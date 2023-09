Hubo un 30% más de calabacines este año y eso afectó los precios.

Salimos a recorrer los invernaderos de la zona núcleo, con los departamentos Chimbas, Albardón y Santa Lucía, y un grupo de los chacareros que integran desde hace varias temporadas este rubro nos dieron sus opiniones.



El momento que viven no es ajeno al de la gran mayoría de los agricultores de nuestra provincia, y en el caso particular del zucchini, o zapallito italiano, no ha sido una campaña de otoño y principalmente invierno como el esperado. Es que muchos comensales desean esta hortaliza en su plato y desde Mendoza mayoritariamente, también algo de Córdoba y Buenos Aires vienen camiones de compradores todas las semanas a buscar la deliciosa cucurbitácea.



Respetando las decisiones de los agricultores, que expresaron que podían hablar con Suplemento Verde, pero pidieron no ser identificados, por diversas acciones e inconvenientes varios sufridos anteriormente, informaron a este medio que "en la anterior cosecha, de la 2022, un cajón estuvo en $3.300, también a $3.500 y muy pocos, en contadas excepciones $4.000. En esta temporada, la 2023, el cajón empezó muy bien, cotizando a $7.000, subió a $7.500 e incluso llegó a los $8.000, motivando que el sector estuviera muy contento y luego se cayó estrepitosamente".



Dijeron que entró Tucumán, también otras provincias productoras, y en agosto hubo una gran oferta de este producto alimenticio, con lo cual los precios se vinieron abajo en gran medida.



Al tiempo que comentaron que los envases, que el año pasado estaban a $200 por unidad, subieron un 150% y ni hablar de lo que subieron insumos como la urea y los fertilizantes.



Otro productor indicó a este medio que "la situación del país también ha influido, ya que la crisis económica afecta los bolsillos y la gente achica los gastos, incluso en las comidas, incluyendo frutas y verduras".

Calidad, presentación y dedicación en el sector bajo plástico.



Respecto de las mediciones, en el caso de las temperaturas, que es un factor esencial en esta actividad de los invernaderos, uno de los grandes productores de zucchini de San Juan dijo "hace 2 años prendí 72 horas los equipos de control de heladas; el año pasado fueron 18 horas y este año fueron 29 horas en total, lo que estuvieron prendidos los equipos. Pareciera que no hizo frío, porque recién el 12 o 13 de junio vino a helar, pero desde las 3 de la mañana en adelante se fueron dando temperaturas bajas que se sumaron en cantidad. Mayo fue caluroso y el frío vino tarde".



La mayoría muestra una cara disconforme, con poca rentabilidad y un futuro algo incierto. Agregó un chacarero al diálogo: "Es que las actualizaciones deberían ser muy superiores, subió la energía, los agroquímicos, el gasoil y otros insumos mucho más que el precio de nuestro alimento. Luego de las elecciones, hubo fertilizantes que pasaron de $10.000 el viernes a $18.000 el lunes, eso es inconcebible".



Les consultamos a los propietarios de los invernaderos cuál sería el precio al que deberían vender para no perder, y contestaron: "Creo que $6.000 el cajón es el número", dijeron dos de ellos, y uno que tiene menor superficie de naves con plásticos y menos ventas dijo "para mí $7.000 es el valor".