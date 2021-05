Crop Life Latin America alerta del impacto que el Pacto Verde europeo podría tener en América latina. La política de la Unión Europea por conseguir un sistema alimentario más saludable y sostenible, y por conservar y recuperar la biodiversidad, concretadas en las estrategias "From Farm to Fork ("De la granja a la mesa") y "Bringing nature back into our lives" ("Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas") en el marco del Pacto Verde europeo, ha suscitado la reacción de muchos organismos internacionales, que han analizado las consecuencias que esta política podría conllevar. Entre ellos, Crop Life Latin America, según agraria.pe.



"A primera vista, la política Pacto Verde europeo junto con sus estrategias buscan demostrar cómo transformar las industrias para enfrentar los retos climáticos y de biodiversidad en el planeta. Como parte de estas estrategias, la CE propone reducir el uso de plaguicidas en un 50% antes de 2030 y utilizar su capacidad diplomática y económica para que sus socios comerciales hagan lo mismo. Esto supone la pérdida de tolerancias de importación, por no estar autorizados ya en Europa, de cientos de productos de protección de cultivos que se utilizan actualmente por los agricultores y agroexportadores". Según un análisis del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las consecuencias de adoptarse estas políticas en regiones fuera de la Unión Europea serían dramáticas en términos de aumento del precio de alimentos (hasta un 89%) y pérdida del bienestar social hasta en 1 billón de dólares a nivel global. "Desde Crop Life Latin America, como asociación gremial regional que representa a las compañías líderes en ciencia y tecnología, trabajamos con nuestra red de asociaciones nacionales para informar y alertar a gobiernos, agricultores, universidades y público en general sobre el impacto negativo del Pacto Verde en la región. Es fundamental que América participe en el debate de esta propuesta en el Parlamento Europeo y evidencie las consecuencias negativas que puede tener el Pacto Verde para las agroexportaciones, así como los logros que la región ha alcanzado en el camino hacia una agricultura más sostenible", sostuvo el gremio.