La generación de divisas posibilita a las economías regionales como la nuestra, la posibilidad de generar empleo en producción de bienes y servicios, promoción social de las familias y, a través de la coparticipación federal de impuestos, una mejor educación, salud, seguridad y viviendas entre otros efectos multiplicadores de la economía.



El sector agroindustrial es prueba de ello. Solo la producción y exportación de pasa de uva genera unos 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos en toda su cadena. A esto hay que sumarle lo provocado por la venta externa de mosto de uva concentrado, vinos, uva en fresco, aceite de oliva, aceitunas y hortalizas en conserva, aceite de oliva, ajos, cebollas y semillas hortícolas entre otras partidas señala un informe de la Instituto de Desarrollo Sostenible de la UCCuyo que acaba de elaborar el ranking nacional de exportaciones por habitantes.



El informe destaca que San Juan actualmente está octavo en exportación per cápita, detrás del líder Santa Cruz con U$S 6.180 por habitante, Santa Fe, Chubut, Córdoba, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Cabe destacar que este ranking rompe con el mito de una Ciudad Autónoma de Buenos Aires generadora de riqueza al dejarla penúltima con apenas U$S 102 por porteño y seguida sólo por Formosa, con U$S 67 por formoseño.

San Juan ha recorrido un camino importante. La sacó de integrar el sector de las menos exportadoras en 2001 con U$S 189 por sanjuanino, para llegar a estar quinta en el 2014, con U$S 1.612 per cápita y un sector agroindustrial e industrial entonces muy activo; para actualmente permanecer en el "top ten" actual de 24 provincias.



La deuda local está puesta en que el sector privado pueda proponer al estado y desarrollar con éxito políticas públicas provinciales y nacionales de promoción y control de las ventas externas con valor agregado local.



EN NÚMEROS

1.206 millones de U$S exportó San Juan en el 2021, un 7,7% mayor al año pasado y 9 veces superior a las ventas externas del año 2002.