El experimentado ingeniero agrónomo Hugo Carmona Torres, vice del INV, es el encargado de dar las capacitaciones.



Antes de comenzar la pandemia el enoturismo movía globalmente en Argentina a más de 1.500.000 de turistas, de los cuales el 30 % eran extranjeros.



En cuanto a los visitantes del exterior, uno de cada tres es brasileño, igual porcentaje de canadienses y norteamericanos y el resto franceses, ingleses y chilenos.



Hoy con la reapertura poscovid, el flujo de turistas de otras provincias y del propio turismo interno sanjuanino, será sin duda muy interesante para todos los valles de la provincia.



El enoturismo es un negocio en auge y por esa razón cada vez hay más inversión en ampliar los servicios que ofrecen las bodegas.



Por este motivo y apuntalando todo el enoturismo nacional, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luís Basterra, firmó en mayo último con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, un convenio de cooperación para implementar acciones que permitan visibilizar y promover la Cadena de Valor asociada a la Ruta del Vino de San Juan, como destino turístico nacional e internacional.



Los ministros Andrés Díaz Cano y Claudia Grynszpan, de Producción y Desarrollo Económico y de Turismo y Cultura respectivamente, trazaron una agenda junto al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para llegar con charlas a todos los polos y centros de desarrollo enoturísticos de San Juan.



Así el taller "Introducción al Mundo del Vino" fue dictado en el mes de agosto por los valles de Calingasta y Pedernal y en lo que va de septiembre por Caucete, con gran asistencia de actores vinculados al sector gastronómico y de emprendedores turísticos, con una participación activa de dichos municipios.



El gobierno provincial desarrolla una logística en el territorio para invitar a participar en capacitaciones presenciales a todos los dueños y trabajadores del sector gastronómico (restaurantes, hoteles, bares, confiterías, cafés, casas de comida, etc.), como también vinotecas, personal de bodegas y prestadores turísticos, además de promover el sello Origen San Juan. Así los propios actores son los verdaderos promotores del vino valorizando el terruño de cada oasis vitivinícola.



Las charlas técnicas se realizan en forma presencial, bajo estricto protocolo covid y la brinda el equipo técnico del INV a cargo del ingeniero agrónomo Hugo Carmona Torres, actual vicepresidente del organismo nacional.



La capacitación pretende hablar del vino desde el conocimiento de la vid, pasando por las distintas variedades, los sistemas de plantación, los distintos tipos de elaboración de vino, las indicaciones geográficas y su importancia para los pueblos productores, también envases e información de la etiqueta, el cuidado y servicio del vino y finalmente las recomendaciones para atención de los turistas; todo brindado con conceptos sencillos y fáciles con la finalidad de unificar el vocabulario en todos los trabajadores enoturísticos y así se conviertan en verdaderos promotores del vino y generadores de empleo en cada región.



EL ENTUSIASMO DE LOS JÓVENES

En los talleres realizados se ha podido observar la gran concurrencia de jóvenes que ven la posibilidad de aprender conocimientos y esto les permita poder desarrollar su trabajo más eficiente y recomendar a un turista el vino oportuno para una ocasión como así las bodegas aledañas en cada región.



Tal es el caso de Axel Nuñez, que junto a Rodrigo Sasso y Maira Vives, trabaja en el local de "Bomma Pizza", ubicado en diagonal Sarmiento, en Caucete. Dijo a Suplemento Verde "el taller me pareció excelente porque es muy claro en conceptos y me ha despejado dudas, ahora tengo más palabras para explicar a un cliente qué es un vino en barrica o qué es un vino espumante, por dar un ejemplo". Rodrigo mencionó que "no tenía noción que la planta de vid era una enredadera y por eso necesita de palos y alambres, ahí recién comprendí por qué es una viña, o un parral. También me encantó probar cómo cambia el sabor el mismo vino servido en un vaso común o en una copa. ¡Quedé sorprendido!". Por último a Maira le pareció sumamente interesante "sobre todo los aromas en los vinos y las distintas regiones con sus variedades, así saber como explicar las bondades de los vinos a los turistas y a clientes locales".



