Los agricultores y el sector vinculado directa e indirectamente a la producción, tanto agrícola como las industriales y relacionadas, están viviendo momentos de gran incertidumbre y las medidas económicas no colaboran para mejorar a futuro.



Tanto los viñateros, como olivicultores y chacareros, si bien tienen diferentes tiempos de cosecha y de ciclos de cultivo, se igualan en lo que respecta a comprar los insumos necesarios para el año calendario, y en ese rubro, las subas son incesantes, además de haber escasez en algunos productos, que directamente no se consiguen.



Esta semana Suplemento Verde estuvo en Agrosoluciones SA, empresa de capitales sanjuaninos, que se dedica a la comercialización de insumos agrícolas, específicamente hablamos de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, coadyuvantes, adherentes, tensioactivos, foliares y otros, además de herramientas como mochilas, palas, rastrillos, escardillos, etc, y semillas de forrajes y abonos verdes.



Fernando Montes, responsable de la firma respondió a nuestra requisitoria periodística "el sector no es ajeno al momento que se vive, para nada. Son momentos económicos y diría hasta sociales, muy tensos. La gente está como aturdida y asustada. A veces el productor no tiene para comprar y a veces no sabe si conviene comprar, porque existe a nivel país una gran confusión de que irá a pasar."



Particularmente en el rubro de los fertilizantes es el grave problema. Una parte importante del mercado es de origen importado, y ahí surge el tremendo inconveniente.

Nitrofoska, de origen ruso, hoy muy difícil de conseguir.



Para Montes "no es el precio siempre el problema, creo que más bien es la disponibilidad del fertilizante; no hay dólares y con frenar las importaciones se ha frenado todo el esquema de producir-cosechar-exportar. En cada economía regional se vive de manera diferente, pero es anormal lo que se está viviendo en el 2022."



Hay 6 ó 7 empresas nacionales muy grandes, que manejan todo el mercado de los fertilizantes para la agricultura argentina.



Dijo nuestro entrevistado, en su negocio ubicado sobre calle Salta "el 50 ó 60 por ciento del mercado de la urea, por ejemplo, es nacional, de fabricación, y allí el panorama no es tan complejo; pero el resto, que son todos los derivados del fósforo, que va de base o arranque en cualquier cultivo, y los mixtos (que tienen varios nutrientes juntos en un mismo fertilizante), son importados."



Al consultarle sobre los demás insumos de uso común en una chacra o un parral, el empresario expresó "en herbicidas se han liberado más, ya no hay faltantes; y han subido de precio pero no tanto como los fertilizantes. El caso extremo es el glifosato original (de Monsanto) que se fué a las nubes, el resto como oxifluorfen, pendimetalin, fluroxipir, etc, no. Tampoco hay inconvenientes con los más conocidos de los insecticidas, funguicidas y foliares por ejemplo."



El glifosato estaba a 4 dólares el litro en mayo de 2020, se fué a 7-8 dólares en otoño de 2021 y actualmente ronda los 14 dólares, en 2022.



Las empresas de agroquímicos, o laboratorios, venden a precio de dólar oficial, y hay existencias, o stock, pero con la moneda estadounidense en la mano. Las ventas se frenaron por el temor a una brusca devaluación.



Solicitamos una comparación de los últimos 3 años, respecto de los fertilizantes más usados, a lo que Fernando Montes respondió "en el caso de la urea, que ya dijimos es nacional, valía 460 dólares la tonelada en mayo de 2020; se fué a 600 en igual mes de 2021 y hoy está rozando los 1.300 dólares. Y en el caso del 18-46-0 (popularmente llamado DAP), en iguales fechas comparativas del caso anterior, pasó de 540 dólares la tonelada en 2020; a 800 en 2021 y actualmente está en 1.600."



En el caso de mixtos, como Nitrofoska, es complejo. En este negocio estaba llegando de Rusia, con todos los inconvenientes actuales de la guerra, no se sabe cómo seguirá el comercio.



Finalmente dijo "los productores de vides, y tomates, por ejemplo, están gastando sus primeros cheques de cosecha en adquirir lo básico, para dejarse para el final sus ganancias particulares, si es que se dan