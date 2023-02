Básicamente porque terminó mal la anterior temporada, aseguran los referentes del rubro de esta aliácea, en la actual nueva campaña hay poco interés por sembrar. Un cultivo que venía en franca recuperación, que fuera referente décadas atrás de la horticultura fina sanjuanina y que en el caso del tipo blanco, fuera de calidad de exportación, hoy navega en aguas turbulentas.

Para productores consultados, no es un cultivo netamente de invierno, porque en los meses de octubre y hasta noviembre necesitan mucha agua y compite con el tomate para industria. Si es de inicio otoñal. Tiene, en cambio con otros cultivos, si es seguro por las fechas, ante las dañinas heladas y los granizos.

Diferencia de crecimiento de raíces, usando Farture de satus.

Socialmente es un sector que da mucha mano de obra a las cuadrillas, talleres metalúrgicos, galpones de empaque, aserraderos, ventas de insumos, camiones, servicios agrícolas y otras líneas de la producción.

Si bien hay un repunte en el mercado del ajo blanco, donde San Juan se destaca, por parte del interés de los Estados Unidos, pero otros como el chino temprano morado, tiene alta competencia de China, España y Brasil.

Agricultores de Carpintería, que pidieron anonimato a este medio dijeron este miércoles "salvo el que tuvo ajo muy temprano, del verde en rama, tratado, que lo sacó antes que empiece a cosechar Mendoza, que tuvo rentabilidad, el resto... nada. A $200 arrancó en verde, el precoz, tratado, digamos muy buen precio; luego bajó a 100 (la mayoría) y cayó hasta 30 el kilogramo; el chino común cortado, en Mendoza se pagó aproximadamente a $50; y el blanco a $120".

Siguieron "hubo descuentos altos, en la campaña pasada, por calidad, un 20 a 30%, por calibre, abiertos, etc. Y finalmente el ajo blanco perla que le dicen, no tiene precio, no han liquidado. Algunos en enero en Mendoza han vendido a unos $150 el kilogramo, con clientes de toda la vida, pero mucha gente sigue sin cobrar el ajo".

El panorama es incierto, van a seguir plantando los agricultores grandes, con espalda financiera, semillas y agua, pero varios medianos se van a reducir y chicos no van a plantar esta campaña. No hay alternativa de rotación, no es viable en el tiempo. Creció el tomate para industria, pero el ajo no es una opción interesante, como era.



Planes de fertilización

La asesora de campo para San Juan de Satus, ingeniera agrónoma Verónica Castaño dijo a Suplemento Verde, "tenemos un plan de ajo, que siempre recomendamos al productor. Va cambiando según zona, fecha, tipo de ajo, etc. La temporada anterior realizamos aplicación de Farture Nature y Farture Bio 20, que son fertilizantes líquidos hechos a base de materia orgánica proveniente de la leonardita. El Farture Nature contiene un 15% de sustancias húmicas activas y Farture Bio 20 además de traer un alto porcentaje de materia orgánica viene acomplejado con 20 unidades de Nitrógeno. Ambos a su vez contienen micronutrientes asegurando aplicaciones completas para mejorar y favorecer desarrollo radicular, dando mejor calibre".

Continuó "los ensayos realizados en Mendoza y en San Juan demostraron que estos fertilizantes son una buena opción para incorporar materia orgánica. En fincas de Pocito y Calingasta tuvimos presencia como empresa y se mejoró el tamaño de la cabeza, desarrollo de raíces y el rendimiento final".