Buscando una salida a la venta de vinos locales e innovando, la enóloga sanjuanina Alicia Barceló ha creado su propia marca de vino de autor y no sólo vende en la Argentina sino que ahora lo exportará a Perú. "Alicia Barceló" es un tinto Malbec 2018, criado en barricas de roble francés con un potencial de guarda de 7 años. Las uvas son de uno de los valles más importantes de la Argentina: Valle de Pedernal, departamento Sarmiento, a 100 kilómetros de la ciudad de San Juan.



"El motivo de hacer este vino de autor es que es mi materia pendiente, mi propia tesis por así decirlo, y el jurado son los degustadores del vino" explicó Sandra.



Proveniente de una tradicional familia productora de uvas y frutas, Sandra señaló que "ellos me mostraron el amor por el campo y las uvas. Estudié enología no muy convencida de hacerlo pero a medida que avanzaba los estudios y después los trabajos en distintas bodegas me comenzó a apasionar la elaboración de vinos".



El experto en comercio internacional Iván Nolazco junto a Javier Vrana de la cadena CNN, le realizaron una entrevista donde se ve en Perú. Ya que a este país comenzará a exportar las primeras 1.000 botellas cada tres meses hacia fines de marzo del año próximo.