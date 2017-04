De alguna manera, se podría decir que el sanjuanino Federico Palacios y cuatro aventureros más están "haciendo historia'' con su participación en los 8 capítulos del programa que la TV Pública pone todos los miércoles al aire para revivir el Cruce de los Andes, tal cual lo hizo el general San Martín y su ejército en 1817.



Es que más allá de recordar y valorar la hazaña y la proeza de la cabalgata libertadora de los patriotas, la serie televisiva -que lleva el nombre de "Motivados por la Historia''- tiene como objetivo que sus protagonistas coloquen a lo largo de la ruta sanmartiniana tres emblemas azules (en tres puntos fundamentales del camino) que la distinguen como "Bien Cultural'' protegido por la UNESCO en caso de conflicto armado.



Pero también el programa en cuestión tiene un aditamento más que lo hace más interesante: todo el itinerario es filmado en paralelo al rodaje por Google para que cualquier ciudadano del mundo pueda vivir una experiencia virtual en 360 grados de este emblemático recorrido a través de Google Street View.



En las aspiraciones como actor de Federico Palacios, nunca estuvo, el "ponerle el cuerpo' a la cordillera. Sin embargo, hasta allí llegó luego de un casting bastante particular: debía enviar una presentación y su justificación para ser parte del programa de televisión en un video auto-filmado desde su celular. Así lo hizo. Sin esperar respuesta, partió de viaje a la montaña, su nuevo gran amor.



Justamente en un alto en el ascenso y una vuelta al campamento que había montado junto a dos amigos, fue que se enteró que seguía en competencia y que le pedían nuevos videos. Los hizo entusiasmado y con una aclaración: no habría una cuarta filmación. Es que cada pedido de la productora le implicaba tener que andar en su camioneta 40 kilómetros de ida hasta la población más cercana a Piedra Parada (una extraña formación de origen volcánico en plena estepa patagónica en Chubut, de más de 210 metros de altura), donde hay señal de Internet.



"Jamás pensé en hacer el Cruce de los Andes. Menos para un programa de televisión. Pero a veces la misma vida te sorprende y te abre estas puertas. Ahora tengo en claro que toda persona aunque sea una vez en la vida tiene que hacer esta hazaña. Uno no sólo aprende y valora la historia, sino que se conoce a uno mismo'', dice este actor que descubrió en la escalada todo un mundo de posibilidades, aunque reconoce que la montaña y la naturaleza son dos elementos que siempre lo han cautivado. De hecho, empezó la práctica por la similitud de los elementos con que hacía teatro aéreo, rama artística que abrazó en Buenos Aires en el Teatro Konex en el 2009.



Finalmente, una vez que hizo cumbre en Chubut, se sumó al equipo del programa en enero, en Mendoza donde tuvieron tiempo suficiente para empezar a conocerse con el resto de los participantes, uno de cada provincia cuyana como símbolo de los gobiernos provinciales que aportaron hombres a las formaciones con que San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. De más está decir que por San Juan fue Federico, por San Luis, Ivana Woscoboinik, Matías Ludueña de La Rioja y Julián Acosta Cid de Mendoza.



La travesía también la hace Diego Quiroga, profesor de Historia y escritor, que va tomando nota -como los antiguos escribas- para volcar todas las sensaciones pero también las anécdotas de la convivencia en su propio libro, el que será publicado más adelante, según adelanta el sanjuanino. Mientras tanto, los cuatro aventureros, cabalgan, caminan por la montaña, dibujan, hacen fogones, conviven, sobreviven a las inclemencias y fundamentalmente se graban en todo momento por medio de dispositivos digitales que casi nunca se apagan. Como tampoco lo hacen las 3 cámaras de televisión.



Según detallan desde la producción, el rodaje de "Motivados por la Historia'' demandó 22 días y varios escenarios de Uspallata (Mendoza), Barreal (San Juan), la Cordillera de los Andes (donde estuvieron la mitad del tiempo), las localidades chilenas de Curimón y Chacabuco (Chile) además de Buenos Aires. Implicó el trabajo de más de 30 personas, entre técnicos, directores y baqueanos.

