Van 1,5 kilogramos, cada 100 m2, en el caso de Bermuda Grass y menos, sólo 1 cada 100 m2 de Kikuyo. Hay que regar para humedecer los alrededores de las semillas, no hay receta. Continuos riegos al principio y luego se van espaciando las fechas".



Pablo Caparrós, también especialista sobre la pregunta del primer corte, respondió: "En el caso de las especies de verano, es diferente con las resiembras, y pasa bastante tiempo hasta que hay altura, pero a los 65-70 días se puede cortar para que las plantas se 'peguen' más al suelo y generen la alfombra". Finalmente recomendó "fertilizar a la siembra con 1 kg de un fertilizante rico en fósforo y a partir de que tengamos cobertura, se puede volver a fertilizar con algún producto más completo".

Especialistas de Picasso fueron invitados por Agroconsulta.



DINÁMICA

Leo García Ejarque, de Agroconsulta, dijo a este medio que "muy linda la jornada dinámica de césped, con el asesoramiento de los expertos de la empresa Picasso. Vamos a seguir dando capacitaciones de este tipo, y habrá más fechas de esta temática, a lo largo del año, con profesionales a cargo de las mismas".



Fernando, su hermano, destacó: "Después de repasar los conceptos básicos para tener una buena alfombra verde en nuestros jardines, como fechas de siembra, fertilización, cortes, etc, se habló también de las variedades disponibles para cuidar más el agua en nuestra provincia, elegir aquellas que mejor se adaptan a nuestras temperaturas elevadas, pisoteo, etc.".



En la jornada hubo empresas dedicadas al paisajismo, jardineros, usuarios domésticos, agrónomos e interesados.



