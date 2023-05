El ministro de Minería sanjuanino, Carlos Astudillo, analizó el contexto actual en el que se encuentra el sector y destacó que San Juan se presenta como una opción clara hacia los inversores, confianza que quedó demostrada con la presentación del Informe de Impacto Ambiental de dos empresas, como Los Azules y Hualilán. En ese marco, indicó que la provincia tiene un "futuro promisorio" que se puede extender "entre 20 y 30 años", si estas empresas, junto con el proyecto Josemaría, se ponen en marcha. Además, indicó que eso puede implicar un cambio clave para la provincia ya que, gracias al cobre, "puede dejar de ser provincia con producción y vitivinicultura, para pasar a una provincia con metalmecánica".



-¿Hay incertidumbre en el sector minero por la situación política de la provincia y el país?

-Argentina tiene problemas y San Juan no está exento de eso. Para la provincia, hay una mirada hacia una política de gobierno, una forma de gobierno, que se ha ido consolidando con el tiempo. En su primera gestión, Sergio Uñac dijo que la minería se hace bien o no se hace, por lo que no tuvo inconveniente de aplicar mano dura a una empresa minera cuando lo tuvo que hacer y sólo lo que pide es que se cumplan las leyes. Tres años seguidos, el mundo miró a San Juan y la elogió para invertir en exploración, una inversión de riesgo dentro de la minería. Por qué ocurrió eso, porque se tuvo confianza en el Gobierno de San Juan, porque se sabe cómo piensa y cómo actúa. Durante dos años consecutivos, el mundo empresario definió a la provincia, por sus recursos, su gente, su licencia social y su gobierno y la forma de ver a la minería, como sede para la inversión en Latinoamérica. Eso no es cosa menor.

"Si logramos que Josemaría termine de presentar las exigencias que le piden los sanjuaninos, si ponemos en valor Los Azules y Hualilán, solamente con eso, San Juan va a tener un futuro promisorio para entre 20 y 30 años".

-¿Hay una política de Estado que se ha mantenido en los últimos años, que ha sido independiente de los cambios políticos?

-En San Juan y para San Juan, las inversiones se siguen haciendo. Si eso no ocurriera, y las empresas no confiaran en la provincia, Hualilán y Los Azules no hubiesen presentado sus Informes de Impacto Ambiental. Ellos no plantearon un stand by porque no saben si se avecina un abismo. Ellos creen que los sanjuaninos nos vamos a mantener en esta línea, por lo menos en minería y en su política en general, por eso siguen apostando a este San Juan. Por eso, Josemaría, lento pero continúa.



-¿Esto se condice con la inversión en exploración que va a ocurrir en esta temporada?

-No sabemos si el índice Frasser nos va a seguir posicionando alto o si, por ejemplo, Estados Unidos va a entrar en default. La realidad de hoy en día indica que San Juan está bien posicionado y eso es por lo que trabaja el gobernador Uñac, y este ministro y todo el equipo de la cartera. Si pensáramos que las condiciones macroeconómicas nos van a tirar para atrás, yo estaría en mi casa viendo televisión. El presente nos depara mucho trabajo y nos está delineando un futuro exitoso para los sanjuaninos. Si logramos que Josemaría termine de presentar las exigencias que le piden los sanjuaninos, si ponemos en valor Los Azules y Hualilán, solamente con eso, San Juan va a tener un futuro promisorio para entre 20 y 30 años.



-Desde el sector privado entienden que se están evidenciando algunos factores económicos que pueden ser favorables para la macroeconomía y, por ende, para la minería. ¿Es así?



-A nivel país se conformó la Mesa Aurífera, conformada por San Juan, Salta, Catamarca y Santa Cruz. Esas son las provincias que hoy manejan la minería metalífera en la Argentina. San Juan y Santa Cruz llevan más del 90 por ciento de las exportaciones mineras del país. Esto quiere decir que las provincias mineras están trabajando en conjunto para avanzar, no solamente en la búsqueda de capital de inversión, sino también para promover la modificación de leyes que hacen falta para la actividad. Además, en la ArMinera, tuvimos la oportunidad de que nos visitaran embajadores de países que tienen fuerte presencia sus empresas en estas provincias. Ellos nos planteaban que querían sentarse a charlar porque veían, sobre todo a San Juan, como un polo muy importante para inversión. Ese es un dato muy destacable. También, así como hemos demostrado que nuestro gobernador no tiene problema para aplicar una sanción dura a una empresa, porque es lo que corresponde, también hemos impulsado la integración de la sociedad con el trabajo minero.



-¿Cómo es la relación hoy con el gobierno nacional?

-En la feria nacional se firmaron convenios muy importantes, que se van a convalidar en la provincia, junto al secretario de Industria de la Nación, José Ignacio de Mendiguren y la secretaria de Minería de Nación, Fernanda Ávila. Se trata de líneas de créditos para el sector minero. Eso se va a sumar a lo que hizo la provincia en 2022, cuando se aportaron fondos por hasta 50 millones de pesos con tasas del 9 por ciento. No fue para dar créditos a todo aquel que lo pidiera, sino que se giró para poder sumar máquinas para perforar porque teníamos una necesidad imperiosa. Con estos trabajos, creemos que este modelo, a pesar de las elecciones, va a continuar.



-¿Qué se viene en el corto plazo en minería para San Juan?

-Si logramos consolidar lo que hemos hecho en estos últimos tres años y podemos avanzar en la construcción de Josemaría, con el inicio de Hualilán, y si ponemos en valor el modelo de Los Azules, vamos a tener que hablar de que esta va a dejar de ser una provincia sólo con producción y vitivinicultura, ya que gracias al cobre, San Juan puede pasar a ser una provincia con metalmecánica.