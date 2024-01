De acuerdo a las cifras confirmadas por el Indec, en diciembre fueron exportadas 61.452 toneladas de carne vacuna, unas 86.680 toneladas equivalente res con hueso, 2% más que lo embarcado en noviembre y 25% superior a los registros de diciembre de 2022. Con este último registro, el acumulado de los últimos 12 meses totaliza unas 966.122 toneladas equivalentes, lo que representa un 7% más que lo exportado en 2022 y un récord absoluto en términos de volumen embarcado. Sin embargo, en valor, las exportaciones de carne vacuna aportaron en 2023 unos 2.777 millones de dólares, monto 20% inferior a los U$S 3.459 millones generados en 2022. El valor medio de la tonelada exportada en 2023 fue de U$S 4.066, un 26% inferior a los U$S 5.462 alcanzados en 2022. Mientras que U$S 6929 fue el déficit comercial acumulado en 2023.

Se exportó 20% menos que en 2022.

Según cifras confirmadas por el Indec, en diciembre de 2023 las exportaciones argentinas totalizaron U$S 5.273 millones y las importaciones U$S 4.255 millones, registrando en ambos casos caídas interanuales del 13,8% y 15,2%, respectivamente. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 14,4% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 9.528 millones de dólares determinando para último mes del año un superávit comercial de U$S 1.018 millones, el segundo registro positivo del año desde el mes de febrero. Así, en el acumulado de los doce meses, el saldo de balanza comercial arrojó un déficit de U$S 6.926 millones, tras haber alcanzado U$S 6.923 millones de superávit en 2022.