Para los que lo miran por TV



La idea del programa -que comenzó a emitirse a principio de mes- surgió para conmemorar los 200 años del Cruce de los Andes. En esta iniciativa están involucrados el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, la Dirección Nacional de Derechos Humanos (DHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), Google y la Televisión Pública, inclusive el Gobierno de San Juan también participa.



Es un formato diferente, un docu-reality, porque buena parte de lo que se ve en la serie está basado exactamente en los sucesos patrióticos. De hecho a medida que transcurre la travesía de los 5 jinetes, un grupo de historiadores -entre los que están Liliana Barela, el riojano Roberto Rojo, el sanjuanino Claudio Vera, la mendocina Adriana Micale, Sergio Wischnesky y Alberto Lettieri, de Buenos Aires- y personalidades de renombre (de la talla de Rodolfo Terragno, embajador argentino ante la UNESCO en Francia; Jorge Szeinfeld y Luciana Micha del Ministerio de Defensa; Frederic Vacheron, representante de la UNESCO ante los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay; Mario Oyarzabal, consejero legal de Cancillería; la geógrafa Verónica Bozko, entre otros) van poniendo en contexto algunos tramos de la historia, relacionan lo que les sucede a los protagonistas con momentos que vivió San Martín e inclusive dando sus testimonios sobre lo que significó semejante hazaña. Pero también, algunos momentos del reality son ficcionados.



"Tuve que hacer de galán por ejemplo'', dice como ejemplo el actor e invita a descubrir esos instantes. Aunque reconoce que hay momentos en que se emociona, sin que haya libreto de por medio. Como cuando colocaron los emblemas azules (al inicio de la travesía en Las Hornillas, en el punto más alto a 4.500 metros en El Espinacito y en el límite fronterizo entre Argentina y Chile) o cuando cumplió su objetivo personal -cada participante tiene el suyo- de hacer rapel en plena cordillera (algo de esto se pudo ver en el programa del miércoles pasado) ya que está convencido que alguno de los integrantes del ejército se las ingenió para descender las laderas de la montaña aplicando estas técnicas.



"Ese era mi sueño y pude concretarlo a 4.000 metros de altura, en la zona de Piedras Blancas. La sensación es única y las imágenes impresionantes. La experiencia de este programa es maravillosa'', asegura.

Fotos: colaboración producción "Motivados por la Historia''



El dato



Todos los miércoles a las 22 horas se puede ver en la Televisión Pública Argentina. Es un programa de media hora y el primer reality del canal oficial. Este miércoles 3 de mayo se verá el 5º episodio.



La serie también se puede seguir por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Los adelantos del programa se pueden ver por la web en la página de VIMEO y la experiencia de la travesía en imágenes 360º en https:/ /www.google.com/streetview /#crossing-of-the-andes

Multifacético



Federico Palacios tiene claro que tiene muchas ganas de trabajar como actor. Sea en un escenario teatral, en cine y por qué no, en la televisión. 'Uno tiene que estar reinventándose todo el tiempo'', se repite como premisa.



Se inició en la actuación tomando clases con Marcelo Villanueva Meyer y a partir de ese momento, solo o acompañado, participó de muchas puestas en escena. Inclusive se dio el gusto no sólo de actuar, sino además de escribir algunas obras, cortometrajes y hasta su propio libro. Ha sido la cara de publicidades y películas. Pero además también dejó su sello en la Fiesta del Sol, evento en el que actuó (fue Lautaro, el protagonista de la puesta en escena sobre Latinoamérica), fue asistente del director teatral y en el 2016 tuvo a su cargo el teatro aéreo con el que se hizo el escudo con que cerró el espectáculo. El año pasado dirigió la parte aérea para la fiesta de inauguración del Teatro del Bicentenario.