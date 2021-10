A la queja generalizada de la escasez o faltante de botellas para envasar vinos, en el caso de bodegueros sanjuaninos, se suma la preocupación de la industria cartonera, con otro elemento esencial para el comercio de diferentes elementos. Si adicionamos que no se consiguen un sinnúmero de bienes de uso diario para la gente que se dedica a la producción, como es el caso de neumáticos para vehículos, camionetas, camiones, colectivos, tractores, máquinas agrícolas, maquinaria pesada (motoniveladoras, retroexcavadoras, grúas), baterías, repuestos de automóviles, aceites y lubricantes importados, pinturas varias, clavos, alambres e insumos metálicos, caños para perforaciones, bombas, elementos de riego presurizado, válvulas, rollos de cintas para irrigación, computadoras para el agro, para el riego y para el clima; partes de estas, al igual que tablet, laptop y piezas de drones, maderas varias, partes de máquinas de carpintería, muebles, algunos agroquímicos de uso masivo, hilo plástico, etc. Al cerrar la vinculación de Argentina con el resto del mundo, el comercio se achica. Al no apoyar la exportación y la importación, el globo terráqueo cambia de tamaño, es menor al real. Sin conexión, sin comunicación con nuestros vecinos del Mercosur, sin trato comercial con los países líderes de la Unión Europea, del NAFTA en América del Norte, y sin los asiáticos muy cerca, sólo nos quedan países muy pequeños como aliados. En Argentina, con potenciales posibilidades en todas las áreas, agrícola, minera, industrial, pesquera, vial, constructora, turística, ecológica, etc., es increíble que pasen estas cosas.