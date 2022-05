La demanda de tomates denominadas "heirloom" (variedades antiguas) ecológicos está volviendo a crecer en Estados Unidos,justo cuando la temporada mexicana está llegando a su fin. "Este nuevo programa que iniciamos el año pasado lo hemos modificado un poco este año. Empezamos a principios del verano y nos dimos cuenta de que no es un buen momento; es mejor que lo retomemos a finales del verano hasta el otoño", dice Alejandro Madrigal, de Covilli Brand Organics Inc. El cultivo y la manipulación de los tomates heirloom, sobre todo los ecológicos, es un asunto delicado. "Son más difíciles de manipular que los tomates convencionales. Estos tomates no han sido creados para ser transportados y manipulados", explica Madrigal. "Así que hemos aprendido a lo largo de los años cómo envasarlos sin demasiada manipulación para evitar que se magullen o se ablanden". También añade que hay que mezclar las variedades para que se desarrollen bien.