Las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron U$S 1.163 millones en el transcurso de 2022, siendo quintos en exportación per cápita. Esto representó una caída de 3,6% respecto a 2021 con U$S 1.206 millones y suscitó llamados de empresarios preocupados al "Verde".



En 2019 exportamos U$S 1.246 millones FOB y los sanjuaninos éramos 773 mil. El 2022 la población aumentó a 798 mil personas. Hemos retrocedido unos U$S 80 millones desde el 2019 a la fecha. Ahora nos ubicamos décimos en la tabla y esto se nota en nuestra economía.



Para recuperar terreno, exportadores locales sugieren un gran acuerdo provincial y nacional de todos los sectores privados, estamentos sociales y partidarios. Avanzar en la actualización definitiva del tipo de cambio, reducir los costos internos de las economía regionales no pampeanas, electro y mano de obra intensivas. Y estudiar fletes nacionales e internacionales, condicionantes a la hora de cotizar. Así como la excesiva presión fiscal y las retenciones.