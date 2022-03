Megarreunión. El gigante de San Nicolás, de más de 12 hectáreas, congregó a más de 1.200 expositores de todos los sectores.



Expoagro y su edición YPF Agro se realizó esta semana en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, Buenos Aires. Allí se reencontraron todos los protagonistas de la agroindustria del país y la región luego de dos años por la pandemia. Robótica, bioinsumos, energías alternativas, maquinarias amigables con el medio ambiente y nuevos desarrollos digitales aplicados al sector agroindustrial, fueron los contenidos más destacado de la "capital nacional de los negocios". En este predio de 12 hectáreas y más de 1.200 expositores pudo confirmarse que Argentina vive el inicio de una década de profundas transformaciones tecnológicas y de gestión en todos los eslabones del complejo agroindustrial argentino.



Suplemento Verde de Diario de Cuyo asistió invitado por Pool de Periodistas, organización presidida por los periodistas agrarios Daniel Valerio y Norberto Melone y que posibilita la capacitación y actualización permanente de un selecto grupo de hombres y mujeres de la prensa agroindustrial gracias al capital social construido durante sus 12 años de vida con las más importantes empresas del sector.



Case IH en su imponente stand presentó los nuevos tractores Farmall M 90, 100 y 110, y la renovada línea Puma SWB, en sus modelos 155, 170 y 185, ambos productos fabricados en la planta de Ferreyra, en la provincia de Córdoba. La nueva línea de tractores Farmall M está indicada para atender las exigencias de la agricultura familiar. En sus modelos 90, 100 y 110, la nueva gama de producción nacional combina el tradicional rendimiento robusto y la fiabilidad con mayor comodidad.

Entre las semilleras destacó la charla con de innovación y tecnología de NK: "A través del Sistema NK Digital, plataforma que se nutre de la red de ensayos más grande del país, el Programa "Manejo Específico", y de Siembra Protegida, ofrece protección ante ciertas adversidades en las primeras etapas del cultivo". Es una garantía, desde que se compra la semilla, hasta la reposición de bolsas sin cargo por granizo o anegamiento", indicó Raúl Paillot, gerente Comercial.



"En UPL trabajamos en la agricultura de los próximos años", expresó Rodrigo Ramírez, gerente general de UPL Argentina, agregando: "hemos reunido a algunos de los actores que están protagonizando los proyectos colaborativos que impulsamos". "Estamos logrando salir de la hoja en blanco para construir nuevas realidades más sustentables", acotó Laura Lukasik, directora de Innovación y Transformación Digital de UPL Argentina.



Justamente las criptomonedas va ganando espacio en el financiamiento agropecuario y así lo marcaron directivos del Banco Santander Río como Silvia Tenazinha sobre Agrotoken, iniciativa que convierte a la entidad en la primera en el mundo en respaldar préstamos con tokens relacionados a commodities agropecuarios como soja, trigo o maíz. Un ecosistema seguro para hacer transacciones con granos como garantía, de manera fácil y eficiente".



Gustavo Portis, director de Soluciones para la Agricultura y Juan Pablo Migasso, gerente de Marketing de Cultivos de BASF em Argentina hablaron de la importancia que da la compañía a nivel global a las nuevas tecnologías, "destinando unos U$S 2.000 millones anuales a generar nuevos desarrollos genéticos y de cuidado del campo. Esperan lanzar en los próximos 10 años uno 180 productos nuevos. Cuyo, la viticultura, olivicultura y cultivos intensivos en tomate industria y bulbos entre otras hortalizas ocupan un lugar central en estos desafíos. También la asistencia digital e inteligencia artificial son ya protagonistas en ellos".



Gabriel Tronchoni, gerente de Marketing de New Holland Agriculture en el país dijo que "las cosechadoras autopropulsadas en Cuyo ocupan un lugar estratégico en nuestro portfolio comercial, de innovación y desarrollo sostenible. También apostamos a las segadoras y enfardadoras de última generación por la reciente transformación ganadera en zonas áridas".

10 Productores asisten tecnológicamente una sola empresa, NK, de las firmas recorridas durante la exposición.

Productores asisten tecnológicamente una sola empresa, NK, de las firmas recorridas durante la exposición. 2.000 Millones de U$S invierte al año a nivel global en investigación y desarrollos Basf, una sola de las empresas visitadas.

Oferta incomensurable de insumos y vínculos

El ingeniero Daniel Castorina, de la empresa Ipesa Silo, que entre varias de sus actividades con la industria plástica, se especializa en silos bolsa, informó a este medio "existe una gran demanda de este producto, y es creciente en la zona cuyana con el aumento de los forrajes y la ganadería. También mulching para hortalizas y ha subido exponencialmente en la cobertura de reservóreos para almacenar agua y de canales de riego, esto en la región Sur, Norte y Cuyo."

Guiliano Ruggeri, gerente comercial de camiones y utilitarios Volkswagen en Argentina dijo "estamos en un 6 % del mercado, pero en franco crecimiento y la empresa tiene como objetivo aumentar su participación integral, hasta un 15 %. Afectó la pandemia la llegada y fabricación de componentes desde Brasil. Nosotros hemos hecho inversiones en 400 millones de dólares en motores Euro VI y tecnología en motores eléctricos, estos últimos para camiones de uso en Sudamérica, los e-Delivery. "

Luego, vimos a Maximiliano Luján, especializado en periodismo rural, con sede en Rafaela (Santa Fe) quien destacó "tras pandemia, Rafaela no se ha frenado. Castellanos, el departamento donde esta Rafaela tiene el mayor número de tambos de la provincia y el país. Hoy, la ecuación es muy fina. Los costos están difíciles, ya que "la vaca come en dólares, y defeca en pesos. El litro de leche el productor lo cobra tarde y barato. La leche en polvo para exportación, es el commodity estrella, ha tocado los 4.700 dólares la tonelada, pero esto no se aprovecha como se debería. En quesería, va gran parte al mercado interno, y las pymes industriales están complicadas, porque el bolsillo del cliente está flaco."



Agromaquinaria, semilleras, agroquímicas, combustibles y lubricantes, fertilizantes y otros rubros fueron entrevistados por este medio, se darán luego a conocer.