"Quiero disfrutar y saborear un café especial peruano en la cultura Argentina, como también sentir en mi paladar la opulencia del mejor Malbec del mundo, el argentino, en la ciudad de los reyes" destaca entre sus frases acuñadas Iván Nolazco, un empresario peruano que apuesta por el desarrollo comercial de la región. Además de escritor, es abogado especialista en agregado de valor y franquicias.



Desde hace tres años convive entre nosotros con un solo objetivo, desarrollar empresas de productos regionales y darlos a conocer al mundo. En lo comercial este hombre del comercio internacional sueña con "una América latina sin fronteras, unida por la tradición y sus productos regionales", generando durante los últimos años junto a empresarios locales experiencias comerciales dignas de aprovechar para el desarrollo en otros mercados, siempre con la calidad de nuestros productos. Existen importantes marcas locales lanzadas por este consultor, productos y servicios que hoy circulan en el mercado nacional e internacional.



"Son franquicias que hoy extienden sus lazos comerciales en Chile, Brasil, Uruguay y Perú; como dice el dicho 'para muestra un botón', y en este caso son más de uno" comenta Nolazco enumerando: "La Franquicia Sanjuanina Mokka Coffe Store, quien hoy goza del prestigio de ser el primer café cultural de Mendoza, en sociedad con el empresario Federico Gatti".



"También la editorial mendocina Tinta de luz, instrumento de desarrollo cultural de la empresaria Evelyn Diaz Scifo, Tres cumbres Alfajores & Café con quienes están logrando no sólo posicionar la marca sino también dando a conocer la calidad e innovación de sus productos. Un equipo compacto junto a los empresarios Gustavo Platero y Patricia Félix; franquicia que por estos días inaugurará su cuarto local en San Juan y su primera exportación de alfajores de autor a Perú".



Dentro de este esquema se destacan marcas como el vino Infinito, Alicia Barceló, Fairiel, Casir dos Santos, Puma Café, Idílico Café, Café Cafca, Café Luami, entre otros consignados a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.



FRANQUICIAS

Nolazco define una franquicia como "un modelo de negocio en el que una empresa otorga el derecho a un tercero para el uso de su marca y trabajar bajo su mismo sistema. Podría decir que es en términos sencillos parte del concepto. Es una herramienta de crecimiento empresarial, es la posibilidad de replicar un concepto exitoso".



La duda suele ser si todas las empresas, pequeñas a grandes, pueden generar una: "Ser una franquicia no es algo que se me ocurra hoy y mañana lo sea. La franquicia es más que simplemente decirlo, es un trabajo ordenado y sincronizado el cual va a dar como resultados manuales de procedimientos y estándares que representan el knowhow replicable del éxito del negocio. No todas las empresas están preparadas y dispuestas a ser franquicia, el trabajar con excelencia y apuntar al crecimiento son conceptos que priman para identificarlas".



El consulto destaca que suelen preguntarle: "¿Tener una marca posicionada es un requisito esencial en una franquicia?". Y para ello el responde que "la franquicia involucra dos elementos muy importantes, por un lado, una marca más o menos posicionada y por otro el conocimiento o knowhow del negocio. Lo que sí es determinante es la seguridad jurídica en la marca, o sea su correspondiente inscripción en el organismo competente".



OTRA MIRADA

A esta altura del análisis, conviene saber entonces que es lo primero a evaluar al realizar una: "Hay dos puntos que subjetivamente suelo exigir antes de aceptar el reto: la pasión y las ganas de los dueños del negocio a franquiciar. Ambas actitudes son la base que determinara el éxito del proyecto o sociedad".



Y ahí dónde uno como periodista agrario se se da cuenta del potencial de la Región Cuyo y al respecto el especialista destaca: "Una de las razones por la cual escogí residir en esta ciudad además de su belleza y calidez de la gente, es el potencial comercial con que cuentan, una gama de productos y servicios que son muy queridos y reconocidos en el mundo. Solo es cuestión de ordenar organizar y crecer. Sin miedo con objetivos precisos y claros".

VISIÓN

"Debemos apuntar a una visión geopolítica de la región de cuyo como oportunidad para los negocios. Es momento de explotar los beneficios, las ventajas y las oportunidades de nuestra ubicación; y la influencia turística como instrumento promotor para el posicionamiento de nuestras marcas y franquicias", sentencia finalmente Nolazco.







Más Información:

Cel. o Whatsapp: 2645133726.