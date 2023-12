Fotos: GHM estudio

Fundada en 1993, GHM Contenidos es una productora versátil y dinámica, capaz de materializar los desafíos más osados. Desde nuestras oficinas en plena Cordillera de los Andes, proveen servicios de publicidad, imagen corporativa, diseño integral, monitoreo y vuelos con dron o helicóptero a clientes de Argentina y Latinoamérica. Su experiencia y trayectoria hace que su accionar permita trabajar en campañas integrales, coproducciones y contrataciones particulares, ofreciendo como valor agregado creatividad, tecnología, conocimiento, sistematización y comprensión integral de la comunicación institucional, realización audiovisual, editorial y stands. Hoy Festejan sus treinta años de trabajo en la provincia. Por tal razón charlamos con Huevo Muñoz y Gabriela Graffigna, su esposa y compañera de trabajo.



Para contar cómo empezó esta empresa habla su mentor Huevo, "GHM son las iniciales de mi nombre (Gustavo 'Huevo' Muñoz) y justamente el origen de la empresa está en mi infancia. Yo me crié en Tocota (Iglesia) al pie de la cordillera, y siento que fue ahí donde me hice aventurero. Muchas veces se perdía un caballo, y había que salir buscarlo a campo traviesa. Me daba mucho miedo perderme, pero la curiosidad era tan grande que cada vez me animaba a ir más lejos. En esa época se cazaba mucho. Guanacos, avestruces, zorros. Yo sufría como loco, porque empaticé inmediatamente con los animales salvajes. Años más tarde volví, pero para cazarlos con mi cámara.



Con el tiempo, la familia se trasladó a la ciudad, y nos mudamos a un pequeño departamento. Yo era muy inquieto, desarmaba todo y lo volvía armar: los parlantes del tocadiscos de mi madre, los juguetes de mis hermanas, las muñecas esas que lloraban, o cualquier cosa que encontrara. Toda la tecnología me empezó a fascinar y un día me topé con un proyector de cine y se me voló la cabeza. Con alguna cámara prestada empecé a sacar fotos, y apenas pude, a grabar video.



Los primeros trabajos fueron registros de viajes, fiestas de quince y bodas. Son videos muy especiales, porque son momentos irrepetibles, inolvidables. De hecho en uno de esos casamientos conocí a Gaby, cruzamos unas palabras porque su hermanito me estaba tirando papel picado a la cámara. Después de la fiesta me llevó a mi casa y desde entonces sigue llenándome (risas)".

Gaby, como todos la conocen, es un pilar fundamental en esta historia, y cuenta: "Yo estudiaba Diseño Industrial. Me quedaba muy poco para recibirme, y a los días de conocerlo al Huevo ya estaba trabajando con él. Empecé haciendo títulos para los videos con la computadora de mi familia. Era una tecnología muy primitiva que ahora sería impensable. Pero también era un privilegio, porque en pocas casas había computadoras. Mi abuelo fue pionero con el uso de cámaras, y mi viejo un ingeniero todavía recordado por las innovaciones que dejó a San Juan en materia de telecomunicaciones. En el momento no me daba cuenta, pero con el paso del tiempo reconozco que ese legado está en mí. De los títulos pasé a la edición y en poco tiempo el estudio se convirtió en el más buscado. Creo que se notaba el acento que poníamos en la calidad técnica, en la responsabilidad con los clientes. Cubríamos eventos de jueves a domingo y editábamos toda la semana. Eso era muy valorado y nos abrió la puerta a muchos empresarios de la provincia que conocimos informalmente. A veces charlábamos en un bar mitzvah y de ahí nos invitaban a filmar su negocio. Todo ese trabajo con empresas y eventos lo complementábamos con desarrollos artísticos, que nos apasionaban aunque no se podía vivir de eso".

> De San Juan al país

"Documentales de montañismo, proyectos culturales hechos a pulmón, que sin querer, nos llevaron a la televisión. Hicimos la versión local de dos formatos mendocinos: Bumeran y Estrictamente Social. La tele nos hizo aceitar más todavía los tiempos de producción y nos dio flexibilidad para cubrir temas sociales, deportivos y comerciales. Fue una gran escuela. Y, siento que me convertí en bibliotecaria, porque empecé a armar un archivo enorme de imágenes de San Juan, que con el tiempo fue haciéndose un tesoro muy valioso. El estudio se volvió una usina de formación. Muchos de los jóvenes que entraban a trabajar, y eran nativos en nuevas tecnologías, alcanzaron con nosotros una experiencia incomparable por la envergadura de los desafíos que tomábamos. Así llegamos a Canal 13. Hicimos servicios de producción, con directores de Buenos Aires, como por ejemplo la serie "No Matarás" conducida por María Laura Santillán, y fue fantástico. Pero me acuerdo todavía los nervios cada vez que mandábamos el material, porque era un nivel de trabajo desconocido para la provincia".

"Gaby continúa hablando acerca del patrimonio audiovisual, el archivo fotográfico creció tanto que llegó un momento que nos propusimos hacer un libro de San Juan, mostrando sus tonalidades y su dinámica. Se llamó Sinfonía de Colores y ya lleva varias ediciones, con fotos increíbles del agua, los campos, la montaña, la agricultura y la producción. Lo económico no era menor, y nos tuvimos que inventar un sistema de preventa que nos sirvió para financiar la impresión. Si no, hubiera sido imposible afrontar los costos de producir algo tan valioso.

