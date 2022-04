El pasado día miércoles 30 de marzo heló por primera vez fuertemente en la provincia de Mendoza. Se trata de heladas tempranas que hacía muchos años -décadas- no se daban en estas fechas otoñales. -2,6 °C se registraron a las 7,29 am en Tunuyán, -3,1°C en Vista Flores y -4,4°C en en Colonia Las Rosas por ejemplo. En San Juan hasta el cierre de nuestra edición el jueves pasado, sólo se levantó helada en Media Agua donde Aquiles Mollá en la Agrotécnica con sólo 0,5 °C en casilla y un cálculo a la intemperie de -1,5°C. En el resto de la provincia según Cristian Albor, no ocurrieron heladas.