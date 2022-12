En general, en los últimos seis meses la demanda de productos frescos ha sido mucho más baja que la de los años anteriores. A mi parecer, la causa principal ha sido la inflación. Y es que el poder adquisitivo de las familias ha bajado significativamente, dice Danielle van Zanten, de la empresa holandesa Satori. También las ventas de jengibre se han visto afectadas. De hecho, no creo que la demanda vaya a aumentar en las próximas semanas. El mercado solo se recuperará un poco cuando se produzca una brecha en el suministro en la segunda mitad de enero. Los precios de mercado del jengibre están entre 20 y 25 euros. En este momento todavía hay suficiente jengibre disponible de Brasil, que sigue enviando producto. También importamos algunos volúmenes de Perú, que es jengibre de muy alta calidad. Su precio es un poco más alto, pero nuestros clientes franceses en particular no tienen problema en pagar más por un producto de calidad. La oferta se completa con el jengibre tailandés.



Danielle no espera un repunte de la demanda en el período previo a la Navidad. "En ese sentido, el jengibre no es un artículo típico del período navideño.

Más info: www.satori.nl www.satori.nl