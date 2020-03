Sólo el personal necesario, esta es la premisa con la que los campamentos mineros de Gualcamayo y Veladero se manejan a partir de las disposiciones nacionales y provinciales como parte de las acciones preventivas por el Coronavirus, COVID-19, que a estas alturas tiene al país bajo una cuarentena.

En concreto significa que los campamentos operan con guardias mínimas y bajo los estrictos controles sanitarios. Se trata de personal vinculado a procesos y que por cuestiones ambientales no pueden cesar. “Son áreas que por un tema de seguridad no se pueden detener como el mantenimiento de las pilas de lixiviación y la planta de procesos, más un pequeño sector de mina subterránea que hay que mantener un tiempo más”, detalló Marcelo Agulles, superintendente de RRCC y Comunicaciones de Gualcamayo.

Esto es así porque el circuito cerrado del proceso de lixiviación funciona a gravedad y por tanto no puede parar. Según Agulles, este nuevo contexto determinó que Gualcamayo trabaje por ahora con 170 personas, 90 pertenecientes a Minas Argentinas –MASA- (la operadora del yacimiento) y 80 del área de contratistas entre gente de seguridad patrimonial, alimentación y transporte. Hasta la semana pasada se desempeñaban en el yacimiento jachallero unas 530 personas. “Para cada cambio de turno serán notificados en forma telefónica desde RRHH y sólo las personas que deban asistir para tener un movimiento organizado del personal”, agregó Agulles.

Desde Veladero no hubo precisiones sobre la cantidad de gente que quedar, pero sí se destacó se trabajar bajo el concepto de guardia mínima por cuestiones de seguridad y siguen en pie las disposiciones sanitarias oportunamente difundidas como control de la temperatura antes de subir a los colectivos, formularios para identificar y prevenir el acceso de personas, refuerzo del personal médico dedicado al control y capacitación en charlas de seguridad, preparación de un sector aislado en el Hotel Veladero si fuera necesaria una cuarentena (ver aparte).

Días atrás, cerca de 2.000 operarios de ambas empresas retornaron a sus hogares en un proceso de desconcentración que tuvo su fuerte entre el jueves y fin de semana pasados, siendo Veladero el que lleva la delantera en cuanto a la cantidad de gente. La acción fue motorizada desde el Ministerio de Minería de San Juan y antes de que el presidente de la Nación decretara la cuarentena total y obligatoria, bajo el compromiso de que el personal minero preservara su salud y también conservara sus puestos de trabajo.



El retorno de los trabajadores se realizó bajo la aplicación de protocolos que implicaron un proceso de controles de salud a lo largo del trayecto. En el caso de los operadores de Veladero tuvieron un primer control de seguridad en Tudcum, desde ahí los colectivos fueron acompañados por la policía hasta la salida de la localidad de Iglesia.

En el ingreso al departamento Albardón, nuevamente la fuerza policial fue dosificando la circulación en un lapso de 30 minutos. Una vez en la terminal de ómnibus, cada uno de los pasajeros eran separados a más de un metro de distancia, se les realizaba un control de datos biométricos, temperatura y fotos de la cara. Además, debían informar sus datos personales, como el lugar de residencia y DNI. La logística fue el resultado del trabajo mancomunado entre las empresas mineras, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Gobierno y la Secretaria de Estado de Seguridad de la provincia.



Por el lado de Gualcamayo, el personal tuvo el control de la policía que a su vez le brindó información específica. Además estos viajaron acompañados por un médico y enfermeros desde el yacimiento hasta el gran San Juan. La novedad para la mina jachallera es que desde este lunes funcionará un nuevo Puesto de Control Sanitario ubicado en el Parque Industrial de Albardón, en el predio de las oficinas de Barrick; de hecho, la empresa de la mina iglesiana, cedió a Gualcamayo un contenedor para que pueda llevar adelante estas tareas, un gesto para destacar en tiempos en el que la solidaridad se vuelve necesaria. El mismo funcionará de 7 a 12 hs de lunes a viernes para personal de MASA que suba en camioneta, choferes de camionetas, colectivos y camiones de carga, personal de empresas contratistas, proveedores de bienes y servicios que viajen a Gualcamayo. En este puesto las personas que se dirijan a Gualcamayo deberá completar una entrevista epidemiológica y chequeo médico. Tras esta gestión de sólo unos minutos, el personal obtendrá una certificación con firma y sello con la se podrá acceder a la garita de acceso a Gualcamayo y que será imprescindible para acceder al yacimiento.

Mark Bristow, CEO de Barrick Gold: “Tenemos experiencia en la materia”

Tan sólo días antes de la cuarentena total en la Argentina, el CEO de Barrick brindó una conferencia virtual desde Chile donde profundizó sobre los alcances y medidas en la actividad en virtud de la pandemia. A continuación, las respuestas textuales frente a las consultas realizadas on-line por CUYO MINERO: “Todavía no sabemos cuál será el alcance del coronavirus para la minería en general y para nuestra operación en Veladero. Sin embargo, puedo destacar que desde hace un mes venimos tomando medidas sanitarias en la materia y apegándonos a los protocolos que nos dictan las autoridades sanitarias de la provincia de San Juan. Una de esas medias es haber llevado provisiones para tres meses, por lo general tenemos para un mes, pero por seguridad hemos llevado mucho más. También debo destacar que

como compañía tenemos experiencia en la materia por la situación que se suscitó con el virus del ébola en nuestras operaciones localizadas en África. A su vez, con la intención de colaborar, también hemos ofrecido al gobierno sanjuanino nuestras locaciones en Albardón por si fueran necesarias para la estructura de salud pública provincial.



Estamos muy pendientes con lo que pase en las comunidades cercanas a la mina, ya que son nuestra zona principal de influencia y lo que más nos importa junto con todos nuestros operarios, a los cuales se les viene dando charlas de capacitación y mediciones de temperatura y consultas periódicas en todos los accesos de la mina. Y aunque actualmente hemos tomado medidas de desconcentración de trabajadores, manteniendo tareas mínimas, no vamos a tener ningún tipo de dudas en parar toda la operación en caso de que las autoridades de Salud Pública de la provincia así nos lo indiquen”.