Además los libros fueron el pasaporte a las grandes empresas. Así logramos que las fotos del Huevo viajaran miles de kilómetros. Y la gente se fascinaba en todos lados. Toyota, Techint, Solfrut, YPF, Barrick. Produjimos imágenes que despertaron mucha curiosidad sobre nuestro territorio y de alguna manera, también marcaron la promoción turística de la provincia. Windsurf, andinismo, ciclismo, y de fondo siempre el desierto y la cordillera".



> El equipo es fundamental

"Luego llegó el momento tan esperado de abrir una oficina en Buenos Aires, después en Santiago de Chile, y la última en Lima, Perú. Cada país tiene su idiosincrasia pero en todos lados hemos podido marcar la diferencia por la calidad de los trabajos. Los clientes nos pedían documentales para exponer en ferias, y así incursionamos en el diseño y realización de stands institucionales. Creo que la clave fue tener un equipo interdisciplinario y confiar siempre en los mejores de cada rubro. Un grupo consolidado (Valentín, Belén, Analía, Ana Paula, Matías, Franco, Victoria, Jacqui, Emilia, Merce, Emanuel y consultores que nos acompañan desde hace años) y a su vez, profesionales externos que se suman cada vez que encaramos un proyecto, con la finalidad de lograr un resultado potente. Porque el diseño es así, abarca todas las áreas. De hecho ahora se está dictando Diseño Integral en las universidades, con materias como mapping, diseño de producto, gráfica o fotografía. Son todos rubros que fuimos desarrollando tal vez desde la intuición, y que están conectados por un mismo eje artístico y comunicacional. Hicimos el Museo de la bodega Graffigna, el Museo del Deporte (en Rosario), y el Complejo Anchipurac, entre otros. Por esos años, me convocaron para la dirección audiovisual de la FNS y reconozco que aprendí muchísimo, porque era un proyecto totalmente distinto. Cuando recibimos el Récord Guinness al mapping más grande del mundo, el orgullo fue inmenso por todo lo que hicimos para lograr semejante hazaña sobre el cerro Parkinson".

> Partituras que enaltecen al Teatro del Bicentenario

"El mundo creativo es siempre en equipo, agrega Huevo. Cada integrante hace una parte de la obra, nadie puede hacer solo un proyecto como los que hacemos nosotros. Es como el fútbol. Y, una vez que armamos el equipo nos convertimos en una empresa, en una de las pocas PyMEs de comunicación que alcanzaron los treinta años en la Argentina. Muchos nos dicen que es la más grande del interior del país. Y, su compañera de vida agrega: GHM engloba muchos talentos que hacen posibles estos sueños. Está el ejemplo de la instalación de partituras volando, en el hall del Teatro del Bicentenario. Trabajamos con artistas plásticos, diseñadores, ingenieros y metalúrgicos. Compramos cientos de partituras de todo el país, por Mercado Libre. En el estudio, preparamos cada hoja con laca, se cosieron los hilos uno por uno, y algo que iba a durar seis meses lleva años exhibido".





Trabajar en familia

"Gaby nos dice, los oficios siempre me emocionan. Cuando estamos haciendo los stands, por ejemplo, me fascino con el trabajo del herrero, del carpintero. Son gente brillante y por ese respeto que nos tenemos logramos hacer cosas tan importantes. La clave es la admiración. Cuando uno deja de admirar al que tiene al lado, la relación deja de funcionar. También ha sido clave que Huevo y yo manejemos áreas complementarias: mientras él hace fotos y relevamientos para las películas, yo trabajo con el equipo en el estudio, en la pre y la post-producción. Así nos equilibramos.



Todas estas películas, fotografías y libros que difunden San Juan es nuestro legado a la provincia. Es como decir, "acá vivo yo, mira lo lindo que es". Seguro todo el mundo cree que su lugar es el más lindo, pero nosotros tuvimos la bendición de poder mostrarlo y llegar muy lejos. Para mí San Juan es inmenso. La cordillera, el campo, el silencio. Es un lugar complejo, porque también tiene sus inviernos salvajes, sus vientos, y un sol implacable. Pero es eso lo que me apasiona de acá: la tenacidad del sanjuanino para abrir paso a los cultivos en el desierto. Esa capacidad que tenemos de dar vida en un territorio hostil, aclara Huevo.



Mis hijas tienen el chiste de que GHM es el hermano mayor. Se han criado acá, entre cámaras y computadoras, en las ferias, en los museos, viajando. Por eso tienen la creatividad en las venas. Milagros creó su marca de ropa, con una identidad fuerte y una impronta empresarial que me sorprende. Lupi es la abogada de la familia, y está trabajando sobre patentes y derechos de autor en las industrias creativas, principalmente la música. Estamos muy orgullosos porque siempre se animan a todo, agrega Gaby".

¿Y ahora qué sigue?

"Estamos enfocados en consolidar la rama IOT (GHM Satelital), producir dos películas de ficción, y profesionalizar los procesos de la productora para que funcione sin nosotros. El tiempo pasa, cambian los gobiernos y la Argentina nunca es un país sencillo, pero creo que hemos creado una fórmula valiosa que debe permanecer activa para seguir mostrando San Juan, con amor y dedicación a todo el mundo, finaliza Huevo Muñoz".

>> LA CELEBRACIÓN

Este jueves 14 de diciembre a las 20hs, GHM Contenidos (Esteban Echeverría 772 Sur) abre sus puertas para celebrar 30 años de recorrido.

