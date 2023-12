El 22 de julio pasado, en páginas de nuestro Suplemento Verde dábamos a conocer que pocos días antes había finalizado la cosecha de algodón en lotes cultivados en el rawsino Médano de Oro. Los productores Guillermo y Leandro López, tradicionales en la zona con chacras de todo tipo y también extensos alfalfares, decidieron volver al algodón, otrora exitosa diversificación agrícola.

La vinculación vino en relación directa con el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, con la etapa comercial final con la firma industrial Vicunha, instalada en las cercanías.

En esa oportunidad, hicieron 20 hectáreas, mitad con riego tradicional por surco y mitad por goteo, para evaluar finalmente resultados. Los números, dieron, como comentaron a este medio, ya que los rendimientos obtenidos fueron de entre 6.000 y 6.500 kilos por hectárea, de muy buena calidad. Esto supera los rindes de la zona núcleo, que suma Chaco, Santiago del Estero y porciones de Formosa, Santa Fe y Catamarca, donde da unos 2.500 kilos por hectárea. La gran diferencia es la vasta extensión de superficie en esa región argentina, y las industrias hilanderas instaladas.

El combo de cultivo mecanizado en gran parte, sanidad asegurada por el clima, rindes atractivos y demanda en alza, hicieron que los "Carabina" López (como se los conoce a los productores) pasaran a otra escala: encarar 120 hectáreas para la nueva temporada, la 2023/24.

La gran novedad, en esta alternativa productiva para San Juan, es que 26,5 hectáreas se han sembrado esta semana en cercanías del Cerrillo Barboza, y que se ha instalado el primer pivot de la firma Valley en nuestra provincia.

Con todos estos atractivos datos, este martes y en una siesta calurosa Suplemento Verde partió hacia el lugar para conocer esta iniciativa.

Eduardo Arévalo, Alejandro Fernández y Elio Cantoni, de la consultora Brain Root, que representan la firma, presentes en el lugar, dijeron "este es el primer equipo que logramos instalar y esperamos haya muchos más. Es un Valley modelo 8120, llamado de pivot central, con 5 tramos en un largo total de 277 metros. El caudal erogado es de 200 metros cúbicos por hora y la lámina de reposición se ha fijado en 22,7 milímetros por día, es exagerada, pero no queríamos fallar, o sea, se puede hacer este cultivo con mucho menos".

Valley es la compañía que vende el 50 % de estos equipos en el mundo, es la marca líder. Presenta para el productor una gran facilidad para regar, es totalmente automático. Se puede hacer desde el teléfono o una computadora. Incluso viene un sistema de mapeo de suelo, bonificado por un año, que mide imágenes de suelo de 30 cm x 30 cm y permite conocer problemas y situaciones del aspecto edafológico e hídrico.

Los tres ingenieros agrónomos informaron que los aspersores son I WOB dispersores estándar de 9 estrías, de 10 PSI y aplicación instantánea de 113 milímetros por hora. Los bajantes de manguera son de 1,7 metros, con tubos Senninger termoplásticos y el cañón es de marca Nelson con un alcance de 15 metros, sin bomba de sobre presión.

Expresaron "el costo del pivot, sin el sistema AccuRail (ideado por especialistas argentinos) y que permite aplicar herbicidas, insecticidas, fertilizantes líquidos y demás productos para el cultivo es de U$S 4.600 por hectárea, en dólar divisa".

Excelente alternativa de diversificación

La sembradora neumática en acción. Usan 10 kg/ha.

"El algodón es una oportunidad increíble", nos aseguró el productor Leandro López mientras caminábamos tras la sembradora en su campo. "Hicimos todos los intentos y ahora vamos a comparar el de este moderno y exitoso sistema de riego pivot en el mundo, versus los otros métodos de irrigación. Estamos utilizando una máquina sembradora neumática El Pato, que compramos para cebollas y la hemos ajustado para algodón. Funciona muy bien. Tenemos siembras intensivas y no tanto; con mayor y menor cantidad de semillas por hectárea, acá ahora estamos utilizando unos 10 kilos de simientes por hectárea".

"Deberíamos poner unas 18 semillas en el metro lineal, pero no queremos tener inconvenientes de arranque, hemos regulado a que deje en el suelo 24 semillas; que sobre pero que no falte", aseguró.

"Estamos a full con la variedad Guaraní, que se da muy bien acá. Empezamos en noviembre con siembras el cercanías de la Calle 10, y ahora estamos terminando con el pivot acá, más al Sur. Queremos firmemente buscar una genética con fibra más larga, más firme. Queremos como familia crecer en este cultivo en el futuro, extendernos en hectáreas, me parece que es una de las mejores alternativas para San Juan", dijo.

"Además, es una propuesta muy interesante porque va atada al dólar y eso la hace atractiva al máximo. El año pasado, por citar, o la campaña anterior mejor dicho, se vendió el algodón a $380.000 la tonelada de fibra, y actualmente está a 1 millón. Es de locos, lo buscan mucho y acá se da bien", sentenció.

El plato o disco, donde se ve la semilla de algodón.

Mientras tanto, los integrantes de Brain Root destacaron "la principal ventaja es que este equipo tiene una inversión importante el primer año, pero luego el mantenimiento es prácticamente nulo (sólo engrasar las mazas y de electricidad es muy poco). En goteo, superficial o subterráneo, es problemático hacer dos cultivos por año, posible sí, pero engorroso. Acá, se saca un cultivo, se prepara la tierra y se vuelve a sembrar; el equipo está igual, arranca y punto. Un ajo, por ejemplo, tiene hoy un costo de U$S 1.000 por hectárea en cinta; un tomate más o menos 500, acá no hay costo. Si hay que hacer es un 'traje a medida', es decir, lámina adecuada, perfil cumulado, etc. Y la comodidad que es muy conveniente, porque se puede manejar automáticamente desde una aplicación del celular. Cualquier persona lo puede manejar, con una capacitación simple. También puede usarse de noche, tranquilamente. es más, puede ajustarse a detenerse si, por ejemplo, la velocidad del viento ya es importante, y se coloca un limitador, si supera por ejemplo 12 kilómetros por hora el viento, el equipo se detiene".

Aspersores en acción. Estándar de 9 estrías, con 10 PSI.

Cifras



120 hectáreas han sembrado los López. 26.5 hectáreas con pivot.



8120 es el modelo Valley instalado. Tiene 277 metros de longitud.



380 mil pesos se pagó la tonelada de algodón. Hoy cotiza a 1 millón.



5 ramos, se armaron en 2 días, con 3 personas y 1 grúa de apoyo.



7.000 kilos por hectárea de algodón anhelan cosechar en esta temporada.

Texto y Fotos: Ing. Agr. Alejandro Acosta