VISITAS al gran ensayo varietal que se realizó en la Universidad Nacional de Villa María.



Con más de 600 personas asistiendo a las actividades de las Jonalfa 2019, los organizadores consultados al cierre de la misma por Suplemento Verde, destacaron "queremos agradecer a todos los que participaron en esta oportunidad, una nueva edición de las jornadas nacionales de alfalfa, de este año. Desde Todo Alfa, José Iacchetta destacó que las autoridades y técnicos de la Universidad Nacional de Villa María, expertos nacionales y extranjeros, también los ingenieros agrónomos de firmas privadas, y destacar que hubo gente de distintos puntos del país y de todo Latinoamérica. Esperamos expectantes críticas constructivas, que serán nuestro motor para seguir creciendo, mejorando y construyendo conocimiento".



Desde San Juan, viajaron unas 10 personas vinculadas a la actividad ganadera y a la producción de forraje, quienes serán luego consultados por este medio. El Megaensayo a campo, de 50 variedades de 23 empresas productoras de alfalfa fue sin dudas la vedette del evento, y posteriormente, la expodinámica de maquinaria de todo tipo. Producción de carne, tambo, fardos, rollos, conservación, producción, todo fue abordado por especialistas. Los megafardos, todo un tema. Van cifras atractivas de una actividad que se renueva.

DINÁMICA, la exposición contó con las más modernas máquinas.



Argentina triplicó el envío de megafardos al Golfo Pérsico desde el año 2016. José Brigante, presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa, anticipa que esto puede ser solo el comienzo. Nuestro país genera unos US$ 30 millones en divisas, cada año, y escala posiciones en un mercado global de 8,5 millones de toneladas dominado por España y los Estados Unidos, los más grandes proveedores. Mientras tanto, los países del Golfo, Japón y China están del otro lado del mostrador, incentivando la demanda. Las exportaciones argentinas representan sólo poco más del 1% de la oferta de un negocio que moviliza US$ 2.400 millones cada 12 meses. El flete, todo un tema aquí. Llevar cada conteiner con los megafardos de Buenos Aires por los más de 13.000 kilómetros que la separan del Golfo Pérsico, tiene un costo por tonelada de 45 dólares, el trayecto de Córdoba a Buenos Aires asciende a la friolera de 120 dólares. Todo esto teniendo muy en cuenta que cada tonelada de alfalfa puesta en el barco no supera nunca los 310 dólares de ingreso. Y para analizar, la producción media por hectárea ronda las 15 toneladas por año. Lo que significa una facturación estimada por hectárea de más de US$ 4.000. Para estudiar.

CIFRAS



90 por ciento de las exportaciones de megafardos van a las zonas lecheras.



100.000 toneladas se exportaron desde Argentina en 2018. En 3 años, se triplicó.

30 millones de dólares genera nuestro país por año, con envíos de megafardos.

24.000 millones de dólares mueven los megafardos, cada 12 meses, en el globo.