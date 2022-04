Hoy es la última oportunidad de probar una cachaca de merluza negra (inspirado en un plato colombiano), un taco de pulpo y langostinos con dressing de cilantro y lima, un Tteobokki con mayo de wasabi (que son unos pastelitos de arroz salteados que se comen en todos los puestos callejeros de Corea), un churro de zanahorias deshidratadas, un plato de goulash o uno de Boeuf Bourguignon (especie de estofado de ternera al vino típicamente francés). Esos son apenas algunos de los platos que tendrán como epicentro la segunda edición de Tomatican Mercado de Comidas de San Juan, un mega evento que nada tiene que envidiarle a las grandes ferias gastronómicas de las ciudades que celebran y aplauden a los grandes cocineros. Justamente lo que distingue a este encuentro es que lo que se cocina allí no figura en las cartas de los restaurantes ni son recetas frecuentes, lo que resulta una oportunidad única para comensales curiosos. Allí se podrá comer un plato principal y un postre, tomar un buen vino, una cerveza o un trago, escuchar buena música y por qué no degustar delicatessen o comprar para llevar a casa ingredientes que no son fáciles de conseguir, salvo en comercios especializados.



Tomaticán nació en diciembre del 2019 bajo una idea que reunió a la organizadora de eventos Mariana Montero, los chefs Alfredo Morales, Diego Vega, Mauricio Ballato y el fabricante de cerveza artesanal Sebastián Moya. Generosos y reconfortados por el nivel de la cocina local, convocaron a quienes quisieran sumarse. Esta vez son 28 los nombres de los chefs, pero también las marcas que quisieron estar presentes en esta edición que se hizo de rogar, por las restricciones impuestas por la pandemia todo este tiempo.



Entonces junto a los organizadores habrá stand de colegas de la talla de Mauricio Savoca (con su servicio MS Mucho Sabor), Ricardo Prada (con su servicio de catering), Mariano Carmona (de La Madeleine), Claudio Rosales (de Santa Margherita Bar Napolitano y su emprendimiento Vinito), Guillermo Almirón (del Parador El Morro en Ullum y el chef de las Experiencias Gastronómicas de la agencia de turismo Ismael Yafar), Mariam Marún (de El Lagar, sabores con historia), Lulo Romero (chef de Ancestral), Rodrigo Leyes (de Vono), también Sushi Club, la pastelería y chocolatería de vanguardia de Franco Villalba de Sotto Zero Pasteleria D' Autore, las cremas artesanales de Portho Gelatto, los vinos de Casimiro Wines, Merced del Estero, Casa Montes, Desfachatados, Indómito Wines y el stock de las bodegas Cara Sur y Alma de Rey de la vinoteca Vitis, los aceites de oliva de Tupelí, Oliovita y San Quintín Aceites, los quesos artesanales San Francisco, los tés en hebras Blendit, los productos y conservas de De la Presilla y el despligue de hortalizas y frutas frescas de Mundo Frutal. También habrá un espacio para la vajilla artesanal de Rompe Paga Cerámica.



La propuesta -que empezó ayer y termina hoy- abre sus puertas a partir de las 18 en el predio de Fábrica Ancestral (equina Avenida España y Jorge Newbery) que estará ambientado por las integrantes de LV Decoración de Eventos y Valeria Rodríguez, también especialsita de este metié. El evento además de priorizar los buenos sabores sanjuaninos, tendrá buena música de la mano de Dj Geminis y Hugo Bonamico.



Todo rico



Cada chef va a llevar dos platos a este evento, con la premisa que haya un abanico de sabores que incluya recetas tradicionales pero otras más sofisticadas. Por supuesto que no faltarán las recetas bien argentinas y criollas pero también exponentes de la cocina latinoamericana, la francesa, española, entre otras especialidades centroeuropeas, orientales y de la cocina mixtura o nikkei. Han incluido opciones para comensales carnívoros, pero también incluido alternativas para un público vegetariano y vegano, personas celiacas y propuestas para niños.



El costo de la entrada es de $300 y se podrán adquirir en el lugar. A eso hay que sumar el precio de cada plato, que se ha establecido entre los 700 y los 1000 pesos.