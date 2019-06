Los rindes de aceite en la aceituna fueron inferiores en algunas zonas respecto del año pasado.



En la región de Cuyo la olivicultura significa el segundo motor económico agroindustrial de las provincias que la integran, luego de la vitivinicultura, y en el caso de algunos departamentos se ha transformado en la primera actividad generadora de empleos e ingresos, tal como lo confirma el primer informe emitido en forma conjunta por la Cámara Olivícola Riojana y la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Cuyo. Allí los investigadores Diego Jesús Andrada y Adrián Alonso monitorean periódicamente el comportamiento del sector.



Según este informe, la actual cosecha presentaría valores anómalos a los de un año de alta producción. Eventos climatológicos durante la floración de las principales variedades de aceituna de mesa provocaron una importante merma en la producción de las mismas. Algo similar sucedió con variedades aceiteras. Para los investigadores en el mejor de los casos implicaría una reducción en el total de producción agrícola estimada del 25%, si la comparamos con la producción de la campaña 2016/17, la última de alta.



En promedio a nivel país por ejemplo para variedades aceiteras, si bien no se esperaban mermas considerable, terminó marcada la cosecha con rindes por hectáreas un 30% inferior a otros años.

Los productores olivícolas de San Juan ya están optando por parques solares para regar sus montes.



LOS PRECIOS



* Variedades aceiteras: el precio por kilogramo de fruto ronda los U$S 0,30-0,36 como precio máximo, dado que se paga por punto de aceite obtenido.



*Variedades conserveras: dependiendo de la variedad, el precio por kilogramo de fruto ronda los U$S 0,50-0,55



En este punto otro aspecto importante a analizar además de los precios, es la forma de pago, ambos sujetos a la campaña y a las condiciones generales de la economía y los mercados. Usualmente se acuerda un adelanto y pagos parciales en 3 o 6 cuotas.



Fuerte influencia en la fijación precios caso que sea un año vecero, la relación del industrial con el proveedor, si hubo adelanto de cosecha o no, entre otros. Para esta campaña, dada los escasez de algunas variedades de mesa, el pago fue de contado en determinados casos según el estudio de la COR y la Cátedra de Agronegocios de la UCCuyo.



Algunos productores de aceitunas e industriales se muestran preocupados en relación al año pasado, donde las cotizaciones internacionales fueron mejores.



* Aceite de Oliva: el precio en España ronda entre los 1.999 y 2.160 euros por tonelada. A nivel local, compradores nacionales, ofrecen valores menores.



* Aceituna de mesa: el precio puerta de fábrica ronda en los siguientes valores, aceituna con hueso -carozo- U$S 1.250 la tonelada, aceituna con hueso negra U$S 1.800 la tonelada, la aceituna rodajada unos U$S 1.500 por tonelada, la aceituna rodajada negra unos U$S 2.000 por tonelada, la aceituna descarozada los U$S 1.800 la tonelada, y la aceituna descarozada negra U$S 2.100 la tonelada.



CONTEXTO



Si bien los aspectos macroeconómicos y las altas tasas de interés son temas centrales, a nivel sectorial se continúa reclamando, con mucho epicentro en la provincia de La Rioja, la implementación de un plan de reconversión público privado que posibilite la incorporación de energías de fuente no convencional al balance energético de los productores para dar una solución de fondo al problema del riego electrodependiente y ponerle horizonte a la política de subsidios a las tarifas. En tal sentido existe una importante propuesta presentada por Julián Clusellas, presidente del COR, ante el gobierno de su provincia que profundizaremos en un próximo artículo.





EXPORTACIONES ARGENTINAS



Argentina exporta aceite de oliva a 16 destinos diferentes y es el principal país productor de América con una reconocida trayectoria internacional. En el año 2018 se exportó un volumen de aceite de oliva de 20.264 toneladas, 46,2% menos que el 2017, generando divisas por U$S 77,3 millones FOB, esto es un 49,8% menos del 2017. Variaciones relacionadas con el menor volumen de producción al tratarse de un año vecero.



En los dos primeros meses de 2019, Argentina exportó aceite de oliva a 4 destinos por un valor FOB de U$S 6,9 millones, vinculado a un volumen de 1.540 toneladas y un precio promedio de U$S 4.511,3 la tonelada. El valor exportado registró una caída del 7,9% respecto del mismo período del 2018.

LA FRASE



Argentina tiene sistemas de implantación adecuados a la mecanización de la cosecha y buen entramado de proveedores y servicios olivícolas.

Lic. Diego Jesús Andrada

> ANALISIS LOCAL

Cara y ceca aceitunera

En el caso de San Juan y Argentina, luego de extensas conversaciones con la Cátedra de Agronegocios de la UCCuyo así como técnicos de la talla de los ingenieros Fabián Famar, Leonardo Moral y Esteban Santipolio, el licenciado Paulo Agüero, la magíster Susana Mattar de Bóbore y el empresario y presidente del Grupo CREA Olivícola San Juan, Ramón Martínez, entre otros; podemos inferir algunas conclusiones:



La campaña 18-19 finaliza con cara y ceca. Al inicio de la misma todos hablaban de una recuperación en volúmenes de cosecha de aceitunas del orden del 20%, conforme a lo observado en la floración. Pero el comportamiento climatológico de fines de la primavera, significó una merma global en el país del 30%.



También se habla en los olivares del impacto sufrido por los altos costos energéticos y de combustibles a la hora de regar y de la inflación sobre los insumos, llevando a reducir las horas de riego, labores culturales e incorporación de nutrientes restando productividad por hectárea.



Calidad



La calidad de la oliva cosechada ha sido en general muy buena. En algunos casos los fríos tempranos del presente otoño frenaron el envero y la maduración de la aceituna y con ello los rindes en óleo se vieron afectados en comparación al año pasado del 20% en fincas del suroeste del Valle de Tulum, frente al 18% actual.



En consecuencia la campaña ha sido relativamente corta en duración, finalizando a más tardar el 15 de junio próximo, salvo algunas fincas donde las cosechas se vieron demoradas por cuestiones meramente operativas.



La calidad se ha comportado de excelente manera, aportando aceites virgen extras frescos y frutados, muy demandados por los importadores internacionales, fundamentalmente de España con buena cosecha, que buscan mejorar las cualidades de sus óleos y atender la creciente demanda internacional en función de la apertura y desarrollo de los mercados asiáticos. En Italia, Grecia y los países africanos las mermas fueron significativas.



Sin embargo, los precios internacionales de los aceites de oliva virgen extra argentinos parecen no haberse anoticiado de esta realidad, siendo bajos al igual que la rentabilidad del sector.