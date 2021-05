La investigación, desarrollo e innovación de nuevas tecnologías requiere la interacción de entidades públicas y privadas y esto sucede con la Evaluación de un espaldero para desecar uva con el sistema Dry On The Vine -DOV- o secado en vid.



Así lo testimonió desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- San Juan el ingeniero Sergio Vega Mayor representando un grupo de profesionales y quien comenzara comentando que "en el sector vitivinícola argentino las vides conducidas sobre espaldero se destinan, en su totalidad, a la vinificación".



Pero en esta realidad, "el equipo técnico de la Agencia de Extensión Rural Caucete de la EEA San Juan del INTA junto al Centro Vitícola -Coviar-, está evaluando un nuevo sistema de conducción denominado "Espaldero DOV" (Ver DOV) para producir pasa de uva en la planta", agregando luego: "Esta investigación busca una alternativa de producción más económica para el sector pasero argentino; ya que está comprobado que el DOV ahorra dinero con respecto al manejo tradicional de cosecha, tendido, volteo y levantado de pasa", entre otras labores.



Entonces, a este ahorro que ya existente, "se le suman las ventajas de: reducir la inversión al construir un espaldero, envés de un parral y la posibilidad de cosechar mecánicamente al contratar localmente una vendimiadora cabalgante de uva para vinificar. En este último sentido, se evita la compra de las máquinas tipo Puccinelli o su contratación desde La Rioja", afirmó Vega Mayor.



RESULTADOS

Según comenta el investigador, "se estudia el comportamiento vegetativo y productivo de plantas de la variedad Fiesta, las cuales se conducen en dos variantes de Espaldero DOV: simple y doble. También se analiza la eficiencia de cosecha mecánica comparada con la cosecha manual, así como, la calidad de la pasa obtenida. Por último, el estudio se completa con una evaluación económica de todo el sistema".



Consultado por los resultados de la investigación luego de tres años de implantada la parcela, el profesional señala que los datos procesados muestran que:

El potencial productivo alcanza las 8 t/ha de pasas de uva.

La eficiencia de cosecha manual es del 90% y la eficiencia de cosecha mecánica varía del 95% al 99% según la regulación de la cosechadora.

Por último, la calidad obtenida fue considerada como excelente por el jurado degustador que participa del ensayo. Además de advertir que la pasa cosechada mecánicamente tiene ausencia de restos de hojas y raquis, siendo una ventaja posterior dentro de la industria.

El ensayo se ubica en el departamento 25 de Mayo, en la finca de la empresa productora y exportadora de pasas de uvas orgánicas Cassab Ahun: "La firma aportó el material, mano de obra para la construcción y mantenimiento de la parcela demostrativa en el departamento de 25 de Mayo. Cristian Valles, prestador de servicio de Caucete, hizo la cosecha mecánica de la pasa de uva", relató Vega Mayor.

SISTEMA DOV

Cabe recordar que "DOV son las siglas de Dry On The Vine, cuya traducción es: secado sobre la vid. Es una tecnología creada en Australia para desecar uva. Sin embargo, desde el año 2000 tiene un mayor desarrollo en California, USA. La diferencia con un desecado tradicional es que la uva cosechada dentro del viñedo no se traslada hacia una playa de secado, sino que se realizan 'cortes de cosecha' en la base de los cargadores, cuando la uva alcanza 20 ºBrix aproximadamente. De esta manera, la uva se deseca sobre los alambres laterales", explica el investigador.



"En la actualidad el sistema DOV está muy difundido en parral. Para iniciar el sistema en el invierno se poda la planta y se la divide en dos: para un lado se dejan pitones hasta una yema y para el otro se atan los cargadores. Tal es así que se forma una melga de pitones enfrentados -melga vegetativa sin yemas fructíferas- y otra melga con los cargadores enfrentados -melga productiva con yemas fructíferas" explica Vega Mayor agregando finalmente: "Para mayor información se sugiere la asistencia profesional del agrónomo de su confianza".





EN NÚMEROS

30 por ciento menos cuesta aproximadamente construir un espaldero respecto de un parral.