Es básica la capacitación integral para salir adelante poscovid.

Radiografía del enoturismo en Argentina



Sin dudas que el impacto de la pandemia del covid-19 sobre el enoturismo en Argentina ha sido muy fuerte y su recuperación se ha ido dando por etapas, hoy con un foco en los turistas locales, luego volverán los nacionales y posteriormente retornarán los extranjeros. San Juan ha decidido ser protagonista..



Gabriel Fidel, experto nacional, explica que "el enoturismo seguirá creciendo porque habrá un incremento del turismo sostenible, con una preferencia de viajes con menor impacto ambiental, actividades orientadas a beneficiar a las comunidades locales y a la conservación de los entornos naturales. El gran desafío será diseñar integralmente los espacios y los productos de los destinos enoturísticos para cumplir con las exigencias de consumo y de sanidad, con especial énfasis en el cuidado y la seguridad de los viajeros y el respeto del ambiente".



Según el Observatorio del Enoturismo de toda la oferta nacional, antes de la pandemia, el 95% estaba ofreciendo visitas a la bodega, el 74% una visita a los viñedos, el 72% ofrece venta de vinos, el 63% eventos exteriores y el 46% gastronomía. Pero también es posible participar de la cosecha (34%), encontrar salas de artes (21%), museos (16%) y hasta alojamientos (15%).



Otras estadísticas señalan que durante la visita a una localidad, el 45% de los enoturistas en Argentina se alojaron en hoteles 3 y 4 estrellas; mientras que el 11% lo hizo en casas de familiares o amigos, y un 10% en cabañas. La estadía promedio es de 4,5 noches en destino.



El gasto diario es de 49 dólares, gastando los argentinos 39 dólares, los de EEUU y Canadá 87 dólares y los brasileños 78 dólares..



El rango de edad más representado es entre 30 y 44 años y como actividades complementarias más demandadas aparecen las visitas a espacios rurales (21,8%), locales gastronómicos con comidas típicas (18,9%), spa y termas (7,7%).

Aportes para lo que se viene



La Coviar ha propuesto en un documento diferentes acciones pospandemia, a saber:

El sector privado y todo el ecosistema turístico deben generar propuestas de integración, a través de mesas de diálogo y el intercambio de ideas para la colaboración entre transportistas, operadores turísticos, bodegas, hoteles y otros prestadores de servicios.

Recuperación de mercados: La etapa de reactivación, a partir del relajamiento y fin de la cuarentena va a estar de la mano del mercado nacional, es decir turistas nacionales que se vuelcan a visitar Argentina e incluso los propios habitantes que realizarán actividades en la misma provincia. Se propone, elaborar productos orientados a este mercado en la etapa temprana al fin de la cuarentena. Enfocarse en el desarrollo del turismo regional. Al mismo tiempo, en paralelo, se pueden ir diseñando productos para otros mercados regionales o internacionales que corresponde a una eventual segunda o tercera etapa de recuperación.

Big data: Una interesante propuesta fue en relación con el aprovechamiento del aislamiento y el hecho de que la gente (técnicos de empresas y profesionales del turismo) se encuentran en casa con acceso a redes, para investigar y conocer al turista poscovid-19. Actuando en conjunto como sector se pueden orientar y potenciar investigaciones sobre preferencias y motivaciones de viajes en contexto de pospandemia.

Comercio electrónico: Si de algo podemos estar seguros, advierten desde el enoturismo, es que la comunicación, innovación y comercialización a través de las pantallas llegó para quedarse. La pandemia del coronavirus aceleró el proceso de investigación y consultas en la web, por lo que en el corto plazo habrá que pensar modelos de comercialización de productos y servicios turísticos vinculados al vino.

