No se puede gobernar bien lo que no se conoce y por ello desde la Unión Industrial de San Juan, su presidente local Ricardo Palacios, indicó a Suplemento Verde de Diario de Cuyo que "este año esperamos poder implementar un sistema o programa de relevamiento de información empresarial por que es sustancial para gestionar el contar con buenos datos e información".



"Esperamos poder implementar varios proyectos pensados con la Institución para este 2023, entre ellos tenemos un trabajo muy fuerte en lo que es formación y educación a través de la escuela "Empresar", que se va a largar en los primeros meses de este año", comentó uno de los gerentes propietarios de R&R SA, Higiene y Seguridad de San Juan.



También agregó: "avanzamos en un trabajo conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en lo que es la recolección de datos en la Industria en lo que es un Censo Industrial, que nos posibilite tener mucha información para poder trabajar con esa data y detectar las necesidades de la industria local y conocerla e profundidad para gestionar políticas públicas y privada".



COSTOS ENERGÉTICOS

Ser empresarios en cualquier sector productivo en Argentina en general y San Juan en particular, no es para lo débiles reconocen en el contexto internacional de los negocios y por ello Palacios reconoce: "Es un panorama muy complejo en el que nos encontramos abocados en encontrar soluciones. El empresariado en general y el industrial en especialmente, es una persona que va a seguir invirtiendo en maquinaria y apostando a lo que tiene; porque elaborar o producir algo es como un hijo que uno tiene y no lo puede abandonar. Lo quiere y cuida de forma permanente. Para eso hay que continuar buscando crecer, continuar en la búsqueda de la innovación".



Y agregó: "Lamentablemente tenemos un país cíclico. Seguramente van a venir épocas mejores. ¿Cuándo será?, es la pregunta del millón. La esperanza es la que nos motiva y nos mueve a seguir apostando por esto. Por ejemplo: "Las tasas son una locura. Tenemos tasas muy altas que desalientan la producción. Para el industrial no. Sigue siendo atractivo elaborar productos".

Ricardo Palacios (hijo)

Pte. Unión Industrial de San Juan.



GARANTÍA

Consultado sobre las tasas de interés y el sistema de accesibilidad financiera Garantía San Juan, comentó: "Es sustancial para nosotros el financiamiento y en él, el apoyo del gobierno local administrando los recursos de todos los sanjuaninos para sostener la economía local".



Y explicó luego, "cuando los plazos son muy cortos y las tasas muy altas, es imposible para el industrial acceder a financiamiento para concretar pasos inversiones de corto, mediano y largo plazo. Por una cuestión de amortización de las inversiones, se hace muy difícil sostener las inversiones por largo plazo cuando las tasas son altísimas como en Argentina.



Por ejemplo, "si hoy gasto $100 en energía por mes e invertir en energía alternativa me sale $1.000, me es imposible sostener una inversión para adaptarme porque los gastos corrientes soportan hoy tasas elevadas, tan altas", indicó Palacios.



BONO

Consultado por el bono de $24 mil decretado por el gobierno nacional, Palacios fue terminante: "Nosotros queremos la inclusión social y que a los trabajadores industriales les vaya bien o muy bien. Por eso no queremos operarios con salarios por debajo de línea de pobreza. Pero ojo. Porque también tenemos industriales y tampoco los queremos así. La injusticia social es pareja y hoy hay empresarios que están por debajo de la línea de pobreza en este país por el magro resultado de sus inversiones".



"Por eso es que nos preocupa la implementación de este bono de $24 mil por trabajador, que nos encuentra de sorpresa, en muchas empresas con escasas ganancias y en otras con una situación económica y financiera que imposibilitan hacer frente a este bono", afirmó.



Y consternado indicó: "cuando se toman decisiones sin consultar, teniendo a mano el sector privado o, simplemente la posibilidad de reunirse con los empresarios es muy angustiante sufrir estos embates. Muchas veces estas medidas se piensan en función de las grandes empresas, olvidando la realidad de las micro, pequeñas y medianas industrias y la gravedad de muchas decisiones políticas".