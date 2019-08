El ministro Etchevehere dijo en la reunión que no hay fondos disponibles para combatira la plaga Lobesia botrana.



Esta semana en Buenos Aires se realizó el sexto plenario de la Mesa Vitivinícola Nacional oportunidad donde se trató el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, el plan de control sanitario de Lobesia botrana ("Polilla de la vid"), entre otras temáticas inherentes al sector.



El Ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés Díaz Cano, junto con autoridades y referentes de cámaras sectoriales de las provincias vitivinícolas de Argentina, participaron de la reunión convocada por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y por funcionarios del Gobierno Nacional.



En un primer momento, el Ministro Etchevehere dio las palabras de apertura y comentó los avances alcanzados en este sector productivo. Acto seguido, se presentaron diversos aspectos con respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para establecer una tasa cero en el intercambio comercial de ambos bloques.



En el plenario se expuso sobre el Plan de Control Sanitario de Lobesia botrana, en esta línea el Ministro Díaz Cano expresó que es indispensable que la Nación aporte a las provincias los fondos necesarios para la prevención y el combate de esta dañina plaga que ataca a la vid. También solicitó, nuevamente, los fondos comprometidos por el Gobierno nacional en el 2018 para llevar adelante el Programa de Prevención y Erradicación de Lobesia, ya que nunca fueron enviados a San Juan.



En respuesta a este pedido, el ministro Etchevehere expresó que para este año no tienen dinero asignado para afrontar la campaña contra la plaga. Resulta necesario mencionar que el Gobierno de San Juan se hizo cargo de estos gastos, como así también aportó los fondos para la cosecha los cuales fueron $820 millones.



En la reunión se abordaron, también, los siguientes temas: acceso a nuevos mercados a través del avance de tratados de libre comercio y flexibilización de la normativa.



El encuentro tuvo lugar en el Microcine del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y representando al Gobierno de San Juan participó el Ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés Díaz Cano. También se hicieron presentes representantes de las distintas cámaras y asociaciones del sector vitivinícola de San Juan, entre ellos la Federación de Viñateros, Cámara Vitícola de San Juan y Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan

(CPEC).



Entre los planteos que hizo Díaz Cano, mencionó que pidió que la Nación cumpla con el compromiso de enviar fondos para combatir la plaga de la Lobesia botrana, para la cual el Gobierno sanjuanino aportó 20 millones de pesos en el 2018 y no recibió ninguna contrapartida. "Etchevehere respondió que no tenía fondos disponibles", sostuvo el funcionario. "En cuatro años no hemos recibido ninguna ayuda para la actividad productiva", se quejó el ministro.



Entre los planteos de los productores figuraron el reclamo por el fuerte costo en la actividad de las tarifas eléctricas, reducción de las contribuciones patronales de los trabajadores, la falta de avances en las negociaciones con Brasil para que se elimine el requisito de la bromuración a las uvas de mesa y la urgente reducción de los excedentes vínicos para que se tonifiquen los precios.



También participaron participaron autoridades de las provincias de Mendoza y La Rioja; autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); de la Federación Agraria Argentina (FAA), de Coninagro; de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita); de la Cámara de Exportadores de Mosto, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) y Bodegas Argentinas.