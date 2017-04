Quizás pareciera insignificante, o para muchos pasará desapercibido. Pero asegurarse un comprador, en tiempos de crisis, es muy bueno. Además, si en vez de ser una persona es una compañía de trayectoria en los ámbitos de la alimentación y la logística, mucho mejor. A todo esto, si sumamos que la cebolla de Jáchal viene teniendo un año malo en los precios, todo apunta a una solución a un conflicto que tiene al sector agrícola de este departamento, con caras largas desde hace rato.



Por ello pensamos que es la primera salida de una serie de envíos que se harán con producciones directas de los departamentos de Jáchal e Iglesia, controladas semanalmente en el campo, y con una planificación integral de varias partes integrantes de este nuevo proyecto.



El 26 de abril se dio el primer paso. Este miércoles, salió el primer camión con bulbos de cebollas de la variedad Valcatorce INTA (la popular "sintética" 14) desde una propiedad rural ubicada cerca de la villa cabecera, teniendo como destino final el partido de Zárate, en Buenos Aires, donde la empresa Aramark, compradora de esta producción, tiene su propia planta de procesamiento.



Esto forma parte de una prueba o experiencia piloto, coordinada por un mix de instituciones y empresas, públicas y privadas, que tienen como fin primordial vincular directamente a los agricultores más pequeños, de cooperativas y asociaciones minifundistas, con las empresas que proveen a la minería.



La misma es impulsada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y el Ministerio de Minería, con la participación de las Municipalidades de ambos departamentos, la empresa Aramark como adquiriente, la minera Barrick, la Mesa de Gestión Semillera (que reúne a 6 cooperativas con agricultores de Fecoagro Ltda) en Jáchal, y varias cooperativas y asociaciones de productores de Iglesia, como Cooperativa Valles Iglesianos, Cooperativa Valle de Bella Vista, Cooperativa Valle del Cura, Cooperativa Tudcum y Asociación de Productores Rurales Iglesianos.



En este caso en particular, el objetivo es abrir nuevos mercados para la producción de cebolla y dar nuevas opciones de comercialización a los agricultores de la zona. Los productores pertenecen a la zona de Pampa Vieja, Jáchal, y están nucleados en dos cooperativas, una es Progreso y otra es Nuevos Horizontes. Rafael Aciar es uno de ellos y Víctor Muñoz, otro, quienes esta semana cambiaron el humor.



"Creo, dijo Aciar, que podemos trabajar mejor y más organizados de esta manera. Con la tranquilidad de saber que tenemos lo obtenido, ya vendido. Es una presión menos, quizás la más grande de todas".



Muñoz, dijo a este medio "armando un calendario de entregas, se puede planificar para no atorarnos y de esa manera ir continuamente llenando camiones organizadamente. La gente hoy es un inconveniente, y así podemos asegurarnos la descolada, la selección, el llenado de bolsas, y la costura final".



En la salida del térmico del Programa Frutas y Verduras, estuvieron presentes el Ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés Díaz Cano, el Ministro de Minería Dr. Alberto Hensel, la directora Laura Rópolo, el intendente de Jáchal, Miguel Vega, el gerente de la empresa alimenticia Aramark, Hernán Schiaffino, el Jefe de Relaciones Comunitarias de Barrick, Alberto Abecasis, además de numerosos productores de las cooperativas, y representantes de todas las entidades que integran esta iniciativa.



Andrés Díaz Cano, ministro de Producción, explicó que "el camión térmico es propiedad de la provincia, es un equipo Thermo King que congela hasta 45 grados bajo cero, tiene una capacidad de 28 pallets, de aproximadamente 24.000 kilos. Se trata de un equipo ultraliviano con paredes sintéticas que permite una mejor conservación del frío. Ya hemos enviado varios con uvas frescas, melones, zapallos y otras verduras y frutas a destino, partiendo desde San Juan. Esperamos extender el calendario de oferta local a diferentes mercados".



Alberto Hensel, ministro de Minería, expresó que "queremos unir las actividades agrícolas y mineras, aprovechar recursos y usarlos racionalmente, sumar voluntades y creo que esto es un ejemplo de ello".



Laura Rópolo, directora de Minería, dijo a Suplemento Verde "ayer estuvimos reunidos en Rodeo, con productores y todos los referentes del proyecto. Vamos a coordinar entregas de productos de estas zonas a grandes centros comerciales nacionales. Es todo un desafío".



Hernán Schiaffino detalló que "Aramark es extranjera, provee distintos alimentos a diferentes comedores del sector minero, hospitales, escuelas, etc. Tiene más de 250.000 empleados, en los 21 países donde desarrolla su actividad. Estamos con intenciones de comprar toda las frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad que exigimos, eso es básico".

El intendente Miguel Vega dijo que "ojalá seamos serios y entreguemos la mercadería que nos solicitan. Acá hay cebolla muy buena".



Por la minera Alberto Abecasis indicó que "desde hace varios años trabajamos en ambos departamentos, en agricultura y ganadería, y queremos colaborar con la economía del productor. Lo vamos a apoyar para que lleguen a buenos productos".



El productor de la Cooperativa Progreso Víctor Muñoz, que también cargó sus bolsas de cebolla de 20 kilos al camión de Frutas y Verduras, dijo que "ojalá se mejore la rentabilidad de los pequeños agricultores sanjuaninos, creo que este es el camino a seguir".

“La base de todo esto es el trabajo mancomunado de todos los sectores, buscando la mejora económica de los productores”.

Alberto Abecasis, Rel. Comunitarias Barrick

“Estamos apoyando al productor en todo lo que

podemos. En zonas alejadas también queremos ayudar al sector”.

Andrés Díaz Cano, ministro de Producción

“Nuestra intención es comprar todos los vegetales de

esta zona, siempre que estén perfectos en parámetros

de calidad y sanidad”.

Hernán Schiaffino, gerente de Aramark

“El precio acordado con esta empresa es superior al

que está ahora en el mercado.

Por ello estamos muy contentos”.

Rafael Aciar, productor de Jáchal

“Nuestro departamento está golpeado en el sector

rural. Si se le consigue un comprador a la cebolla es

una salida importante”.

Miguel Vega, intendente Jáchal