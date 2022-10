La empresa local Crisopa Srl, proveedora de asesoramiento e insumos para la agricultura, cuyo foco desde sus inicios está en acercar a los emprendimientos agrícolas diferentes tecnologías y conocimientos para mejorar la sustentabilidad y la eficiencia, sigue con sus avances en el sector.



Organizó la visita a San Juan de un reconocido consultor, experto en nutrición vegetal, el ingeniero agrónomo Gonzalo Allendes Lagos, de Chile, director técnico comercial LATAM en AGQ Labs, con asesoramientos en toda América latina y algunos países de Europa.



Gabriel Enrico y María Laura Manrique, ingenieros agrónomos organizadores del evento, informaron a Suplemento Verde que "participaron de la misma profesionales del agro de emprendimientos con olivos, vides, pistachos y almendros, y los equipos de las empresas Agroconciencia y Crisopa SRL quienes compartieron sus experiencias, dudas e inquietudes de su día a día en el campo".

Grupo de asistentes con organizadores y el disertante.



Mencionaron que "bajo la premisa de que: "lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se controla, lo que no se controla no se gestiona y lo que no se gestiona no se mejora", es que Crisopa Srl trabaja a la par de sus clientes en convenio con la empresa Agroconciencia, representante de AGQ Labs en la región, proveedora de análisis y monitoreo de suelo; agua y plantas que determinan la eficiencia, cantidad y momentos oportunos a la hora de regar o de aplicar un fertilizante. Esto facilita la toma de decisiones durante el ciclo del cultivo, programarse para el resto del año y a su vez recopilar datos y obtener historiales de cada lote analizado".



De esta manera junto a los resultados se fue demostrando el éxito con los siguientes temas:

Incorporación de materia orgánica.

Mejora en la calidad de las fuentes de los fertilizantes.

Corrección del agua de riego, bajo la patente de Agua Dulce Argentina.

Determinación y cuidado de la biología del suelo, incorporación de microorganismos benéficos.

Seguimiento continuo y constante capacitación.

Enrico y Manrique finalizaron expresando que "todo esto logra un sinergismo que una actividad va repercutiendo en la otra, siempre en pos de mejorar el sistema "suelo-agua-planta"; eficientizar la producción y sobre todo el uso de recursos e insumos".





Más info: Cel 264 4649000 y 264 486 7776.